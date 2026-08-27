Тръмп може да наложи мита върху полупроводниците

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля налагането на нови търговски тарифи върху полупроводници, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Белият дом иска да разшири тарифите не само за чипове, но и за продукти, произведени с тях, като лаптопи, игрови конзоли и сървъри. Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, според неназовани служители, е предложил освобождаване на чуждестранни технологични компании от тарифи в замяна на „инвестиции в производството на чипове в САЩ“. Отбелязва се, че се обмисля поетапно въвеждане на тарифите, но този подход може да се промени в близко бъдеще. Освен това размерът на тарифите и страните, за които ще се прилагат, все още не са определени.

Американските технологични гиганти от своя страна смятат, че това решение ще „подкопае надеждите на САЩ“ за доминация в областта на изкуствения интелект, тъй като вече е в ход недостиг на полупроводници. Вестникът пише, че икономическите ограничения ще засегнат предимно Nvidia и Apple. Друг източник на Politico смята, че създаването на изцяло американско съоръжение за производство на чипове ще отнеме поне пет години.