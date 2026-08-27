"ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце"

От ЦСКА използваха рефрен от песен на Сектор "Г", за да се мотивират преди реванша срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Тази вечер "червените" посрещат своя съперник на стадион "Васил Левски", но ще имат тежката задача да наваксат пасив от три гола.
Както е известно, тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир.
"До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от Борисовата градина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цеко
12:12 27.08.2026
2 Да се съобразяваме с Фактите и
Не е Борисовата Градина, а е Парка на Свободата както ЦСКА е Отбора на Армията а не на Цар Борис, това са фактите, останалото е фейк нюз❗️
12:15 27.08.2026
3 Играем.Ако дойде и късмет ,ок.
12:24 27.08.2026
4 Григор
Няма лошо, дерзайте! Само да не е като Левски, че те станаха за смях на кокошките. Да надуят главите на Ботев/Враца/, Локомотив/Пловдив/ и Дунав/Русе/ не е никакъв проблем, но като излязат на вън се вижда, че нещата са други.
12:41 27.08.2026
5 Ъхъ
12:42 27.08.2026
6 Показно
13:21 27.08.2026