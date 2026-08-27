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Левски може да осъществи сериозен трансфер

Левски може да осъществи сериозен трансфер

27 Август, 2026 13:30 355 4

  • боян милосавлевич-
  • левски-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • трансфер

Разговорите за преминаването му на "Герена" са в напреднала фаза и може да бъдат финализирани в близките дни

Левски може да осъществи сериозен трансфер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски може да осъществи и трансфер на вратар през този летен прозорец. "Сините" са близо до привличането на стража на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.

Разговорите за преминаването му на "Герена" са в напреднала фаза и може да бъдат финализирани в близките дни.

28-годишният швейцарец има сръбски корени. Той е роден в Баден на 31 юли 1998-а. Пристигна в Локомотив в началото на 2025 година и оттогава е несменяем титуляр.

Ако Левски вземе Милосавлевич, това ще означава, че Светослав Вуцов почти сигурно ще бъде продаден.


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  • 1 Новият тюфлек

    0 1 Отговор
    Така де, “изпълнителният директор на водопад” може ли при съществуващата необходимост да пази?

    13:35 27.08.2026

  • 2 Разбирач

    0 1 Отговор
    Който купи Вуцов ще се вътри много. Помпат го за голям вратар, но е обикновен шашек

    13:35 27.08.2026

  • 3 Някой

    0 1 Отговор
    ЦСКА 1948 има 3 вратаря и логичното е да продадат 1 от тях. Може да ес споразумеят с тях. Вуцов последният мач с АЕК направи няколко грешки. За пореден път неточно подаване хванато от съперник. Виновен е за третият гол. по-добър вратар щеше да спаси и първият - високо силно, но в центъра хоризонтално и над вратаря.

    13:38 27.08.2026

  • 4 Сандо

    0 1 Отговор
    Сега е подходящ момент Левски да осъществи 2-3 добри изходящи трансфера.Според мен продажбата на Вуцов въобще няма да се отрази на качеството на отбора,а пари ще са нужни ако ръководството мисли да вдигне качеството на играчите за следващата година,което да съответства на Лига Европа,което трябва и да е целта на Левски.

    13:39 27.08.2026

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