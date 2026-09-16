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Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия

Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия

16 Септември, 2026 16:08 894 42

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  • ес-
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България е настоявала от санкциите да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, и Искандер Махмудов, свързан с компания, доставяща резервни части за мотрисите на софийското метро

Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България за първи път открито постави пред Европейския съюз резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия и настоя за изваждането на три лица от санкционния списък, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерски съвет след срещата с премиера на Чехия Андрей Бабиш.

Радев посочи, че България е настоявала от санкциите да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, и Искандер Махмудов, свързан с компания, доставяща резервни части за мотрисите на софийското метро.

Той подчерта, че исканията на България са били удовлетворени.

„Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес и ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, каза Радев.

По думите му България е настояла патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък, тъй като страната ни смята, че религията не трябва да бъде допълнителен елемент от ескалацията на войната в Украйна.

По отношение на Алекперов той посочи значението на рафинерията „Лукойл“ за България, а за Махмудов отбеляза, че компанията, с която той е свързан, произвежда резервни части за мотрисите на метрото в София.

„Всичко, което е свързано с безопасността на българските граждани при тяхното движение, ние го третираме като национална сигурност“, заяви премиерът.

Румен Радев определи като важен резултат факта, че България е успяла да защити позицията си в рамките на ЕС.

„Видя се, че няма нищо страшно държавата членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес“, каза той.

Според премиера Европейският съюз ще бъде силен, когато всяка държава членка е силна, а тя може да бъде силна, ако отстоява националния си интерес.

Радев посочи като пример и Гърция, която според него е отстояла икономическите си интереси при обсъждането на санкциите, както и Франция, която по думите му е поискала промяна по отношение на руски олигарси в следващ пакет санкции.

„Няма нищо лошо в това всяка държава открито да заявява този свой интерес и да го отстоява“, каза Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    32 5 Отговор
    С какво този поп е важен за националния ни интерес?

    Коментиран от #11

    16:11 16.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Вчера Манол Глишев каза че ще разтреля-Радев, Бойко, Делян Пеевски, Кирчо и Кокорчо.Подкрепям.

    Коментиран от #8

    16:13 16.09.2026

  • 3 ОСТАВКА

    25 7 Отговор
    Тъпан такъв

    16:13 16.09.2026

  • 4 Няма такъв цървул

    26 8 Отговор
    И Мунчо се гордее с това??????

    16:13 16.09.2026

  • 5 Овчар

    12 22 Отговор
    България и ЕС санкционира себе си и европейската общнощ..! Кой нормален водач на нация ще се откаже от евтиния руски газ и нефт и ще купува по-скъпия и по-далечния на 12-13 000 км..??

    Коментиран от #24

    16:13 16.09.2026

  • 6 Гербер

    17 11 Отговор
    Вече ни липсва Борисов

    Коментиран от #13

    16:14 16.09.2026

  • 7 хихик

    14 1 Отговор
    Излагация по интереси

    16:15 16.09.2026

  • 8 Последният Софиянец (истинския)

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лъжеш менте не си бил на протеста. Каза че Бойко Борисов е слънце спрямо крадеца Радев и до 15 октомври ако не е върнал милиардите които открадна с олигарсите си и напуснал страната ще го окачи на уличен стълб като Наджибула в Афганистан.

    16:16 16.09.2026

  • 9 Краснов

    11 2 Отговор
    Браво колега!

    16:16 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Важен е

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Гундяев е водещ офицер на Радев.

    Коментиран от #23

    16:20 16.09.2026

  • 12 Шрьодер

    10 1 Отговор
    Да бяха те взели в Газпром!

    16:20 16.09.2026

  • 13 Да бе

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гербер":

    Борисов и шиши докараха Радев, с наглостта и алчността си.

    16:21 16.09.2026

  • 14 Некои

    6 1 Отговор
    плащат свадбите на нечии щерки!

    16:22 16.09.2026

  • 15 Шофьор на ТИР

    17 2 Отговор
    Добре, че спасихме Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, от санкции, че сега нафтата е по 1€ , а иначе можеше да е по 2€.
    Ти нopмален ли си бе румене ?! Даде контрола на Лукойл пак на руснаците и пак започнаха да ни дерат по браЦки .

    16:22 16.09.2026

  • 16 !!!?

    15 0 Отговор
    Чувате ли какво казва Мистър Кеш сега...след няколко месеца може да го замрази като "Боташ" !!!?

    16:22 16.09.2026

  • 17 Хохо Бохо

    3 14 Отговор
    Точно така. Трябва да се отстоява националният интерес, бе украинския, не педроханския, а националният!!!! Факта, че Радев го прави означава, че "партньорите" нямат нищо срещу него освен уважение

    Коментиран от #19, #21

    16:23 16.09.2026

  • 18 Голяма

    15 1 Отговор
    работа свършили регресивните , бе ?! А казаха ли как се борят с олигархията , с мафията , как пилеят евросредствата ?

    16:24 16.09.2026

  • 19 Здрасти охлюв

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хохо Бохо":

    Кога да чакаме контрапротеста в подкрепа на мунча който ще организираш?

    16:27 16.09.2026

  • 20 Според мен

    11 2 Отговор
    Всички които са участвали в помилването на разпространителите и търговците на дрога следва да поемат политическа и обществена отговорност и да напуснат политиката и телевизия. Следва дори да излежат присъдите на освободените от тях. Така е редно.

    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    16:27 16.09.2026

  • 21 !!!?

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хохо Бохо":

    Отстоява на бабината ти Путина интереса...!!!?

    16:28 16.09.2026

  • 22 Сто и първи

    5 0 Отговор
    регион на РФ,кога?

