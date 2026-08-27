Медии: шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада НАТО

По време на краткото си посещение в Москва директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзниците на САЩ в НАТО. Това съобщи "Политико", позовавайки се на два неназовани свои източника и на един британски държавен служител. Според тях Ратклиф е предал на руските си събеседници, че ескалация на конфликта, включваща по-специално балтийските държави Литва, Латвия и Естония, е недопустимо за САЩ.
Тръмп: целта е да се сложи край на войната
Предупреждение към Русия да не напада страни от НАТО – това е била целта на визитата на директора на ЦРУ в Москва и според източници на „Уолстрийт Джърнъл“. Джон Ратклиф е смятан за „ястреб“ по отношение на Русия, припомня „Политико".
В радиоинтервю президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна отхвърли предположенията, че Ратклиф е заминал за Москва, за да убеди Путин да не изпитва решимостта на НАТО и да не напада Великобритания, която тази седмица обеща да удвои подкрепата си за Украйна. Тръмп определи визитата като „полурутинна“ и заяви, че целта е да се сложи край на войната. „Не искам да разочаровам хората. Бихме искали войната с Украйна да приключи“, заяви той.
Намаляване на подкрепата за Иран
Ратклиф е използвал необявеното предварително пътуване до Москва, за да окаже натиск върху Русия да намали военната и икономическата си подкрепа за Иран, пише още „Политико".
С цел да осигури безопасно пътуване на Ратклиф до Москва, САЩ са помолили Украйна да не нанася удари с дронове и ракети с голям обсег в района на руската столица на 24, 25 и 26 август, предаде репортер на британския вестник „Файненшъл Таймс". Информацията беше потвърдена и от агенция „РБК-Украйна“, която на свой ред се позовава на надежден източник.
Историята се повтаря?
И преди директор на ЦРУ е пътувал до Москва с подобна мисия. През ноември 2021 г. тогавашният американски президент Джо Байдън изпрати директора на ЦРУ Джеймс Бърнс да се срещна с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна. Три месеца по-късно Русия нахлу в Украйна, припомня „Политико".
Съгласно Договора за НАТО, въоръжено нападение срещу една държава-членка се счита за нападение срещу всички държави-членки. Но Русия от години използва различни тактики, които не стигат, за да се определят като война — включително саботажни операции и кибератаки — за да подкопава позициите на съюзниците на САЩ в Европа, без да провокира по-мащабни ответни мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:22 27.08.2026
2 Да бе да
14:22 27.08.2026
3 Бункерен Гном
Героем Слава
Коментиран от #66
14:23 27.08.2026
4 Лост
Коментиран от #13
14:23 27.08.2026
5 виктория
14:24 27.08.2026
6 Няма край руският позор!
Коментиран от #62
14:24 27.08.2026
7 Пич
Чакаме да се напрегнете за нещо още по малоумно.......!!!
Апропо, викате.....
И - Путин каза - Да...?!
Коментиран от #20
14:24 27.08.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #36
14:24 27.08.2026
9 9689
14:24 27.08.2026
10 Слава Украйна
Нокаутираха Блатото
14:24 27.08.2026
11 ЕДНА ДИМКА
14:24 27.08.2026
12 Тя Украйна си ги Дъни и сама
14:25 27.08.2026
13 Цъ...
До коментар #4 от "Лост":Няма пушечно месце.1,6 милиона руzки боклука занулени.
Слава ВСУ!
Коментиран от #33, #63
14:25 27.08.2026
14 едв
14:25 27.08.2026
15 Кой го каза
14:25 27.08.2026
16 Анонимен
Коментиран от #48
14:26 27.08.2026
17 Смешник
14:26 27.08.2026
18 Дън Бай
14:26 27.08.2026
19 Смешки
14:26 27.08.2026
20 Ами не
До коментар #7 от "Пич":Путлер казва ЙЕС,ЙЕС сър.Иначе получава морков в ауспуха.
