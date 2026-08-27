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Революция при хуманоидните роботи

Революция при хуманоидните роботи

27 Август, 2026 14:30 797 8

  • хуманоидни роботи-
  • откритие

Нов вид кожа издържа на вакуум, вода и температури до 200°C

Революция при хуманоидните роботи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайски изследователи постигнаха значителен пробив в областта на материалознанието, създавайки нова генерация йонна кожа за роботизирани системи. Разработката разчита на сложна нановлакнеста структура със самозапечатваща се архитектура, която осигурява невиждана досега устойчивост при екстремни условия на средата.

Основата на иновативния материал е изградена от тънка наномрежа от полиуретанов йоногел, съчетан с хидрофобна йонна течност. Тази специфична мрежа изпълнява двойна роля – тя служи едновременно като проводима структура и като носещ скелет на системата. Впоследствие конструкцията се вгражда в мека, леко омрежена матрица и се запечатва със специален химически инертен полимер.

Революция при хуманоидните роботи

Лабораторните изпитания потвърждават изключителната издръжливост на материала, който понася над 50 000 цикъла на разтягане до 200% без механично разрушаване. По време на самата деформация здравината на кожата нараства до 59 пъти, което ефективно предотвратява появата на микроструктурни повреди при интензивно натоварване.

Благодарение на ниската летливост на използваната йонна течност и защитния повърхностен слой, интегрираните сензори запазват стабилна работа във вакуум, физиологични разтвори и при термично натоварване до 200°C. Допълнително нанесеният флуориран горен слой предпазва електронните компоненти от органични разтворители и елиминира рисковете от генериране на фалшиви сигнали.

Революция при хуманоидните роботи


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехааа

    10 1 Отговор
    Сега като започнат да правят женски роботи с вакуум и на трите места, и жени няма да ни трябват за нищо.

    Коментиран от #6, #7, #8

    14:34 27.08.2026

  • 2 Гаврош

    4 2 Отговор
    Каквото не са показали в научно-фантастичните еврейски филми от Холивуд, това не се е случило. Скоро няма да можете да различавате агент Смит от останалите.

    14:38 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Терминатора

    0 1 Отговор
    Скоро

    15:08 27.08.2026

  • 6 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ехааа":

    Трябва и да започнете да раждате, но още само правите опити!🖕

    15:17 27.08.2026

  • 7 Джак Спароу

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ехааа":

    арабите ще имат най-много роботи

    15:17 27.08.2026

  • 8 Битие 3:14

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ехааа":

    "Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си."

    15:19 27.08.2026