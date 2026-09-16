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Вицепрезидентът на САЩ: Америка не може да бъде нещо като подизпълнител на Израел в Близкия Изток
  Тема: Иранската криза

Вицепрезидентът на САЩ: Америка не може да бъде нещо като подизпълнител на Израел в Близкия Изток

16 Септември, 2026 16:09 990 19

  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • ормузки проток

Администрацията на Тръмп и Израел предприеха атака срещу Иран на 28 февруари, което отприщи продължаващата досега война в Близкия Изток, предизвикала повишаване на цените на енергията и затрудняване на корабоплаването през Ормузкия пролив

Вицепрезидентът на САЩ: Америка не може да бъде нещо като подизпълнител на Израел в Близкия Изток - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон не може да позволи политиката му в Близкия Изток да бъде "подчинена на Израел" - остро изказване относно ключов регионален съюзник, направено от една от водещите фигури в администрацията на Тръмп и основен претендент за президентската номинация на Републиканската партия за изборите през 2028 г., пише Politico.

Говорейки във вторник на форума All-In Summit в Лос Анджелис, Ванс отбеляза, че Израел остава важен партньор в сферата на военните технологии и разузнаването, но САЩ няма автоматично да следват курса на израелското правителство по въпроси, свързани със сигурността.

"Ще си сътрудничим с тях, когато е уместно. Ще изразяваме несъгласие, когато не сме съгласни. И ще отстояваме интересите на Америка", отсече Ванс.

Администрацията на Тръмп и Израел предприеха атака срещу Иран на 28 февруари, което отприщи продължаващата досега война в Близкия Изток, предизвикала повишаване на цените на енергията и затрудняване на корабоплаването през Ормузкия пролив - жизненоважен пункт за транспортиране на горива.

Миналата година израелският парламент приветства президента на САЩ Доналд Тръмп заради ролята на Америка в освобождаването на заложници, държани от палестински бойци в Газа. На 5 март министърът на отбраната Израел Кац благодари на Тръмп за "голямата му подкрепа за Израел" и заяви, че сътрудничеството между Тръмп и министър-председателя Бенямин Нетаняху "променя регионалната и световната история".

Този оптимизъм обаче прикрива все по-сложни отношения. През юни Ванс предупреди Израел, че му остават малко приятели и трябва внимателно да преценява действията си, за да не си навлече гнева на Вашингтон.

Вицепрезидентът на САЩ вече привлича недоволството на част от израелските дипломатически среди, както и на про-израелски настроените представители на Републиканската партия. Защитата му през юни на споразумение за прекратяване на огъня с Иран разтревожи израелските официални лица и накърни репутацията му сред някои републикански донори, подкрепящи Израел.

В изказването си във вторник той също така похвали Тръмп за готовността му да се разграничи от Нетаняху, когато интересите на САЩ и Израел се разминават.

"Доналд Тръмп е единственият президент през последните 40 години, който е готов да каже: "Знаете ли какво? Да, Биби е добър партньор, но двамата имаме различно мнение по този въпрос" или "Биби греши тук", или пък "Биби може би е прав от гледна точка на Израел, но американският народ изисква от нас да поемем в друга посока", заяви той. Ванс също така сравни отношенията с Израел със съюзите на Вашингтон в Европа, като заяви, че политиката на САЩ също не трябва да бъде "подчинена и на НАТО".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Този ще свърши като Кенеди.

    16:11 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    8 1 Отговор
    Джейди, като не щеш да си подизпълнител, ще бъдеш обикновен изпълнител, риийши?!

    16:13 16.09.2026

  • 4 хехе

    11 0 Отговор
    Може, може миротвореца го доказа скача според желанията на Нетаняху

    16:14 16.09.2026

  • 5 Ехааааа

    11 0 Отговор
    Не подизпълнител бе , краварите са слуги на евреите и правят всичко каквото искат ционистите !!!!!!!!

    16:14 16.09.2026

  • 6 Нетаняху убиеца в близкия изток

    10 0 Отговор
    Може бе , може янките съм ги стиснал за гърлото и ги душа както си искам и колкото си искам !

    16:17 16.09.2026

  • 7 Ха дано да са

    10 0 Отговор
    им уврели вече тиквите и да не остане само на предизборни думи.
    И също така Америка да не бъде нещо като подизпълнител на британците и другия богоизбран.

    16:17 16.09.2026

  • 8 долу сащ

    9 0 Отговор
    може може, вече 75 г се справяте много добре, чак целиясвят ви намрази кравари нещастни такива!! израел ще бъде разушен да е ясно, това не може да продължава така вечно

    16:18 16.09.2026

  • 9 А, сетиха се

    6 0 Отговор
    Оп па, добър ден сватьо

    16:22 16.09.2026

  • 10 Каквото

    10 0 Отговор
    и да си пишем САЩ са пешка в ръцете на Израел! Най богатите в Америка са евреи! Държавният резерв на САЩ го държи евреин! Когато нямаш пари до никой! Благодарение на парите на евреите САЩ са първи сред елита.

    Коментиран от #19

    16:22 16.09.2026

  • 11 Джордж Вашингтон

    1 0 Отговор
    😂🤣🤣🤣🤣

    16:22 16.09.2026

  • 12 Анонимен

    6 0 Отговор
    Рижият перчем е обвързан здраво с жълтите шестолъчки ,като зет му е от същото котило.Той е един добър изпълнител на желания.Изпълнява заповедите дадени от него.Света и хората в него малко го вълнуват,като поскъпването на горивата е нещо много дребно за милиардер като негова милост.

    Коментиран от #15

    16:27 16.09.2026

  • 13 Конспиратор

    3 0 Отговор
    ----------политиката на САЩ също не трябва да бъде "подчинена и на НАТО"---------
    Изявление на Ванс, както за нобелова награда за мир, така и още повече за награда в тържествената кремълска зала.

    16:37 16.09.2026

  • 14 Наблюдател

    2 1 Отговор
    И двамата Тръмп и Ди джей Ванс са хвани единия, удари другия. Биби ги води за носовете.

    16:40 16.09.2026

  • 15 зад кулисите

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    А Кремльов спонсорира сватбеното тържество на остров на Тръмп-младши!

    16:40 16.09.2026

  • 16 Ашлъ Ди Сан

    1 0 Отговор
    Призовавам постоянните коментатори тук да вдигнат малко или повече нивото на хумора и гротеската...

    Коментиран от #18

    17:04 16.09.2026

  • 17 я па тоа...

    0 0 Отговор
    А какъв е тоз, че без да съгласува мнение с Тромба ще определя кой е главен и кой подизпълнител? Да не иска да каже, че Тръмп през цялото време е бил лакей на Нетаняху (което си е самата истина де) и затова е тръгнал срещу Иран? Той само да му се изпречи насреща и съвсем друга песен ще запее. Като му нахлузи едно 200% или 300% мито ще види тогава откъде изгрява слънцето привечер!

    17:09 16.09.2026

  • 18 Гичка Гичкова

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ашлъ Ди Сан":

    Тоя па кой е са Ашли дъ Сан😂😂. не се издържа другари вече.

    17:10 16.09.2026

  • 19 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото":

    ... бяха първи...

    17:11 16.09.2026