Коментиран от #29
14:26 27.08.2026
21 7676
14:27 27.08.2026
22 Той па путин
14:27 27.08.2026
23 След това
14:28 27.08.2026
24 Русия е предупредила
14:28 27.08.2026
25 Да предупредят
14:28 27.08.2026
26 Сталин
14:28 27.08.2026
27 Хахаха
14:30 27.08.2026
28 Българският народ подкрепя Украйна !
Коментиран от #30, #43, #46, #56, #65, #79
14:30 27.08.2026
29 Хахаха
До коментар #20 от "Ами не":Ама много си настоятелна с този морков в ауспуха?
Откъде ли са тези фиксации...!
14:31 27.08.2026
30 Гришата
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Аз не ги подкрепям и никой който познавам. Отивай да се биеш смело на фронта
14:32 27.08.2026
31 РФ е един огромен КЕН eф !
14:33 27.08.2026
32 Хм...
Туй зеле съвсем за идиоти ни има. Или е имало размяна на затворници, или инфантилния идиот тръмп се опитва да се мазни на Путин с някакъв много голям подарък, който не се събира в бизнес самолет.
14:35 27.08.2026
33 Украйна капитулира
До коментар #13 от "Цъ...":Укро-фашистите стават само за храна на червеите.
Укрия става 404 - No such file or country!
Коментиран от #40
14:35 27.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Доктор
14:36 27.08.2026
36 Атина Палада
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Не вярвам САЩ в тинята ,където потънаха в Иран да им е до англета и франсета...Вярвам,че спасяват собствената си кожа! Излезе инфо ( не твърдя,че е вярно на 100%,но го четох ,а после и чух от Западен геополитик ) че Тръмп се е опитал да подкупи лидерите на гвардейците в Иран и то с много крупна сума- в десетки милиарди,но е ударил на камък..
14:36 27.08.2026
37 Абе
14:36 27.08.2026
38 Не се излагайте бре
Коментиран от #52
14:37 27.08.2026
39 Най-после
14:38 27.08.2026
40 Това кога ще стане?
До коментар #33 от "Украйна капитулира":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
14:38 27.08.2026
41 млад НАТОрас
14:38 27.08.2026
42 ханс
14:39 27.08.2026
43 Няма такъв филм корнидо замаена
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Българският народ подкрепя Русия! А в прочем как е времето в Карлуково? Градушка има ли?
14:39 27.08.2026
44 Мнение
14:41 27.08.2026
45 ВОЙНАТА СВЪРШИ
14:41 27.08.2026
46 Слава
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Кокаине слава слава, пдрс нщстн слава
14:42 27.08.2026
47 Бункерен Педофил
Коментиран от #69
14:43 27.08.2026
48 оня с коня
До коментар #16 от "Анонимен":Традиционно наглите Русофилстващи необезпокоявано тука иронично окачествиха посещението на Радклив сато "коленичене на килимчето" пред Путин,че Самолетът с който е отишел в Москва си е чиста проба "Барутник" и т.н.ЗАКОНОМЕРНО обаче въпросните Русофилси врагове на България говорят точно обратното на фактите като се оказва,че ЦРУ е в Русия ЗА ДА ПРЕДУПРЕДИ разгорещилине се Медведевци "Да внимават в Картинката" щото иначе нещата "ще загрубеят"!А е известно че "Човек предупредене наполовина спасен":)И се изцепва неподготвено ном.18 че това можело да бъде казано на русия и по телефона...САМОТО ЛИЧНО посещение на Шефа на ЦРУ е коренно различно от телефонни Приказки и е Доказателство за ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНИЯ Ултиматум на Америка по въпроса с Руските провокации към Прибалтика!
Коментиран от #60
14:45 27.08.2026
49 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА
14:45 27.08.2026
50 Макробиолог
Коментиран от #53
14:46 27.08.2026
51 платен слугинаж
Аз никога не бих работил това !!!
14:48 27.08.2026
52 Така си е
До коментар #38 от "Не се излагайте бре":китайците военна база ударно направиха, 4 -та май по ред в Иран на брега на Каспийско щото впрочем там това е и най старата митница между Изтока и Запада от 580 години поне, а впрочем с Влака от Китай до Грузия който през Каспийско море минава претоварването е супер ефективно и бързо в посока Иран стига Русия да осигури въздушно покритие. Много яка стратегия е ...САЩ вече нищо не могат да направят независимо от позициите си в Азербайджан
Коментиран от #70
14:48 27.08.2026
53 Механик
До коментар #50 от "Макробиолог":Да фръкне поредният руски генерал.Примерно.
