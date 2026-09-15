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Новите "Калашников"! Руският концерн показва за първи път съкратените автомати АК-15К и АК-19К

Новите "Калашников"! Руският концерн показва за първи път съкратените автомати АК-15К и АК-19К

15 Септември, 2026 21:33 1 378 37

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  • дронове

Руският производител ще покаже продукцията си на изложението Africa Aerospace and Defense Expo, което ще се проведе от 16 до 20 септември

Новите "Калашников"! Руският концерн показва за първи път съкратените автомати АК-15К и АК-19К - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-новите руски съкратени автомати и баражиращи боеприпаси - доказали се в бойни условия по време на войната в Украйна - ще бъдат представени на международно изложение за отбранителна техника в Претория. Както съобщава пресслужбата на концерна "Калашников", руският производител ще покаже продукцията си на изложението Africa Aerospace and Defense Expo, което ще се проведе от 16 до 20 септември.

Посетителите ще могат да видят най-новите компактни автомати - АК-15К и АК-19К.

Освен това, на международната сцена ще дебютира управляемият баражиращ боеприпас КУБ-2-Е. Тази безпилотна система вече е доказала своята ефективност в Украйна, се отбелязва в обявлението.

В експозицията ще бъдат включени и стандартни образци стрелково оръжие, сред които автоматите АК-203 и АК-204, снайперската пушка "Чукавин" и пистолет-картечницата ППК-20. Ще бъдат демонстрирани и три модела пистолети "Лебедев".

В сектора на безпилотните летателни системи разработчиците ще представят преносимата разузнавателно-ударна система РУС-ПЕ. Гражданската продуктова линия ще бъде представена от летателния апарат СКАТ 350 М.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 14 Отговор
    е СЯ...напрау...разкатаха НАТО

    Коментиран от #20

    21:35 15.09.2026

  • 2 ДАЙТЕ МИ ЕДИН

    19 10 Отговор
    АКО УТЕПАМ ДВАМА БАНДЕРКОВЦИ ,ЗНАЧИ НЕ СЪМ ЖИВЯЛ НАПРАЗНО.

    Коментиран от #6, #8

    21:39 15.09.2026

  • 3 Диктор

    13 24 Отговор
    Европейските и украинските оръжия са по-мощни от руските.

    21:39 15.09.2026

  • 4 Гена Ев.Тушенков

    8 12 Отговор
    Тавариш Путин, а хотят ли русские войны ?

    21:40 15.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    ТЕСТВАНО ПО ДИВИ ПРАСЕТА
    .....
    СНИМКА ОТ НАДПИС НА ШАНДА

    21:41 15.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "ДАЙТЕ МИ ЕДИН":

    засей 2 праскови и 2 череши , копей!! тогава може и да си отидеш в мир

    Коментиран от #10

    21:41 15.09.2026

  • 7 Аз съм веган

    8 13 Отговор
    Нищо не са измислили. Всичко е крадени от немците.

    21:43 15.09.2026

  • 8 Аз съм веган

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДАЙТЕ МИ ЕДИН":

    И това няма да те спаси.

    21:44 15.09.2026

  • 9 Нема ядове

    6 6 Отговор
    Ние откакто сме в НАТО, всичко разпродадохме и унищожихме. Калашници има само по почетни роти. На Гебравия складовете пълни с остаряла продукция и по-лесно е да ги гръмнеш, отколкото да платиш за утализация.

    Коментиран от #23

    21:44 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А вътрешни тоалетни

    7 9 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #18

    21:46 15.09.2026

  • 12 да питам

    7 6 Отговор
    Съкратени като бройки ли ? 🤔

    21:47 15.09.2026

  • 13 Шматкар

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На всички езици се казва засявам.Иначе са засажда се бор в задният ти двор.

    21:48 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейки,

    6 6 Отговор
    Вижте дебил.Горе.Безказармен дебил.Горе.

