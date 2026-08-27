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Две земетресения на границата между България и Гърция

Две земетресения на границата между България и Гърция

27 Август, 2026 14:04 1 165 1

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  • гърция-
  • серес

Огнището на първия трус е на дълбочина от 4.7 километра, а на втория - 8.8 км.

Две земетресения на границата между България и Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две земетресения бяха регистрирани в Северна Гърция, в района на град Серес, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, цитиран от NOVA.

Единият е станал в 11:03 ч. българско време и е с магнитуд 3 по Скалата на Рихтер. Час и половина по-късно е засечена нова сеизмична активност, оценена на 3.3 по Рихтер.

Огнището на първия трус е на дълбочина от 4.7 километра, а на втория - 8.8 км.

Епицентърът се намира близо до българската граница - на около 16 километра от Петрич и 80 километра от Благоевград. Разстоянието до София е приблизително 150 километра, а до Солун - 86 километра. Няма постъпила информация земетресението да е причинило щети.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор
    Много слаби. Обикновено не се усещат, но се отчитат. В света стават около 1000 на ден...

    До 4-та степен земетресенията могат да се усетят само от лежащи хора в горните етажи на високите сгради.

    14:09 27.08.2026

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