Запознайте се с новото MG 07

Брандът MG официално представи новия си модел MG 07, като това стана по време на автомобилното изложение в Ченгду. С този модел марката се насочва към пазара с динамична fastback каросерия и широк избор от задвижващи системи. Новият автомобил се предлага в общо седем нива на оборудване, включващи два плъг-ин хибридни варианта и пет чисто електрически модификации.

Ценовият диапазон за китайския пазар започва от около 13 800 евро (108 900 юана) и достига до 20 300 евро (159 900 юана). С предвидената временна държавна субсидия стартовата цена пада на приблизително 13 400 евро (105 900 юана), а най-високото ниво достига около 19 900 евро (156 900 юана). Първите доставки на електрическите модификации с пробег от 650 километра са насрочени за края на август, докато флагманската версия, осигуряваща внушителните 845 километра с едно зареждане, ще достигне до първите си собственици през октомври.

Габаритите на MG 07 подчертават неговото присъствие на пътя – дължина от 4886 мм, ширина 1900 мм и междуосие от 2825 мм. Външният стил се отличава с елегантно снишаващ се покрив, врати без рамки, полускрити дръжки и заден електрически спойлер с петстепенно регулиране. Чисто електрическите версии разполагат и с удобен преден багажник с обем от 168 литра.

Всички електрически изпълнения на модела са изградени върху високоефективна 800-волтова архитектура и разчитат на един електромотор, разположен на предната ос. В зависимост от избраната конфигурация, мощността е 236 конски сили (300 Nm въртящ момент) или 315 конски сили (350 Nm). Клиентите могат да избират между батерии с капацитет 67 кВтч и 91 кВтч.

Версията с пробег от 610 км по китайския стандарт CLTC използва иновативна полутвърда батерия Qingtao, докато флагманът за 845 км разчита на клетки от CATL. За определени нива на оборудване е предвидена и технологията за ултрабързо зареждане 5C.

Плъг-ин хибридната модификация комбинира 1.5-литров бензинов агрегат със 110 конски сили и електромотор с мощност 204 конски сили. Тази комбинация позволява до 245 км изцяло електрически пробег, а с пълен резервоар и пълна батерия общата автономност достига забележителните 1745 км. При изтощена батерия декларираният среден разход на гориво е едва 2.91 литра на 100 километра.

Интериорът залага на съвременен дигитален комфорт с 15.6-инчов централен дисплей, задвижван от чипсет Snapdragon 8295P и мултимедийна система Inspiration OS. В списъка с екстри влизат отопляеми и вентилирани седалки на двата реда, панорамен покрив с регулируема прозрачност, аудиосистема с 21 високоговорителя и пътническа седалка с функция "нулева гравитация". За безопасността и автономното управление се грижат лидар, системата Momenta R7 със специализиран процесор X7, както и активно електромагнитно окачване mCDC.

Официалният дебют и продажбата на MG 07 на европейския пазар са обект на сериозен интерес поради добре изградената дилърска и сервизна мрежа на SAIC на континента. В момента стъпването на модела в Европа все още не е официално потвърдено с конкретна дата. В случай че моделът получи зелена светлина за европейските автосалони, неговата начална цена се очаква да нарасне значително спрямо азиатските равнища поради митнически такси, транспортни разходи, европейска хомологация и маржове. Анализаторите в автомобилния сектор прогнозират, че стартовата цена в Европа ще започва от около 28 000 до 30 000 евро за базовите версии и ще достига между 35 000 и 38 700 евро за най-оборудваните варианти.