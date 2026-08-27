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ЦСКА хвърля всичко в атака за обрат срещу ОФИ

ЦСКА хвърля всичко в атака за обрат срещу ОФИ

27 Август, 2026 14:01 638 5

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„Армейците“ загубиха злощастно първата среща в Гърция с 0:3

ЦСКА хвърля всичко в атака за обрат срещу ОФИ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА хвърля всичко в атака за реванша с ОФИ Крит, в който „червените“ се нуждаят от разгромяваща победа, за да влязат в основната схема на Лига Европа.

„Армейците“ загубиха злощастно първата среща в Гърция с 0:3.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е раздвоен между много офанзивна тактика и стандартна схема за реванша, но от съблекалнята разкриха, че ще заложи на атаката, пише "Мач Телеграф".

Това означава, че „армейците“ ще излязат от първата минута с всичките си налични нападатели – Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Първият ще играе по лявото крило, а отдясно пък ще бъде друг силно офанзивен играч – Каталин Иту.

В средата на терена се очаква Жордао пак да остане резерва, след като изигра много слаб мач срещу Макаби Тел Авив в София. Стефано Сенси пък е наказан. В тяхно отсъствие се очаква Янев да заложи на Джеймс Ето'о и Макс Ебонг в средата.

В защита се очаква да играят четирима – Пастор, Теодор Иванов, Гбамин и Мартино, който успя да се възстанови от контузията, заради която пропусна последните срещи на тима.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 0 Отговор
    ЦСКА ще може да се класира само при две положения:ако ОФИ излезе със същата рехава защита,и ако червените защитници се справят с бързите гръцки нападатели.Иначе може и да победят,но не и с нужната разлика.

    Коментиран от #4

    14:05 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реал

    3 0 Отговор
    При човек по-малко, треньора на ЦСКА трябваше да ги прибере назад за 5 минути до края на срещата, а им вкараха още един гол, също нападателите им при толкова положения не могат да вкарат. Камбуров много идентични от тези положения ги вкарваше, Бербатов също. Гудой е много надценен.

    14:17 27.08.2026

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    МЕНТЕТО ще победи само ако ОФИ излязат без вратар.

    Коментиран от #5

    14:40 27.08.2026

  • 5 гонзича

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    има такъв в престоя му в Рен. Само че на тренировка от дузпа без вратар.

    15:34 27.08.2026

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