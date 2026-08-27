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Григор Димитров пред последното препятствие към основната схема на US Open

Григор Димитров пред последното препятствие към основната схема на US Open

27 Август, 2026 10:29 666 2

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Двубоят между Димитров и Виртанен е насрочен като втори в програмата на корт №17

Григор Димитров пред последното препятствие към основната схема на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изправя срещу финландеца Ото Виртанен в решителния трети квалификационен кръг на Откритото първенство на САЩ. Залогът в този двубой е място в основната схема на последния турнир от Големия шлем за сезона.

Двубоят между Димитров и Виртанен е насрочен като втори в програмата на корт №17. Мачовете там започват в 18:00 часа българско време, което означава, че българинът ще излезе на корта веднага след приключването на първата среща от дневната сесия.

Димитров стигна до решителната фаза след две чисти победи в пресявките — първо над Лоренцо Густино с 2:0 сета, а след това и над Тимофей Скатов отново с 2:0 сета (6:3, 6:4). От своя страна Ото Виртанен, който заема 108-во място в световната ранглиста на ATP, надигра Уго Бланше с 2:0 сета и надделя над Джан Пинигтън Джоунс с 2:1 сета.

Това ще бъде първи официален мач между Григор Димитров и Ото Виртанен в професионалния тур. Българският тенисист ще търси продължение на добрата си серия от началото на квалификациите, за да подпечата участието си в същинската част на надпреварата в Ню Йорк.


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