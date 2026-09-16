Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия

България за първи път открито постави пред Европейския съюз резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия и настоя за изваждането на три лица от санкционния списък, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерски съвет след срещата с премиера на Чехия Андрей Бабиш.

Радев посочи, че България е настоявала от санкциите да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, и Искандер Махмудов, свързан с компания, доставяща резервни части за мотрисите на софийското метро.

Той подчерта, че исканията на България са били удовлетворени.

„Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес и ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, каза Радев.

По думите му България е настояла патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък, тъй като страната ни смята, че религията не трябва да бъде допълнителен елемент от ескалацията на войната в Украйна.

По отношение на Алекперов той посочи значението на рафинерията „Лукойл“ за България, а за Махмудов отбеляза, че компанията, с която той е свързан, произвежда резервни части за мотрисите на метрото в София.

„Всичко, което е свързано с безопасността на българските граждани при тяхното движение, ние го третираме като национална сигурност“, заяви премиерът.

Румен Радев определи като важен резултат факта, че България е успяла да защити позицията си в рамките на ЕС.

„Видя се, че няма нищо страшно държавата членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес“, каза той.

Според премиера Европейският съюз ще бъде силен, когато всяка държава членка е силна, а тя може да бъде силна, ако отстоява националния си интерес.

Радев посочи като пример и Гърция, която според него е отстояла икономическите си интереси при обсъждането на санкциите, както и Франция, която по думите му е поискала промяна по отношение на руски олигарси в следващ пакет санкции.

„Няма нищо лошо в това всяка държава открито да заявява този свой интерес и да го отстоява“, каза Румен Радев.