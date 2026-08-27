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Медии: шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада НАТО
  Тема: Украйна

Медии: шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада НАТО

27 Август, 2026 14:20 1 724 82

  • цру-
  • джон ратклиф-
  • русия-
  • сащ-
  • москва-
  • украйна-
  • нато

При краткото си посещение в Москва шефът на ЦРУ е призовал Русия да се въздържа от нанасяне на удари срещу балтийските държави и да намали подкрепата си за Иран, пише "Политико"

Медии: шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По време на краткото си посещение в Москва директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзниците на САЩ в НАТО. Това съобщи "Политико", позовавайки се на два неназовани свои източника и на един британски държавен служител. Според тях Ратклиф е предал на руските си събеседници, че ескалация на конфликта, включваща по-специално балтийските държави Литва, Латвия и Естония, е недопустимо за САЩ.

Тръмп: целта е да се сложи край на войната

Още новини от Украйна

Предупреждение към Русия да не напада страни от НАТО – това е била целта на визитата на директора на ЦРУ в Москва и според източници на „Уолстрийт Джърнъл“. Джон Ратклиф е смятан за „ястреб“ по отношение на Русия, припомня „Политико".

В радиоинтервю президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна отхвърли предположенията, че Ратклиф е заминал за Москва, за да убеди Путин да не изпитва решимостта на НАТО и да не напада Великобритания, която тази седмица обеща да удвои подкрепата си за Украйна. Тръмп определи визитата като „полурутинна“ и заяви, че целта е да се сложи край на войната. „Не искам да разочаровам хората. Бихме искали войната с Украйна да приключи“, заяви той.

Намаляване на подкрепата за Иран

Ратклиф е използвал необявеното предварително пътуване до Москва, за да окаже натиск върху Русия да намали военната и икономическата си подкрепа за Иран, пише още „Политико".

С цел да осигури безопасно пътуване на Ратклиф до Москва, САЩ са помолили Украйна да не нанася удари с дронове и ракети с голям обсег в района на руската столица на 24, 25 и 26 август, предаде репортер на британския вестник „Файненшъл Таймс". Информацията беше потвърдена и от агенция „РБК-Украйна“, която на свой ред се позовава на надежден източник.

Историята се повтаря?

И преди директор на ЦРУ е пътувал до Москва с подобна мисия. През ноември 2021 г. тогавашният американски президент Джо Байдън изпрати директора на ЦРУ Джеймс Бърнс да се срещна с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна. Три месеца по-късно Русия нахлу в Украйна, припомня „Политико".

Съгласно Договора за НАТО, въоръжено нападение срещу една държава-членка се счита за нападение срещу всички държави-членки. Но Русия от години използва различни тактики, които не стигат, за да се определят като война — включително саботажни операции и кибератаки — за да подкопава позициите на съюзниците на САЩ в Европа, без да провокира по-мащабни ответни мерки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    76 9 Отговор
    За Дойче веле тайни няма, знаят всииииичкоооо! Какво си говорят, как се предупреждават, всичкооооо!

    14:22 27.08.2026

  • 2 Да бе да

    56 12 Отговор
    Кви са тия че ще заповядва. Издъни ха се на всякъде, само проблеми създават

    14:22 27.08.2026

  • 3 Бункерен Гном

    16 65 Отговор
    Слава Украйна
    Героем Слава

    Коментиран от #66

    14:23 27.08.2026

  • 4 Лост

    45 9 Отговор
    Защо? Защото им свърши оръжието ли?

    Коментиран от #13

    14:23 27.08.2026

  • 5 виктория

    51 7 Отговор
    измишльотини на дойчето!!! това и по телефона могат да си кажат!!!

    14:24 27.08.2026

  • 6 Няма край руският позор!

    10 50 Отговор
    Няма!

    Коментиран от #62

    14:24 27.08.2026

  • 7 Пич

    37 4 Отговор
    А сега........
    Чакаме да се напрегнете за нещо още по малоумно.......!!!

    Апропо, викате.....

    И - Путин каза - Да...?!

    Коментиран от #20

    14:24 27.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    45 8 Отговор
    На килимчето да молят руснаците да не пребият наглета и франсета. Никоя сила не се унижава да ходи на крака да моли!!!

