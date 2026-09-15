Новите "Калашников"! Руският концерн показва за първи път съкратените автомати АК-15К и АК-19К

Най-новите руски съкратени автомати и баражиращи боеприпаси - доказали се в бойни условия по време на войната в Украйна - ще бъдат представени на международно изложение за отбранителна техника в Претория. Както съобщава пресслужбата на концерна "Калашников", руският производител ще покаже продукцията си на изложението Africa Aerospace and Defense Expo, което ще се проведе от 16 до 20 септември.
Посетителите ще могат да видят най-новите компактни автомати - АК-15К и АК-19К.
Освен това, на международната сцена ще дебютира управляемият баражиращ боеприпас КУБ-2-Е. Тази безпилотна система вече е доказала своята ефективност в Украйна, се отбелязва в обявлението.
В експозицията ще бъдат включени и стандартни образци стрелково оръжие, сред които автоматите АК-203 и АК-204, снайперската пушка "Чукавин" и пистолет-картечницата ППК-20. Ще бъдат демонстрирани и три модела пистолети "Лебедев".
В сектора на безпилотните летателни системи разработчиците ще представят преносимата разузнавателно-ударна система РУС-ПЕ. Гражданската продуктова линия ще бъде представена от летателния апарат СКАТ 350 М.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
21:35 15.09.2026
2 ДАЙТЕ МИ ЕДИН
Коментиран от #6, #8
21:39 15.09.2026
3 Диктор
21:39 15.09.2026
4 Гена Ев.Тушенков
21:40 15.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СНИМКА ОТ НАДПИС НА ШАНДА
21:41 15.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "ДАЙТЕ МИ ЕДИН":засей 2 праскови и 2 череши , копей!! тогава може и да си отидеш в мир
Коментиран от #10
21:41 15.09.2026
7 Аз съм веган
21:43 15.09.2026
8 Аз съм веган
До коментар #2 от "ДАЙТЕ МИ ЕДИН":И това няма да те спаси.
21:44 15.09.2026
9 Нема ядове
Коментиран от #23
21:44 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #18
21:46 15.09.2026
12 да питам
21:47 15.09.2026
13 Шматкар
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На всички езици се казва засявам.Иначе са засажда се бор в задният ти двор.
21:48 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Копейки,
Коментиран от #17
21:49 15.09.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":САДЯТ се, вярно! но копей , не забравяй рашаснския буквопис
21:50 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Умрел руснак
До коментар #11 от "А вътрешни тоалетни":Никоги.
21:53 15.09.2026
19 Ото Шмайзер
21:54 15.09.2026
20 Що сега…
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":…те по принцип си го разкатават. Най-пресен пример когато с няколко залпа от зенитни оръдие откъснаха цялото крило на бомбандировач стелт на стойност 1,2 милиарда долара и китайците още ‘98-ма докопаха технологията!!!
Коментиран от #29
21:56 15.09.2026
21 Освен оръжия
21:56 15.09.2026
22 Гориил
Коментиран от #25, #31
21:57 15.09.2026
23 Интересно
До коментар #9 от "Нема ядове":Не лъжи! Ние сме членове на агресивен съюз и сме яко въоръжени и готови за агресия!🤣
21:59 15.09.2026
24 Гост
22:00 15.09.2026
25 Интересно
До коментар #22 от "Гориил":По 2000$ парчето!
22:00 15.09.2026
26 az СВО Победа 81
"Съкратени" автомати!
БПЛА с "предна" стреловидност!
"Балистика"!
🤣🤣🤣
Коментиран от #30, #37
22:00 15.09.2026
27 Оня
22:02 15.09.2026
28 А течаща вода
Коментиран от #36
22:03 15.09.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Що сега…":е тва не го знаех..нещо друго?
22:03 15.09.2026
30 Копейкин
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":Сега ли изпрося или така се роди?
22:04 15.09.2026
31 Гост
До коментар #22 от "Гориил":Да се чудиш как не са ни взели лиценза на стандартния АК 47..., само ние и китайците го имаме...
Коментиран от #35
22:05 15.09.2026
32 Ами в Претория, Африка
22:06 15.09.2026
33 Отреазвяващ
22:07 15.09.2026
34 Отреазвяващ
22:10 15.09.2026
35 Гориил
До коментар #31 от "Гост":Исторически погледнато, ние сме имали специални отношения. Ето защо след войната Русия със сигурност ще поиска от вас да закупите лиценз за производство на АК-47 (който не се произвежда от концерна „Калашников“ от над петдесет години). Концернът знае, че сте модернизирали АК-47, но неговите експлоатационни характеристики са по-ниски от тези на високотехнологичните руски модели и той не е пряк конкурент на световния пазар. Въпреки това „Калашников“ смята, че компрометирате качеството и надеждността му, като въвеждате партиди от остарели модели. Предстоят сериозни преговори. Няма да можете да ги избегнете, освен ако не искате да се подложите на скъпи арбитражни производства с малък шанс за победа.
22:16 15.09.2026
36 Наташа
До коментар #28 от "А течаща вода":"Стьопа, майсторът каза, че пералнята, която донесе не работи, защото иска течаща вода."
Истински случай.
22:18 15.09.2026
37 Гост
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":Естествено че има балистика. Начи автора фръга пуцалника нагоре, после прави мост, според предпочитанията, и другото е балистика! Дулото хлътва! Е те тъва е, Баце!
22:26 15.09.2026