    Коментиран от #17

    21:49 15.09.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    САДЯТ се, вярно! но копей , не забравяй рашаснския буквопис

    21:50 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Умрел руснак

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "А вътрешни тоалетни":

    Никоги.

    21:53 15.09.2026

  • 19 Ото Шмайзер

    11 4 Отговор
    Хубаво оръжие.

    21:54 15.09.2026

  • 20 Що сега…

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    …те по принцип си го разкатават. Най-пресен пример когато с няколко залпа от зенитни оръдие откъснаха цялото крило на бомбандировач стелт на стойност 1,2 милиарда долара и китайците още ‘98-ма докопаха технологията!!!

    Коментиран от #29

    21:56 15.09.2026

  • 21 Освен оръжия

    6 5 Отговор
    защо не се сетят нещо друго да измислят,

    21:56 15.09.2026

  • 22 Гориил

    6 4 Отговор
    Това е изключително оръжие: високотехнологично, свръхнадеждно и с отлично съотношение цена-качество. Десетки армии по света са нетърпеливи да го закупят, но Москва не дава разрешение на всички.

    Коментиран от #25, #31

    21:57 15.09.2026

  • 23 Интересно

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нема ядове":

    Не лъжи! Ние сме членове на агресивен съюз и сме яко въоръжени и готови за агресия!🤣

    21:59 15.09.2026

  • 24 Гост

    3 2 Отговор
    Ако някога направят музей на световните оръжия, Това ще е на касата! Без аналог, просто най-доброто...

    22:00 15.09.2026

  • 25 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    По 2000$ парчето!

    22:00 15.09.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Падам от новините на факти!

    "Съкратени" автомати!

    БПЛА с "предна" стреловидност!

    "Балистика"!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #30, #37

    22:00 15.09.2026

  • 27 Оня

    4 2 Отговор
    Показват го само да дразнят смешниците в розово които не знаят кое му е приклада

    22:02 15.09.2026

  • 28 А течаща вода

    4 4 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #36

    22:03 15.09.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Що сега…":

    е тва не го знаех..нещо друго?

    22:03 15.09.2026

  • 30 Копейкин

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    Сега ли изпрося или така се роди?

    22:04 15.09.2026

  • 31 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Да се чудиш как не са ни взели лиценза на стандартния АК 47..., само ние и китайците го имаме...

    Коментиран от #35

    22:05 15.09.2026

  • 32 Ами в Претория, Африка

    0 3 Отговор
    Къде другаде.😅😅

    22:06 15.09.2026

  • 33 Отреазвяващ

    3 1 Отговор
    И всичко работи.Скоро гледах един изстрел на прословутия Джавелин.Стрелеца оцеля на косъм.

    22:07 15.09.2026

  • 34 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    И всичко работи.Скоро гледах един изстрел на прословутия Джавелин.Стрелеца оцеля на косъм.

    22:10 15.09.2026

  • 35 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Исторически погледнато, ние сме имали специални отношения. Ето защо след войната Русия със сигурност ще поиска от вас да закупите лиценз за производство на АК-47 (който не се произвежда от концерна „Калашников“ от над петдесет години). Концернът знае, че сте модернизирали АК-47, но неговите експлоатационни характеристики са по-ниски от тези на високотехнологичните руски модели и той не е пряк конкурент на световния пазар. Въпреки това „Калашников“ смята, че компрометирате качеството и надеждността му, като въвеждате партиди от остарели модели. Предстоят сериозни преговори. Няма да можете да ги избегнете, освен ако не искате да се подложите на скъпи арбитражни производства с малък шанс за победа.

    22:16 15.09.2026

  • 36 Наташа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "А течаща вода":

    "Стьопа, майсторът каза, че пералнята, която донесе не работи, защото иска течаща вода."
    Истински случай.

    22:18 15.09.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    Естествено че има балистика. Начи автора фръга пуцалника нагоре, после прави мост, според предпочитанията, и другото е балистика! Дулото хлътва! Е те тъва е, Баце!

    22:26 15.09.2026

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