    Коментиран от #36

    14:24 27.08.2026

  • 9 9689

    20 9 Отговор
    Вярно,Путин още трепери,горкия.

    14:24 27.08.2026

  • 10 Слава Украйна

    9 42 Отговор
    Героем Слава

    Нокаутираха Блатото

    14:24 27.08.2026

  • 11 ЕДНА ДИМКА

    42 3 Отговор
    И КЪЛВАТ КАТО ШАРАНИ.ЗА КАКВО Е ХОДИЛ ЩЕ РАЗБЕРЕМ СЛЕД ГОДИНИ.А ЗА ТИЯ ГЛУПОСТИ ДЕТО ПИШАТ СТАВА И С ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР

    14:24 27.08.2026

  • 12 Тя Украйна си ги Дъни и сама

    9 30 Отговор
    Няма Нужда нато да се пази

    14:25 27.08.2026

  • 13 Цъ...

    9 38 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Няма пушечно месце.1,6 милиона руzки боклука занулени.
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #33, #63

    14:25 27.08.2026

  • 14 едв

    15 13 Отговор
    Трябва да им е дал нещо в замяна, може би България и Румъния, кофти.

    14:25 27.08.2026

  • 15 Кой го каза

    21 3 Отговор
    Кой го чу

    14:25 27.08.2026

  • 16 Анонимен

    35 3 Отговор
    Глупости! Можеше да го каже и по телефона, ако е само за това! На ДВ измишльотините!

    Коментиран от #48

    14:26 27.08.2026

  • 17 Смешник

    26 4 Отговор
    А Путин от своя страна го е предупредил да спрат военната и разузнавателна помощ за фашисткия режим в Украйна

    14:26 27.08.2026

  • 18 Дън Бай

    16 3 Отговор
    Русия: Местим... зеле

    14:26 27.08.2026

  • 19 Смешки

    22 4 Отговор
    ЦРУ и НАТО в едно изречение е абсурдно.

    14:26 27.08.2026

  • 20 Ами не

    3 26 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Путлер казва ЙЕС,ЙЕС сър.Иначе получава морков в ауспуха.

    Коментиран от #29

    14:26 27.08.2026

  • 21 7676

    18 4 Отговор
    Върхът на осведомеността - Дойче нещо си! И коментара приключи!

    14:27 27.08.2026

  • 22 Той па путин

    20 3 Отговор
    ЦРУ ще слуша

    14:27 27.08.2026

  • 23 След това

    16 4 Отговор
    Предупреждение, да не нападат Балтийските държави, руснаците със сигурност ще ги нападнат

    14:28 27.08.2026

  • 24 Русия е предупредила

    20 3 Отговор
    шефът на ЦРУ, САЩ да не нападат Гренландия, Куба и Мексико !

    14:28 27.08.2026

  • 25 Да предупредят

    26 3 Отговор
    НАТО да не напада Русия, чрез удари в нейна територия. Защото цял свят знае, че НАТО и най вече Великобритания са в основата на тези удари. Путин нееднократно ги предупреди англичаните. Така че тръмп да озапти свойте хора, а не Русия. Тя много ги търпя. Сега да им разбие флота с Посейдон . Да видим Дончо какво ще направи.

    14:28 27.08.2026

  • 26 Сталин

    23 4 Отговор
    Ще си платят цената за това дето ръчкат в Украйна. Дано не я платим и ние с тях. Тогава трябва да съберем всички евроатлантици на 1 стадион и да отговарят защо вкарват България във война с най-голямата ядрена сила в света.

    14:28 27.08.2026

  • 27 Хахаха

    13 3 Отговор
    Тоя спаси Украйна, сега ще спасява джобните. Господ да ги пази от кравари.

    14:30 27.08.2026

  • 28 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 28 Отговор
    Слава на Украйна, слава на героите! Цяла Европа и всички европейци сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇪🇺 🇺🇦

    Коментиран от #30, #43, #46, #56, #65, #79

    14:30 27.08.2026

  • 29 Хахаха

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ами не":

    Ама много си настоятелна с този морков в ауспуха?
    Откъде ли са тези фиксации...!

    14:31 27.08.2026

  • 30 Гришата

    16 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Аз не ги подкрепям и никой който познавам. Отивай да се биеш смело на фронта

    14:32 27.08.2026

  • 31 РФ е един огромен КЕН eф !

