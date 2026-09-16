Вицепрезидентът на САЩ: Америка не може да бъде нещо като подизпълнител на Израел в Близкия Изток

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон не може да позволи политиката му в Близкия Изток да бъде "подчинена на Израел" - остро изказване относно ключов регионален съюзник, направено от една от водещите фигури в администрацията на Тръмп и основен претендент за президентската номинация на Републиканската партия за изборите през 2028 г., пише Politico.

Говорейки във вторник на форума All-In Summit в Лос Анджелис, Ванс отбеляза, че Израел остава важен партньор в сферата на военните технологии и разузнаването, но САЩ няма автоматично да следват курса на израелското правителство по въпроси, свързани със сигурността.

"Ще си сътрудничим с тях, когато е уместно. Ще изразяваме несъгласие, когато не сме съгласни. И ще отстояваме интересите на Америка", отсече Ванс.

Администрацията на Тръмп и Израел предприеха атака срещу Иран на 28 февруари, което отприщи продължаващата досега война в Близкия Изток, предизвикала повишаване на цените на енергията и затрудняване на корабоплаването през Ормузкия пролив - жизненоважен пункт за транспортиране на горива.

Миналата година израелският парламент приветства президента на САЩ Доналд Тръмп заради ролята на Америка в освобождаването на заложници, държани от палестински бойци в Газа. На 5 март министърът на отбраната Израел Кац благодари на Тръмп за "голямата му подкрепа за Израел" и заяви, че сътрудничеството между Тръмп и министър-председателя Бенямин Нетаняху "променя регионалната и световната история".

Този оптимизъм обаче прикрива все по-сложни отношения. През юни Ванс предупреди Израел, че му остават малко приятели и трябва внимателно да преценява действията си, за да не си навлече гнева на Вашингтон.

Вицепрезидентът на САЩ вече привлича недоволството на част от израелските дипломатически среди, както и на про-израелски настроените представители на Републиканската партия. Защитата му през юни на споразумение за прекратяване на огъня с Иран разтревожи израелските официални лица и накърни репутацията му сред някои републикански донори, подкрепящи Израел.

В изказването си във вторник той също така похвали Тръмп за готовността му да се разграничи от Нетаняху, когато интересите на САЩ и Израел се разминават.

"Доналд Тръмп е единственият президент през последните 40 години, който е готов да каже: "Знаете ли какво? Да, Биби е добър партньор, но двамата имаме различно мнение по този въпрос" или "Биби греши тук", или пък "Биби може би е прав от гледна точка на Израел, но американският народ изисква от нас да поемем в друга посока", заяви той. Ванс също така сравни отношенията с Израел със съюзите на Вашингтон в Европа, като заяви, че политиката на САЩ също не трябва да бъде "подчинена и на НАТО".