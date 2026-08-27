Жозе Моуриньо: Това, което направи Килиан Мбапе е безумие!

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира убедителната победа (4:1) над Реал Сосиедад в Ла Лига.

„Реал Сосиедад е добър отбор, който ни създаде много проблеми. В такива мачове бих искал на 20-ата или 25-ата минута да има пауза за хидратация, за да можем да поговорим. Бяхме изненадани при гола. Съперникът не създаваше особени опасности, но ни беше трудно да го пресираме", започна Моуриньо.

"През второто полувреме направихме промени. Беше важно да запазим спокойствие, защото сляпото пресиране без ясни ориентири би било още по-трудно. Запазихме концентрация и изиграхме второто полувреме много, много силно."

Двубоят на Сантиаго Бернабеу бе белязан от завръщането на Жозе Моуриньо на съоръжението, а на терена блесна Килиан Мбапе, който реализира впечатляващ хеттрик за успеха.

"Има нещо, което не обичам да правя, но понякога съм принуден. Не обичам да говоря за отделни футболисти, но това, което направи Килиан Мбапе... Безумие. Не можем да отречем, че разполагаме с футболисти от най-висока класа, които играха добре, работиха усърдно и се подкрепяха взаимно. Публиката, въпреки разочарованието от първото полувреме, признава, че момчетата положиха много труд“, каза старши треньорът на Реал.