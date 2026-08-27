Левски може да осъществи сериозен трансфер

Левски може да осъществи и трансфер на вратар през този летен прозорец. "Сините" са близо до привличането на стража на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.

Разговорите за преминаването му на "Герена" са в напреднала фаза и може да бъдат финализирани в близките дни.

28-годишният швейцарец има сръбски корени. Той е роден в Баден на 31 юли 1998-а. Пристигна в Локомотив в началото на 2025 година и оттогава е несменяем титуляр.

Ако Левски вземе Милосавлевич, това ще означава, че Светослав Вуцов почти сигурно ще бъде продаден.