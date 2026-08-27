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Жозе Моуриньо: Това, което направи Килиан Мбапе е безумие!

Жозе Моуриньо: Това, което направи Килиан Мбапе е безумие!

27 Август, 2026 10:59 2 551 6

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  • футбол-
  • реал мадрид-
  • реал сосиедат

Не можем да отречем, че разполагаме с футболисти от най-висока класа, които играха добре, работиха усърдно и се подкрепяха взаимно

Жозе Моуриньо: Това, което направи Килиан Мбапе е безумие! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира убедителната победа (4:1) над Реал Сосиедад в Ла Лига.

„Реал Сосиедад е добър отбор, който ни създаде много проблеми. В такива мачове бих искал на 20-ата или 25-ата минута да има пауза за хидратация, за да можем да поговорим. Бяхме изненадани при гола. Съперникът не създаваше особени опасности, но ни беше трудно да го пресираме", започна Моуриньо.

"През второто полувреме направихме промени. Беше важно да запазим спокойствие, защото сляпото пресиране без ясни ориентири би било още по-трудно. Запазихме концентрация и изиграхме второто полувреме много, много силно."

Двубоят на Сантиаго Бернабеу бе белязан от завръщането на Жозе Моуриньо на съоръжението, а на терена блесна Килиан Мбапе, който реализира впечатляващ хеттрик за успеха.

"Има нещо, което не обичам да правя, но понякога съм принуден. Не обичам да говоря за отделни футболисти, но това, което направи Килиан Мбапе... Безумие. Не можем да отречем, че разполагаме с футболисти от най-висока класа, които играха добре, работиха усърдно и се подкрепяха взаимно. Публиката, въпреки разочарованието от първото полувреме, признава, че момчетата положиха много труд“, каза старши треньорът на Реал.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За гледах мача, беше голям кеф,

    1 2 Отговор
    Специалния по всичко изглежда че е на път да направи супер сезон, да видим с другият супер отбор как ще са мачовете?

    И най накрая да видим Вини щастлив, какво облекчение за Отбор и Треньор. :))

    11:04 27.08.2026

  • 2 Бернардо и

    1 2 Отговор
    турчагата и Диас нямат място в Реал.

    11:09 27.08.2026

  • 3 Доротея

    0 2 Отговор
    Експлоатация, като в плантацията на Чичо Томовата колиба! Та това момче тича и го ритат цял сезон във всякакви първенства и евротурнири! Приключва сезона - отивай да печелиш Световната купа! Там парагвайците извъшиха покушение срещу него, но остана долу - горе живо! Мина световното и вместо поне 2 месеца отдих - тичай пак да вкарваш голове, че другите са некадърници!

    Коментиран от #5

    11:49 27.08.2026

  • 4 Герги

    1 0 Отговор
    Споко,той вече две години го прави в Реал,пък нямат спечелена купа...и на Световното го прави пък си тръгнаха като пос....

    12:27 27.08.2026

  • 5 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доротея":

    Като не иска да го ритат да отива да полива царевица..наясно е с плюсовете и минусите на футбола..и бъркаш като казваш че в Реал и Франция играят некадърници..

    Коментиран от #6

    12:29 27.08.2026

  • 6 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Във футбола, както и при копането, хората искат правила, които да се спазват!

    12:45 27.08.2026

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