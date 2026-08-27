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ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце

ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце

27 Август, 2026 12:01 661 6

  • цска-
  • футбол-
  • офи крит-
  • лига европа

Тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир

ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От ЦСКА използваха рефрен от песен на Сектор "Г", за да се мотивират преди реванша срещу ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа. Тази вечер "червените" посрещат своя съперник на стадион "Васил Левски", но ще имат тежката задача да наваксат пасив от три гола.

Както е известно, тимът на Христо Янев допусна поражение с 0:3 на "Панкритио" преди седмица и днес трябва да хвърли всички сили в търсене на нужния резултат, за да си осигури участие във втория по сила европейски клубен турнир.

"До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от Борисовата градина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко

    4 3 Отговор
    Чорбата няма как да наваксат този пасив, слабички са...

    12:12 27.08.2026

  • 2 Да се съобразяваме с Фактите и

    2 2 Отговор
    реалностите Господа Журналисти❗️

    Не е Борисовата Градина, а е Парка на Свободата както ЦСКА е Отбора на Армията а не на Цар Борис, това са фактите, останалото е фейк нюз❗️

    12:15 27.08.2026

  • 3 Играем.Ако дойде и късмет ,ок.

    2 0 Отговор
    И да паднат,няма да ги съдя.Знаят какво са наясно са и не хвъркат високо.Единствено кармата на европейски отбор,може да помогне.

    12:24 27.08.2026

  • 4 Григор

    6 0 Отговор
    "ЦСКА: До последен дъх и с цялото сърце"
    Няма лошо, дерзайте! Само да не е като Левски, че те станаха за смях на кокошките. Да надуят главите на Ботев/Враца/, Локомотив/Пловдив/ и Дунав/Русе/ не е никакъв проблем, но като излязат на вън се вижда, че нещата са други.

    12:41 27.08.2026

  • 5 Ъхъ

    6 0 Отговор
    Те и Подуяне се раздадоха до край! По малко приказки, повече футболно майсторство!

    12:42 27.08.2026

  • 6 Показно

    0 0 Отговор
    Довечера ЦСКА показва как се прави.Ще гледам на стадиона,въпреки че ще е грозен мач

    13:21 27.08.2026

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