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Тръмп може да наложи мита върху полупроводниците
  Тема: Войната на митата

Тръмп може да наложи мита върху полупроводниците

27 Август, 2026 14:25 527 10

  • мита-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • полупроводници

Те ще бъдат въведени поетапно

Тръмп може да наложи мита върху полупроводниците - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля налагането на нови търговски тарифи върху полупроводници, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Белият дом иска да разшири тарифите не само за чипове, но и за продукти, произведени с тях, като лаптопи, игрови конзоли и сървъри. Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, според неназовани служители, е предложил освобождаване на чуждестранни технологични компании от тарифи в замяна на „инвестиции в производството на чипове в САЩ“. Отбелязва се, че се обмисля поетапно въвеждане на тарифите, но този подход може да се промени в близко бъдеще. Освен това размерът на тарифите и страните, за които ще се прилагат, все още не са определени.

Американските технологични гиганти от своя страна смятат, че това решение ще „подкопае надеждите на САЩ“ за доминация в областта на изкуствения интелект, тъй като вече е в ход недостиг на полупроводници. Вестникът пише, че икономическите ограничения ще засегнат предимно Nvidia и Apple. Друг източник на Politico смята, че създаването на изцяло американско съоръжение за производство на чипове ще отнеме поне пет години.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Тръмп може да наложи мита и върху целите проводници.....

    14:29 27.08.2026

  • 2 Да, да

    9 0 Отговор
    Първо върху полупроводниците, после и върху целите проводници!

    14:29 27.08.2026

  • 3 Хихихихихихи

    5 0 Отговор
    А на бургерите и гмо царевицата кога?

    14:29 27.08.2026

  • 4 Знам че на Тръмп простатата му алармира

    1 0 Отговор
    На хапчета за простата ще има ли мита?

    14:32 27.08.2026

  • 5 Браво

    0 0 Отговор
    Малко са тези мита в момента. Може още, ето например мита за дъвки, за безопасните игли, за вятъра...абе има още какво да се измисли.

    14:36 27.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Той вече наложи мита на слънчевите лъчи ,вятъра и тъмнината ,захладня

    15:02 27.08.2026

  • 7 Мишел

    1 0 Отговор
    Тази година на полупроводниците, догодина на целите проводници. 😀
    САЩ произвеждат малко, имат огромен внос и много по малък износ.
    Митата се плащат от джоба на гражданите, в случая от американските граждани.
    Тръмп проби бюджета на САЩ, като връща сега мита, наложени от него по рано и отменени от съда.

    15:08 27.08.2026

  • 8 0407

    0 0 Отговор
    а на "целите" проворнЯци ..кога?

    Коментиран от #9

    15:17 27.08.2026

  • 9 0407

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "0407":

    сега разработват мита на вълнението по бреговете .....да се готви за мито Гълфсрийма.....и за Озоновата дупка......

    15:20 27.08.2026

  • 10 малийййй

    0 0 Отговор
    Тия още ли я карат на полупроводници? При нас още Тодор Живков имаше идея да строи завод за цели проводници.

    15:23 27.08.2026