14:49 27.08.2026
54 Историк
14:51 27.08.2026
55 Мириз
Не се трае.
14:51 27.08.2026
56 Ти ли
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":си "цялата Европа и всички европейци"? Европейци ли са ти сложили толкова минуси?
14:52 27.08.2026
57 Макробиолог
14:52 27.08.2026
58 факуса
14:52 27.08.2026
59 Сула
14:52 27.08.2026
60 Крокодила Гена
До коментар #48 от "оня с коня":Ти верно си много изветрял в главата!
14:53 27.08.2026
61 Крали Марко
14:57 27.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Милеслав Божилов
До коментар #13 от "Цъ...":Слава ВСУ? Ти си боклук!
15:01 27.08.2026
64 Чичо от село
15:02 27.08.2026
65 Милеслав Божилов
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ти па отде Наде пишеш от името на цяла България,че и цяла Европа;))) Алоуу ;)))
15:04 27.08.2026
66 С. Меките си пръстчета
До коментар #3 от "Бункерен Гном":Ша то дам да нареждаш Лего- да правиш войничета и играеш на война до като аз си правя нож@ка и се наслаждавам на гледката каквощекажешпедалче позволявам ти да си викаш слава на Украйна
15:06 27.08.2026
67 Гробар
15:08 27.08.2026
68 Жалка пропаганда
15:09 27.08.2026
69 Писах ти
До коментар #47 от "Бункерен Педофил":Педалмиризливша ти дам да си играеш на война да правиш войничета от Лего да викаш слава на Украйна аз ще те гледам и правя ножка за вечеря има наденица с два картофа гледал съм е 45год ще ти извадя третата сливица
15:10 27.08.2026
70 Те го осъзнават американците
До коментар #52 от "Така си е":Че като се подведоха по израелските кратуни сега съвсем няма да има нито Аврамови споразумения а и загубиха позиции и в централна Азия. Там Каспийският район единствено им остана Азербайджан, но като нищо турците ще клекнат на Китай и за 3 дена политиката там може да се обърне. Сега гледам че САЩ и някакви промени щели с митническите тарифи с Грузия да правят щото уж грузинците препакетирали китайски стоки за САЩ и въобще там около Каспийско море САЩ губят всякакви позиции за рекордно време . В Армения отлагат референдум. А ако пък Турция реши тръбата от Азербайджан до Израел да бушонира което отдавна го очаквам, тогава не мога да го мисля Израел. Китай си действа тихо и спокойно и за разлика от Тръм успява очевидно. Интересно е на шахматната дъска но иначе хората измират ..
15:12 27.08.2026
71 Поправка
2. Молили са Русия да не нанася удари срещу Англия , а не срещу балтийските държави. Англия воюва физически и финансово с Русия в Украйна.
Коментиран от #76, #80
15:14 27.08.2026
72 У0400 Ямбол е градът
15:15 27.08.2026
73 1001
15:17 27.08.2026
74 Потю
15:17 27.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Отреазвяващ
Коментиран от #78
15:33 27.08.2026
78 По-страшното не го казват на копейци,
До коментар #77 от "Отреазвяващ":защото са много плашливи.
15:38 27.08.2026
79 Аз пък
До коментар #28 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Не понасям украинските паразити по Черноморието ако зависеше от мен щях с кеф да ги изритам от България. А ти щом толкоз ги обичаш грабвай пушката и на фронта вместо тях докато те живеят тук на твой гръб, тоест на всички данъкоплатци
15:38 27.08.2026
80 Ъхъм
До коментар #71 от "Поправка":В розовите ти сънищата е така.
Пак си се отвил.
15:40 27.08.2026
81 Само да спомена
15:42 27.08.2026
82 Дрън дрън за наивници
Москва.
Отишъл е за разговор който не смее да проведе по телефона
15:45 27.08.2026