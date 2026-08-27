Левски може да осъществи сериозен трансфер

Левски може да осъществи и трансфер на вратар през този летен прозорец. "Сините" са близо до привличането на стража на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.
Разговорите за преминаването му на "Герена" са в напреднала фаза и може да бъдат финализирани в близките дни.
28-годишният швейцарец има сръбски корени. Той е роден в Баден на 31 юли 1998-а. Пристигна в Локомотив в началото на 2025 година и оттогава е несменяем титуляр.
Ако Левски вземе Милосавлевич, това ще означава, че Светослав Вуцов почти сигурно ще бъде продаден.
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1 Новият тюфлек
13:35 27.08.2026
2 Разбирач
13:35 27.08.2026
3 Някой
13:38 27.08.2026
4 Сандо
13:39 27.08.2026