    3 18 Отговор
    САЩ пак спасяват монголята по московието. ...

    14:33 27.08.2026

  • 32 Хм...

    12 2 Отговор
    Тайна мисия с военнотранспортен самолет дето е дискретен като маймунско д.пе!?!
    Туй зеле съвсем за идиоти ни има. Или е имало размяна на затворници, или инфантилния идиот тръмп се опитва да се мазни на Путин с някакъв много голям подарък, който не се събира в бизнес самолет.

    14:35 27.08.2026

  • 33 Украйна капитулира

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цъ...":

    Укро-фашистите стават само за храна на червеите.

    Укрия става 404 - No such file or country!

    Коментиран от #40

    14:35 27.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Доктор

    17 3 Отговор
    Как не се изморихте да публикувате глупости?

    14:36 27.08.2026

  • 36 Атина Палада

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Не вярвам САЩ в тинята ,където потънаха в Иран да им е до англета и франсета...Вярвам,че спасяват собствената си кожа! Излезе инфо ( не твърдя,че е вярно на 100%,но го четох ,а после и чух от Западен геополитик ) че Тръмп се е опитал да подкупи лидерите на гвардейците в Иран и то с много крупна сума- в десетки милиарди,но е ударил на камък..

    14:36 27.08.2026

  • 37 Абе

    10 1 Отговор
    То натю първо почна с оръжия през укр, сега ще си плащ че може и Иран и Китай да ги подпрат от другата страна

    14:36 27.08.2026

  • 38 Не се излагайте бре

    18 2 Отговор
    На ЦРУ му пука за НАТО толкова колкото на нашето НСО му пука за митата на САЩ за Канада. Вероятно става дума или за зърненият коридор където зетя има учасие и милиони прави или за Каспийско море и границата с Иран през която стотици и хиляди контейнери с оръжие в Иран от месец влизат и съвсем не са само руски. Израелците направиха опити да ги ударят пристанищата ама сега не става щото Русия инсталира чадър а китайците дори база ударно направиха. Другият вариант е Куба ама там за САЩ е кауза пердута ...

    Коментиран от #52

    14:37 27.08.2026

  • 39 Най-после

    9 2 Отговор
    Тя Британия вече горят заводи, започнало е преселение на населението.

    14:38 27.08.2026

  • 40 Това кога ще стане?

    2 11 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна капитулира":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    14:38 27.08.2026

  • 41 млад НАТОрас

    16 2 Отговор
    Смятайте НАТОто как са напълнили памперса, щом шефа на ЦРУту е отишъл да се моли Русия да не напада НАТОто хахахахаха.

    14:38 27.08.2026

  • 42 ханс

    8 1 Отговор
    и немско зеле знае какво са си говорили.Дебили! егати евтинджоса е това вонящо зеле!

    14:39 27.08.2026

  • 43 Няма такъв филм корнидо замаена

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Българският народ подкрепя Русия! А в прочем как е времето в Карлуково? Градушка има ли?

    14:39 27.08.2026

  • 44 Мнение

    1 11 Отговор
    Пазят му малкия авторитет на мъника. Отишли са да си приберат спецагенти, затова са вдигнали самолет. На Путкиин могат и смс да му пратят и оня пак ще слушка, че паричките му са на Запад.

    14:41 27.08.2026

  • 45 ВОЙНАТА СВЪРШИ

    11 1 Отговор
    Това е цялата работа. Мислеха че руснаците няма да направят нищо а тя ква стана

    14:41 27.08.2026

  • 46 Слава

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Кокаине слава слава, пдрс нщстн слава

    14:42 27.08.2026

  • 47 Бункерен Педофил

    3 10 Отговор
    Управлява въображаеми армии от Бункера

    Коментиран от #69

    14:43 27.08.2026

  • 48 оня с коня

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Традиционно наглите Русофилстващи необезпокоявано тука иронично окачествиха посещението на Радклив сато "коленичене на килимчето" пред Путин,че Самолетът с който е отишел в Москва си е чиста проба "Барутник" и т.н.ЗАКОНОМЕРНО обаче въпросните Русофилси врагове на България говорят точно обратното на фактите като се оказва,че ЦРУ е в Русия ЗА ДА ПРЕДУПРЕДИ разгорещилине се Медведевци "Да внимават в Картинката" щото иначе нещата "ще загрубеят"!А е известно че "Човек предупредене наполовина спасен":)И се изцепва неподготвено ном.18 че това можело да бъде казано на русия и по телефона...САМОТО ЛИЧНО посещение на Шефа на ЦРУ е коренно различно от телефонни Приказки и е Доказателство за ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНИЯ Ултиматум на Америка по въпроса с Руските провокации към Прибалтика!

