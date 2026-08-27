ЦСКА хвърля всичко в атака за обрат срещу ОФИ

ЦСКА хвърля всичко в атака за реванша с ОФИ Крит, в който „червените“ се нуждаят от разгромяваща победа, за да влязат в основната схема на Лига Европа.

„Армейците“ загубиха злощастно първата среща в Гърция с 0:3.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е раздвоен между много офанзивна тактика и стандартна схема за реванша, но от съблекалнята разкриха, че ще заложи на атаката, пише "Мач Телеграф".

Това означава, че „армейците“ ще излязат от първата минута с всичките си налични нападатели – Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Първият ще играе по лявото крило, а отдясно пък ще бъде друг силно офанзивен играч – Каталин Иту.

В средата на терена се очаква Жордао пак да остане резерва, след като изигра много слаб мач срещу Макаби Тел Авив в София. Стефано Сенси пък е наказан. В тяхно отсъствие се очаква Янев да заложи на Джеймс Ето'о и Макс Ебонг в средата.

В защита се очаква да играят четирима – Пастор, Теодор Иванов, Гбамин и Мартино, който успя да се възстанови от контузията, заради която пропусна последните срещи на тима.