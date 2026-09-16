Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия

България за първи път открито постави пред Европейския съюз резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия и настоя за изваждането на три лица от санкционния списък, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерски съвет след срещата с премиера на Чехия Андрей Бабиш.
Радев посочи, че България е настоявала от санкциите да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, и Искандер Махмудов, свързан с компания, доставяща резервни части за мотрисите на софийското метро.
Той подчерта, че исканията на България са били удовлетворени.
„Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес и ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, каза Радев.
По думите му България е настояла патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък, тъй като страната ни смята, че религията не трябва да бъде допълнителен елемент от ескалацията на войната в Украйна.
По отношение на Алекперов той посочи значението на рафинерията „Лукойл“ за България, а за Махмудов отбеляза, че компанията, с която той е свързан, произвежда резервни части за мотрисите на метрото в София.
„Всичко, което е свързано с безопасността на българските граждани при тяхното движение, ние го третираме като национална сигурност“, заяви премиерът.
Румен Радев определи като важен резултат факта, че България е успяла да защити позицията си в рамките на ЕС.
„Видя се, че няма нищо страшно държавата членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес“, каза той.
Според премиера Европейският съюз ще бъде силен, когато всяка държава членка е силна, а тя може да бъде силна, ако отстоява националния си интерес.
Радев посочи като пример и Гърция, която според него е отстояла икономическите си интереси при обсъждането на санкциите, както и Франция, която по думите му е поискала промяна по отношение на руски олигарси в следващ пакет санкции.
„Няма нищо лошо в това всяка държава открито да заявява този свой интерес и да го отстоява“, каза Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм...
Коментиран от #11
16:11 16.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:13 16.09.2026
3 ОСТАВКА
16:13 16.09.2026
4 Няма такъв цървул
16:13 16.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #24
16:13 16.09.2026
6 Гербер
Коментиран от #13
16:14 16.09.2026
7 хихик
16:15 16.09.2026
8 Последният Софиянец (истинския)
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Лъжеш менте не си бил на протеста. Каза че Бойко Борисов е слънце спрямо крадеца Радев и до 15 октомври ако не е върнал милиардите които открадна с олигарсите си и напуснал страната ще го окачи на уличен стълб като Наджибула в Афганистан.
16:16 16.09.2026
9 Краснов
16:16 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Важен е
До коментар #1 от "Хм...":Гундяев е водещ офицер на Радев.
Коментиран от #23
16:20 16.09.2026
12 Шрьодер
16:20 16.09.2026
13 Да бе
До коментар #6 от "Гербер":Борисов и шиши докараха Радев, с наглостта и алчността си.
16:21 16.09.2026
14 Некои
16:22 16.09.2026
15 Шофьор на ТИР
Ти нopмален ли си бе румене ?! Даде контрола на Лукойл пак на руснаците и пак започнаха да ни дерат по браЦки .
16:22 16.09.2026
16 !!!?
16:22 16.09.2026
17 Хохо Бохо
Коментиран от #19, #21
16:23 16.09.2026
18 Голяма
16:24 16.09.2026
19 Здрасти охлюв
До коментар #17 от "Хохо Бохо":Кога да чакаме контрапротеста в подкрепа на мунча който ще организираш?
16:27 16.09.2026
20 Според мен
1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
16:27 16.09.2026
21 !!!?
До коментар #17 от "Хохо Бохо":Отстоява на бабината ти Путина интереса...!!!?
16:28 16.09.2026
22 Сто и първи
16:28 16.09.2026
23 Бялджип
До коментар #11 от "Важен е":По-добре е да мълчиш и те смятат за глупак, отколкото да отвориш уста и разсееш всички съмнения!
16:29 16.09.2026
24 Г-н Шибалков
До коментар #5 от "Овчар":Медията и коментиращите са ботове..! Първо ревът че горивата се вдигат , после искат санкции срещу евтините горива.. Малоумна работа. !
Коментиран от #26, #27, #28
16:29 16.09.2026
25 Да,
16:31 16.09.2026
26 Дефинирай
До коментар #24 от "Г-н Шибалков":евтини горива!
16:31 16.09.2026
27 !!!?
До коментар #24 от "Г-н Шибалков":Кажи на Мистър Кеш да размрази немедлено "Боташ"...сега ще направи "удъра" !
16:32 16.09.2026
28 Значи
До коментар #24 от "Г-н Шибалков":Радев влияе на свтовните борси?
16:32 16.09.2026
29 Радев е предател
16:32 16.09.2026
30 Блатар
16:37 16.09.2026
31 Да ви стане ясно
16:40 16.09.2026
32 Майора
16:41 16.09.2026
33 За благодарност
16:46 16.09.2026
34 Госあ
Коментиран от #36, #39
16:48 16.09.2026
35 УКРАЙНА 🇺🇦
16:48 16.09.2026
36 Дефинирай
До коментар #34 от "Госあ":фабрика!
16:49 16.09.2026
37 Иронично
16:51 16.09.2026
38 Бг мраш
16:52 16.09.2026
39 Не си ходил на училище
До коментар #34 от "Госあ":Къде си бил в часовете, когато са учили за одушевени к неодушевени предмети? Демокрацията нищо не може да причини, това го правят хората. Разкатаха те комунистическата прислуга на КПСС, която действаше в България. Които облякоха костюмите и станаха бизнесмени и политици от различни партии, създадоха групировките, и поеха контрол на икономиката и властта. И си уредиха родата на служебни места в институциите, банки, прокуратура, съдилища.
16:54 16.09.2026
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