    Коментиран от #60

    14:45 27.08.2026

  • 49 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА

    2 5 Отговор
    Усети капана.Пита се къде?

    14:45 27.08.2026

  • 50 Макробиолог

    0 4 Отговор
    Одим по тънък лед,но кой да ни каже....в Кремъл вече отчитат сериозни последствия от ударите в дълбочина по рафинериите им и за това заслугата е на Лондон. Ко може да последва?

    Коментиран от #53

    14:46 27.08.2026

  • 51 платен слугинаж

    7 2 Отговор
    В "дойче зеле" списват и български "журналисти", чиято задача е да пишат каквото им наредят срещу заплащане !
    Аз никога не бих работил това !!!

    14:48 27.08.2026

  • 52 Така си е

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Не се излагайте бре":

    китайците военна база ударно направиха, 4 -та май по ред в Иран на брега на Каспийско щото впрочем там това е и най старата митница между Изтока и Запада от 580 години поне, а впрочем с Влака от Китай до Грузия който през Каспийско море минава претоварването е супер ефективно и бързо в посока Иран стига Русия да осигури въздушно покритие. Много яка стратегия е ...САЩ вече нищо не могат да направят независимо от позициите си в Азербайджан

    Коментиран от #70

    14:48 27.08.2026

  • 53 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #50 от "Макробиолог":

    Да фръкне поредният руски генерал.Примерно.

    14:49 27.08.2026

  • 54 Историк

    9 2 Отговор
    Тези пародии на управление, изпълнявани от лоялистите на тръмп показват колко зле е Тръмпландия във всяко отношение. Уж шеф на ЦРУ се разходил тайно до Кремъл, за да каже на Путин да не прави така, а иначе. Това управление ще трябва да се изучава в учебниците по история как не трябва да се управлява нито една държава, да не говорим за бившата най-могъща, пълно падение. Защо ли не са разходили до Москва и зетя брокер Къшнър и семейния брокер Уиткоф, явяващи се като главни преговорящи от името на тръмпландия без да са на държавна служба?

    14:51 27.08.2026

  • 55 Мириз

    1 6 Отговор
    Бункера на педофило замириса на .айна!
    Не се трае.

    14:51 27.08.2026

  • 56 Ти ли

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    си "цялата Европа и всички европейци"? Европейци ли са ти сложили толкова минуси?

    14:52 27.08.2026

  • 57 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Нещо например много просто--сеизмична активност по незнайни причини в дълбините на океана и скъсани кабели,в квадратната миля това би изтрило некой трилион от срива на борсите.

    14:52 27.08.2026

  • 58 факуса

    6 1 Отговор
    и що му е трябвало на сащисания говедар тоз огромен самолет,сигур памперси си е носил за смяна

    14:52 27.08.2026

  • 59 Сула

    5 1 Отговор
    Мелания го е пратила,иска Русия чрез свойте канали да разбере точната рецепта на българите за туршия и шкембе чорба,че Тръмп искал да се мести в България,а тя не и се чуди как да го спре

    14:52 27.08.2026

  • 60 Крокодила Гена

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "оня с коня":

    Ти верно си много изветрял в главата!

    14:53 27.08.2026

  • 61 Крали Марко

    9 2 Отговор
    Запяда е в агония. Лондон ще плати сметката за мурафетите си, а и за да помнят другите, че вдигната ръка към Русия се реже от дъно. Следва.

    14:57 27.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Милеслав Божилов

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цъ...":

    Слава ВСУ? Ти си боклук!

    15:01 27.08.2026

  • 64 Чичо от село

    7 1 Отговор
    Не се разбра НАТО може ли да напада Русия чрез трета страна.В случея Великобритания чрез Украйна.Или Украйна чрез Балтийските страни.

