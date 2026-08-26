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Христо Янев: Мачът с ОФИ е възможност за нас да покажем от какво тесто сме замесени

Христо Янев: Мачът с ОФИ е възможност за нас да покажем от какво тесто сме замесени

26 Август, 2026 15:15 565 11

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска

Вярвам, че имаме сили, да направи добър мач и ако имаме късмет да отстраним ОФИ Крит

Христо Янев: Мачът с ОФИ е възможност за нас да покажем от какво тесто сме замесени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори на официалната пресконференция преди реванша с ОФИ Крит в Лига Европа. Специалистът призна, че предизвикателството пред него и футболистите му е голямо след загубата с 0:3 в първия мач преди седмица.

Янев обаче подчерта, че двубоят утре на стадион „Васил Левски“ също е и шанс за всеки да докаже възможностите си.

„Вярвам, че имаме сили, да направим добър мач и ако имаме късмет да отстраним ОФИ Крит. Имаме достатъчно футболисти, които могат да заменят тези които отсъстват. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да ги имаме на разположение, за да направим това, което имаме като идея за мача.

Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство. Това е възможност за нас. Няма какво да се заблуждаваме. 0:3 е голям резултат и предизвикателство. Ние вярваме в нашите възможности. Готови сме да излезем и да направим добър мач“, коментира Янев.

Той сподели още, че всички са направили своите изводи от първия двубой и допуснатите грешки.

„Гледахме внимателно какво направихме в първия мач. Имахме ситуации, в които можехме да вкараме гол. Във футбола обаче се боят ситуациите, които са свършили зад голлинията. Трябва да направим най-доброто при ситуациите за гол. Трябва да бъдем концентрирани и по-точни в завършващия удар. Трябва да направим така, че мачът да се развие в посока, която всички ние искаме.

Не трябва един резултат да променя нашата нагласа за работа, нашето самочувствие. Знаем, че това са резултати, които са част от играта. Нито сме първият, нито последният отбор, който губи с 0:3

Това е голяма възможност и шанс да покажем от какво тесто сме замесени. Всеки трябва да покаже какво може да в такава трудна ситуация.

Имахме нужда от въздух и да се концентрираме върху това, което ни предстои. Най-добре можем да се подготвим когато цялата група е здрава, именно поради това беше продиктувано това решение за отлагането на мача с Локомотив“, каза още Христо Янев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тестото

    7 2 Отговор
    не се меси с късмет. Явно няма добър готвач.

    15:23 26.08.2026

  • 2 хехе

    5 2 Отговор
    Късметите в тестото са на Коледа твърдят, че тогава ставали и чудеса

    15:27 26.08.2026

  • 3 Левски 1914

    6 5 Отговор
    Тестото е от Ловеч, а маята от Етрополе.

    15:30 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БГ Глас

    6 6 Отговор
    Успех на ЦСКА. К.З..Л

    15:35 26.08.2026

  • 6 Ще ги ...

    4 4 Отговор
    Ще ги сгазите. ЦСКА има страхотен отбор и точния свой наставник, които вече включват на висока скорост да газят противниковите отбори в същия турнир. Напред, напред червените! А Ицата, Майкъла и темподобните ветерани да не разцъкват упорито негативни футболни глупотевини от нафталина! Да. Майкъла става за наставник само как се прави футболен шпагат с глава на тъча.

    15:35 26.08.2026

  • 7 Мечо ПУХ

    6 1 Отговор
    Този човек дали знае какъв е резултата към момента , добре ще е да не го крият от него а да му го кажат

    15:52 26.08.2026

  • 8 Меси

    3 0 Отговор
    От микренско-ловешко тесто сте замесени.

    16:08 26.08.2026

  • 9 Баш Левскар

    0 0 Отговор
    ОФИ ще ви вкарат гол и тук!

    16:24 26.08.2026

  • 10 Фут....

    0 0 Отговор
    0:3 за ОФИ

    16:25 26.08.2026

  • 11 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Единствен-Лъвски има игрови стил и качествени играчи.Другото цска играе по добре макар да отпадна вече.това цска как елиминира евреите още ми е загадка.посредствен отбор има един супер играч ето о и един добър нападател.В защита са трагедия.от ...вратаря дето щели да го вземат в германия....щото там нямат очи до вси други бягащи от топката.

    16:36 26.08.2026

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