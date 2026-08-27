ЦСКА хвърля всичко в атака за обрат срещу ОФИ

ЦСКА хвърля всичко в атака за реванша с ОФИ Крит, в който „червените“ се нуждаят от разгромяваща победа, за да влязат в основната схема на Лига Европа.
„Армейците“ загубиха злощастно първата среща в Гърция с 0:3.
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е раздвоен между много офанзивна тактика и стандартна схема за реванша, но от съблекалнята разкриха, че ще заложи на атаката, пише "Мач Телеграф".
Това означава, че „армейците“ ще излязат от първата минута с всичките си налични нападатели – Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.
Първият ще играе по лявото крило, а отдясно пък ще бъде друг силно офанзивен играч – Каталин Иту.
В средата на терена се очаква Жордао пак да остане резерва, след като изигра много слаб мач срещу Макаби Тел Авив в София. Стефано Сенси пък е наказан. В тяхно отсъствие се очаква Янев да заложи на Джеймс Ето'о и Макс Ебонг в средата.
В защита се очаква да играят четирима – Пастор, Теодор Иванов, Гбамин и Мартино, който успя да се възстанови от контузията, заради която пропусна последните срещи на тима.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #4
14:05 27.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реал
14:17 27.08.2026
4 Левски 1914
До коментар #1 от "Сандо":МЕНТЕТО ще победи само ако ОФИ излязат без вратар.
Коментиран от #5
14:40 27.08.2026
5 гонзича
До коментар #4 от "Левски 1914":има такъв в престоя му в Рен. Само че на тренировка от дузпа без вратар.
15:34 27.08.2026