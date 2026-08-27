Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали във Формула 1 от над 50 години

Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали във Формула 1 от над 50 години

27 Август, 2026 12:29 1 115 0

  • гран при на нидерландия-
  • фернандо алонсо-
  • формула 1-
  • спорт

Двукратният световен шампион стана първият пилот на възраст над 45 години

Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали във Формула 1 от над 50 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С деветото си място в неделната Гран При на Нидерландия Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали във Формула 1 от повече от 50 години.

Двукратният световен шампион стана първият пилот на възраст над 45 години, който влиза в точки от 1974 година насам. Тогава беше последният подобен случай, а негов автор е друг двукратен световен първенец, а именно Греъм Хил, който финишира шести в Гран При на Швеция.

Алонсо навърши 45 години в хода на лятната пауза и още в първото си състезание след нея влезе в точките. Испанецът обаче все още не попада в топ 10 на най-възрастните пилоти с точки във Формула 1, като десетата позиция се заема от легендарния Хуан Мануел Фанджо, който печели последната си точка на 47 години и 12 дена в Гран При на Франция през 1958 година. Иначе рекордът за най-възрастен пилот, печелил точки във Формула 1, се държи от французина Филип Етанселин, който на „Монца“ през 1950 година влиза в точките на 53 години и 249 дена.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове