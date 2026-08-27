Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и още шест отбора прибират допълнителни премии по 4,29 млн. евро от УЕФА

Левски и още шест отбора прибират допълнителни премии по 4,29 млн. евро от УЕФА

27 Август, 2026 11:29 1 086 7

  • левски-
  • футбол-
  • уефа-
  • лига европа

"Сините“ влизат в основната фаза на Лига Европа с общ бонус от 8,6 милиона

Левски и още шест отбора прибират допълнителни премии по 4,29 млн. евро от УЕФА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски загуби тежко с 0:4 като гост на АЕК (Атина) в реванша от плейофния квалификационен кръг на Шампионската лига. По този начин „сините“ не само пропуснаха шанса за втори път в историята си да влязат в групата на най-силните отбори в Европа, но изтърваха и бонус от 18,62 милиона евро. Това е сумата, която се полага от УЕФА на всички участници в основната фаза на най-престижния евротурнир.

Българският шампион ще продължи участието си в надпреварите под егидата на футболната централа на Стария континент. Отпадането в плейофите на Шампионската лига означава преминаване в основната фаза на Лига Европа, където тимът на Хулио Веласкес има гарантирани изяви до 28 януари 2027 г.

Левски може и да изтърва лъвския пай от 18,62 милиона евро, но ще влезе в основната фаза на втория по сила евротурнир със заработени 8,6 милиона евро. От тази сума 4,31 милиона се полагат на всички участници в групата на Лига Европа.

Останалата част, която е в размер на 4,29 млн. е бонусът, който УЕФА дава на всички отбори, отпаднали в плейофния кръг на Шампионската лига. По този начин „сините“ станаха един от само седемте клуба, които взимат подобна премия. Останалите са Апоел Беер Шева (Израел), НЕК Неймеген (Нидерландия), Селтик (Шотландия), Целе (Словения), Лион (Франция) и Динамо Загреб (Хърватия). Именно заради този допълнителен бонус и премията за участие в основната фаза на Лига Европа на Левски и въпросните шест отбора няма да се изплащат суми за преодоляване на предишните квалификационни кръгове.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навреме ги осветиха

    7 5 Отговор
    Левски да върне парите,смешници.

    11:34 27.08.2026

  • 2 Така е

    7 4 Отговор
    Наско ще ги врътне бързо на покер !

    11:41 27.08.2026

  • 3 1111

    5 2 Отговор
    Атанас раев ще ги удвои в казината

    11:44 27.08.2026

  • 4 Уефски

    6 2 Отговор
    На следващия мач, да платят по 20 евро на феновете, които им отидат.

    11:51 27.08.2026

  • 5 АЛА БАЛА

    5 3 Отговор
    Е всичкото спорт. Яко черно тото и допинг. Биеш плащат. Падаш пак плащат. А как се превъзбуждат някои леле мале

    11:56 27.08.2026

  • 6 Левски и още шест отбора

    3 2 Отговор
    голям вой бием 6:0 а то кво стана 4 гируса когато Левски беше пред фалит стадиона беше празен иведнъж след успехите му се напълни то не бяха трансперанти срам ни е да ви гледаме то не бе чудо пичове излезте от филма бг футбол няма без наши юноши

    12:16 27.08.2026

  • 7 Не се търпи

    3 2 Отговор
    Не знам гонза защо търпи .Та това е великия непобедим в Б.Г. гранд.

    12:17 27.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове