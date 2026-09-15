Новите "Калашников"! Руският концерн показва за първи път съкратените автомати АК-15К и АК-19К

Най-новите руски съкратени автомати и баражиращи боеприпаси - доказали се в бойни условия по време на войната в Украйна - ще бъдат представени на международно изложение за отбранителна техника в Претория. Както съобщава пресслужбата на концерна "Калашников", руският производител ще покаже продукцията си на изложението Africa Aerospace and Defense Expo, което ще се проведе от 16 до 20 септември.

Посетителите ще могат да видят най-новите компактни автомати - АК-15К и АК-19К.

Освен това, на международната сцена ще дебютира управляемият баражиращ боеприпас КУБ-2-Е. Тази безпилотна система вече е доказала своята ефективност в Украйна, се отбелязва в обявлението.

В експозицията ще бъдат включени и стандартни образци стрелково оръжие, сред които автоматите АК-203 и АК-204, снайперската пушка "Чукавин" и пистолет-картечницата ППК-20. Ще бъдат демонстрирани и три модела пистолети "Лебедев".

В сектора на безпилотните летателни системи разработчиците ще представят преносимата разузнавателно-ударна система РУС-ПЕ. Гражданската продуктова линия ще бъде представена от летателния апарат СКАТ 350 М.