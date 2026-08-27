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Превръщат бивша текстилна фабрика в нов жилищен квартал

Превръщат бивша текстилна фабрика в нов жилищен квартал

27 Август, 2026 14:07 1 302 4

  • германия-
  • жилища-
  • реновиране-
  • фабрика

Ще бъдат построени 100 жилища

Превръщат бивша текстилна фабрика в нов жилищен квартал - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският град Уинген, провинция Баден-Вюртемберг, избра инвеститори за преобразяването на терена на бившата текстилна фабрика Spinnweberei. Проектът предвижда изграждането на най-малко 100 жилища, социално обвързани жилищни площи, два дома за възрастни хора и паркинг, като целта е изоставената индустриална зона в центъра на града да се превърне в нов многофункционален квартал.

Решението е важна стъпка за проект, чието бъдеще само преди няколко месеца беше поставено под въпрос заради трудностите при намирането на инвеститори. През пролетта общината съобщи, че води преговори с няколко кандидати, а през май местният съвет даде зелена светлина развитието да продължи.

Според актуалната информация първият етап трябва да включва жилищните сгради и гаражната конструкция за новия квартал. Общината възнамерява да сключи договори с избраните инвеститори и да придвижи проекта към реализация.

От фабрика с 400 работници до нов градски квартал

Теренът има повече от век индустриална история. Началото е поставено през 1894 г. с изграждането на механичната тъкачна фабрика на семейство Ротшилд. В периода на развитие предприятието достига до около 400 служители. Производството на площадката продължава до 2017 г., когато Spinnweberei Uhingen прекратява дейността си.

Две години по-късно общината купува имота с площ около 1,25 хектара за 2,3 млн. EUR. Впоследствие старите сгради са разрушени, като разходите за събарянето, проучванията на замърсяването на терена и работата на архитекти и геолози възлизат на около 591 000 евро.

Местоположението е особено ценно за града – площадката е в централната му част, непосредствено до железопътната гара, река Филс и културния и събитиен център.

Жилища, бизнес и социална инфраструктура

Първоначалната концепция е по-широка от изграждането единствено на жилища. Проектът Uhingen weiterspinnen е част от Международното строително изложение IBA'27 и предвижда смесване на различни функции – жилища, търговски и бизнес площи, заведения, обществени пространства, зелени площи и места за срещи.

Концепцията е разработвана и с участието на местните жители. В проведеното между 2019 и 2021 г. обществено обсъждане гражданите подкрепят идеята бившата индустриална зона да не бъде превърната в еднотипен жилищен комплекс, а в квартал с различни функции.

Пазарните условия обаче затрудниха реализацията. През март 2026 г. все още нямаше инвеститор и част от местните политици поставиха под съмнение бъдещето на проекта. Обсъждана беше дори възможността теренът да бъде използван за други цели. Само два месеца по-късно ситуацията се промени благодарение на интереса към жилищното строителство със социална обвързаност и към изграждането на два дома за възрастни хора.

Най-малко 100 нови жилища

Последното решение на местните власти предвижда на площадката да бъдат изградени поне 100 жилища. Първо трябва да се реализират жилищните сгради и паркингът, обслужващ бъдещия квартал.

Проектът е пример за тенденция, която придобива все по-голямо значение в германските градове – използването на бивши промишлени терени за жилищно строителство вместо разширяване на застроените площи към периферията.

В случая с Уинген предимството е още по-голямо заради централното местоположение и непосредствената връзка с железопътния транспорт. Ако плановете бъдат реализирани, теренът, на който повече от век се е развивало текстилно производство, ще получи изцяло нова функция като жилищна и социална част от градския център.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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