    15:02 27.08.2026

  • 65 Милеслав Божилов

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ти па отде Наде пишеш от името на цяла България,че и цяла Европа;))) Алоуу ;)))

    15:04 27.08.2026

  • 66 С. Меките си пръстчета

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бункерен Гном":

    Ша то дам да нареждаш Лего- да правиш войничета и играеш на война до като аз си правя нож@ка и се наслаждавам на гледката каквощекажешпедалче позволявам ти да си викаш слава на Украйна

    15:06 27.08.2026

  • 67 Гробар

    3 1 Отговор
    Приказки за идиоти. Точно това е казал шефът на ЦРУ. Трябва да стоите кротко, докато англичаните ви целят с далекобойни ракети.

    15:08 27.08.2026

  • 68 Жалка пропаганда

    4 0 Отговор
    На крака се ходи да се моли. А факта е медиите и тролеите колко се напъват, явно доста е молил.

    15:09 27.08.2026

  • 69 Писах ти

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бункерен Педофил":

    Педалмиризливша ти дам да си играеш на война да правиш войничета от Лего да викаш слава на Украйна аз ще те гледам и правя ножка за вечеря има наденица с два картофа гледал съм е 45год ще ти извадя третата сливица

    15:10 27.08.2026

  • 70 Те го осъзнават американците

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Така си е":

    Че като се подведоха по израелските кратуни сега съвсем няма да има нито Аврамови споразумения а и загубиха позиции и в централна Азия. Там Каспийският район единствено им остана Азербайджан, но като нищо турците ще клекнат на Китай и за 3 дена политиката там може да се обърне. Сега гледам че САЩ и някакви промени щели с митническите тарифи с Грузия да правят щото уж грузинците препакетирали китайски стоки за САЩ и въобще там около Каспийско море САЩ губят всякакви позиции за рекордно време . В Армения отлагат референдум. А ако пък Турция реши тръбата от Азербайджан до Израел да бушонира което отдавна го очаквам, тогава не мога да го мисля Израел. Китай си действа тихо и спокойно и за разлика от Тръм успява очевидно. Интересно е на шахматната дъска но иначе хората измират ..

    15:12 27.08.2026

  • 71 Поправка

    5 1 Отговор
    1. Шефът на ЦРУ е МОЛИЛ Русия да не напада НАТО.

    2. Молили са Русия да не нанася удари срещу Англия , а не срещу балтийските държави. Англия воюва физически и финансово с Русия в Украйна.

    Коментиран от #76, #80

    15:14 27.08.2026

  • 72 У0400 Ямбол е градът

    1 3 Отговор
    Копейката питайте без да чете той знае всичко.

    15:15 27.08.2026

  • 73 1001

    5 2 Отговор
    Джон Ратклиф е предупредил Русия. Какъв изказ само/ предупредил/. Нали знаете ,че който има зор ходи на килима.

    15:17 27.08.2026

  • 74 Потю

    1 2 Отговор
    Долу бушмените!

    15:17 27.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Това дядо Дини го разправя наляво и надясно Друго ще да е.Друго.

    Коментиран от #78

    15:33 27.08.2026

  • 78 По-страшното не го казват на копейци,

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Отреазвяващ":

    защото са много плашливи.

    15:38 27.08.2026

  • 79 Аз пък

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Не понасям украинските паразити по Черноморието ако зависеше от мен щях с кеф да ги изритам от България. А ти щом толкоз ги обичаш грабвай пушката и на фронта вместо тях докато те живеят тук на твой гръб, тоест на всички данъкоплатци

    15:38 27.08.2026

  • 80 Ъхъм

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Поправка":

    В розовите ти сънищата е така.
    Пак си се отвил.

    15:40 27.08.2026

  • 81 Само да спомена

    1 0 Отговор
    На DW ,че Украйна не е била помолена а просто и е било наредено. Ако DW иска да ни пробута някаква пропаганда, че Украйна има някаква инициатива в тая война НЯМА ДА СТАНЕ.

    15:42 27.08.2026

  • 82 Дрън дрън за наивници

    0 0 Отговор
    Такива неща може да ги заяви и чрез медиите, а не да бие път до
    Москва.

    Отишъл е за разговор който не смее да проведе по телефона

    15:45 27.08.2026

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