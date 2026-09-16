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Дунав Русе се раздели с треньора си

Дунав Русе се раздели с треньора си

16 Септември, 2026 16:20 403 0

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  • първа лига

Новакът в Първа лига обяви раздяла с Емануел Луканов

Дунав Русе се раздели с треньора си - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Дунав Русе - Емануел Луканов напуска поста си. Решението е взето по взаимно съгласие между двете страни, като клубното ръководство официално потвърди новината чрез изявление.

Луканов пое "драконите" в началото на сезона, но след само девет изиграни срещи балансът е далеч от очакванията – едва една победа, едно равенство и цели седем поражения. Този резултат постави отбора в трудна позиция в Първа лига и наложи промяна на кормилото.

В официалното съобщение от Дунав Русе се изразява признателност към Емануел Луканов за неговата отдаденост и професионализъм по време на престоя му начело на тима. Клубът му пожелава попътен вятър и успехи в бъдещите му професионални начинания.

От клуба обещават, че името на новия старши треньор и подробности около неговото представяне ще бъдат обявени по-късно днес.


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