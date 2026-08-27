Левски и още шест отбора прибират допълнителни премии по 4,29 млн. евро от УЕФА

Левски загуби тежко с 0:4 като гост на АЕК (Атина) в реванша от плейофния квалификационен кръг на Шампионската лига. По този начин „сините“ не само пропуснаха шанса за втори път в историята си да влязат в групата на най-силните отбори в Европа, но изтърваха и бонус от 18,62 милиона евро. Това е сумата, която се полага от УЕФА на всички участници в основната фаза на най-престижния евротурнир.

Българският шампион ще продължи участието си в надпреварите под егидата на футболната централа на Стария континент. Отпадането в плейофите на Шампионската лига означава преминаване в основната фаза на Лига Европа, където тимът на Хулио Веласкес има гарантирани изяви до 28 януари 2027 г.

Левски може и да изтърва лъвския пай от 18,62 милиона евро, но ще влезе в основната фаза на втория по сила евротурнир със заработени 8,6 милиона евро. От тази сума 4,31 милиона се полагат на всички участници в групата на Лига Европа.

Останалата част, която е в размер на 4,29 млн. е бонусът, който УЕФА дава на всички отбори, отпаднали в плейофния кръг на Шампионската лига. По този начин „сините“ станаха един от само седемте клуба, които взимат подобна премия. Останалите са Апоел Беер Шева (Израел), НЕК Неймеген (Нидерландия), Селтик (Шотландия), Целе (Словения), Лион (Франция) и Динамо Загреб (Хърватия). Именно заради този допълнителен бонус и премията за участие в основната фаза на Лига Европа на Левски и въпросните шест отбора няма да се изплащат суми за преодоляване на предишните квалификационни кръгове.