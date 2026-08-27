"ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце"

От ЦСКА използваха рефрен от песен на Сектор "Г", за да се мотивират преди реванша срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Тази вечер "червените" посрещат своя съперник на стадион "Васил Левски", но ще имат тежката задача да наваксат пасив от три гола.

Както е известно, тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир.

"До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от Борисовата градина.