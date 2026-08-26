Христо Янев: Мачът с ОФИ е възможност за нас да покажем от какво тесто сме замесени

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори на официалната пресконференция преди реванша с ОФИ Крит в Лига Европа. Специалистът призна, че предизвикателството пред него и футболистите му е голямо след загубата с 0:3 в първия мач преди седмица.

Янев обаче подчерта, че двубоят утре на стадион „Васил Левски“ също е и шанс за всеки да докаже възможностите си.

„Вярвам, че имаме сили, да направим добър мач и ако имаме късмет да отстраним ОФИ Крит. Имаме достатъчно футболисти, които могат да заменят тези които отсъстват. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да ги имаме на разположение, за да направим това, което имаме като идея за мача.

Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство. Това е възможност за нас. Няма какво да се заблуждаваме. 0:3 е голям резултат и предизвикателство. Ние вярваме в нашите възможности. Готови сме да излезем и да направим добър мач“, коментира Янев.

Той сподели още, че всички са направили своите изводи от първия двубой и допуснатите грешки.

„Гледахме внимателно какво направихме в първия мач. Имахме ситуации, в които можехме да вкараме гол. Във футбола обаче се боят ситуациите, които са свършили зад голлинията. Трябва да направим най-доброто при ситуациите за гол. Трябва да бъдем концентрирани и по-точни в завършващия удар. Трябва да направим така, че мачът да се развие в посока, която всички ние искаме.

Не трябва един резултат да променя нашата нагласа за работа, нашето самочувствие. Знаем, че това са резултати, които са част от играта. Нито сме първият, нито последният отбор, който губи с 0:3

Това е голяма възможност и шанс да покажем от какво тесто сме замесени. Всеки трябва да покаже какво може да в такава трудна ситуация.

Имахме нужда от въздух и да се концентрираме върху това, което ни предстои. Най-добре можем да се подготвим когато цялата група е здрава, именно поради това беше продиктувано това решение за отлагането на мача с Локомотив“, каза още Христо Янев.