    16:28 16.09.2026

  • 23 Бялджип

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Важен е":

    По-добре е да мълчиш и те смятат за глупак, отколкото да отвориш уста и разсееш всички съмнения!

    16:29 16.09.2026

  • 24 Г-н Шибалков

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Медията и коментиращите са ботове..! Първо ревът че горивата се вдигат , после искат санкции срещу евтините горива.. Малоумна работа. !

    Коментиран от #26, #27, #28

    16:29 16.09.2026

  • 25 Да,

    12 2 Отговор
    Myнчo е cpaм за България.

    16:31 16.09.2026

  • 26 Дефинирай

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Г-н Шибалков":

    евтини горива!

    16:31 16.09.2026

  • 27 !!!?

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Г-н Шибалков":

    Кажи на Мистър Кеш да размрази немедлено "Боташ"...сега ще направи "удъра" !

    16:32 16.09.2026

  • 28 Значи

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Г-н Шибалков":

    Радев влияе на свтовните борси?

    16:32 16.09.2026

  • 29 Радев е предател

    9 2 Отговор
    Кирил ли? Румен Радев, ще обърне ли внимание на политиката на руската православна църква, която е антибългарска спрямо Македония? Зачитайки охридската патриаршия за сръбско изначало, което няма нищо общо с историческата реалност? Докога България ще търпи националните предатели, като Радев? Кирил си е точно на място в този списък. Срам ме е че докарахте тези гнили ябълки на власт. Оставка!

    16:32 16.09.2026

  • 30 Блатар

    11 2 Отговор
    На Мунчо му остава още малко да се изживява, като политик. Най-късно зимата, ще си ходи. А за аферите му с Боташ и Лукойл, ще лежи в пандиза.

    16:37 16.09.2026

  • 31 Да ви стане ясно

    6 2 Отговор
    Защо Радев беше вкаран в политиката! Точно затова, за което четете. Да защитава олигархията! Много добре прочетете новината. Обаче как мазно парфюмира защитаването на чужди интереси.

    16:40 16.09.2026

  • 32 Майора

    4 1 Отговор
    Раде , Радев , не случайно с сбъдват думите на ген.Решетников че ти ще работиш за приближаване страната към Русия и Евразия , но ти си знаеш своето , метрото е с нови чешки мотриси , Кирил е офицер от КГБ , а какво ме топли шефа на “Лукойл” след като се вдигат цените постоянно , а петрола не идва от конфликтните райони? С договора с “Боташ”?

    16:41 16.09.2026

  • 33 За благодарност

    3 1 Отговор
    ни гърмят складовете!

    16:46 16.09.2026

  • 34 Госあ

    2 3 Отговор
    Евала! глейте са тролските фабрики кво праат 😆 Радев трябва да ги разкатае, както демокрацията разката България

    Коментиран от #36, #39

    16:48 16.09.2026

  • 35 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 1 Отговор
    Винаги ще се намери някой боклук

    16:48 16.09.2026

  • 36 Дефинирай

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    фабрика!

    16:49 16.09.2026

  • 37 Иронично

    4 0 Отговор
    С тези си действия, Радев преминава черта, от която няма връщане назад. И слага начало на своето падане от власт. Лукойл трябваше да бъде одържавено в полза на нашата държава. Изглежда много ги е страх. Какви държавници могат да бъдат страхливите хора?

    16:51 16.09.2026

  • 38 Бг мраш

    1 0 Отговор
    Ляк и чех мрашляк.

    16:52 16.09.2026

  • 39 Не си ходил на училище

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    Къде си бил в часовете, когато са учили за одушевени к неодушевени предмети? Демокрацията нищо не може да причини, това го правят хората. Разкатаха те комунистическата прислуга на КПСС, която действаше в България. Които облякоха костюмите и станаха бизнесмени и политици от различни партии, създадоха групировките, и поеха контрол на икономиката и властта. И си уредиха родата на служебни места в институциите, банки, прокуратура, съдилища.

    16:54 16.09.2026

  • 40 Съвременния

    0 0 Отговор
    генерал Вазов!

    16:57 16.09.2026

  • 41 Наласт фатмашка без край

    3 0 Отговор
    По какъв начин полковникът -убиецът от КГБ - Гундяев, назначен от кремълския злодей и масов убиец за "руски патриарх", има връзка с интересите на България? По какъв начин бе, селяндурино от Славяново, дето кратуната ти е задръстена с ръждясали сърпове и чукове? Престани с този твой слугинаж към кремълския золдей бе, фатмако нагъл! Престани бе, мръсен Зелен чорап! Престани бе, подолго и лакей на Кремъл! Цял народ те мрази и те презира бе, Радево фатмашко ниощжество! Как заспиваш с тази всенародна омраза, която снощи открито ти беше показана? Много си нагъл бе, фатмако, много си нагъл и много мръсен! Може и да те оправдават някои прогресивни твои слуги, ясно е, че се напикаваш от страх само като чуеш името на злодея Путин! Ами, то си е за страх, стотици несъгласни с него паднаха от виоски етажи! Като нищо и ти ше паднещ, ако не "слушкаш", нали?

    16:57 16.09.2026

  • 42 Прости ми!

    1 0 Отговор
    Прости ми, Господи, прости ми безграничната омраза, която изпитвам към този толкова мърсен и гаден кремълски лакей! Да не говоирм как нагло и коварно излъга и измами цял един народ! Не че нещо друго можеда се очаква от фанатик - комунист, но фатмакът с мръсните Зелени чорапи премина всяккави граници! Той самият вече смърди на кремълнки слугинаж!

    17:06 16.09.2026

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