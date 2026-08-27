Революция при хуманоидните роботи

Китайски изследователи постигнаха значителен пробив в областта на материалознанието, създавайки нова генерация йонна кожа за роботизирани системи. Разработката разчита на сложна нановлакнеста структура със самозапечатваща се архитектура, която осигурява невиждана досега устойчивост при екстремни условия на средата.

Основата на иновативния материал е изградена от тънка наномрежа от полиуретанов йоногел, съчетан с хидрофобна йонна течност. Тази специфична мрежа изпълнява двойна роля – тя служи едновременно като проводима структура и като носещ скелет на системата. Впоследствие конструкцията се вгражда в мека, леко омрежена матрица и се запечатва със специален химически инертен полимер.

Лабораторните изпитания потвърждават изключителната издръжливост на материала, който понася над 50 000 цикъла на разтягане до 200% без механично разрушаване. По време на самата деформация здравината на кожата нараства до 59 пъти, което ефективно предотвратява появата на микроструктурни повреди при интензивно натоварване.

Благодарение на ниската летливост на използваната йонна течност и защитния повърхностен слой, интегрираните сензори запазват стабилна работа във вакуум, физиологични разтвори и при термично натоварване до 200°C. Допълнително нанесеният флуориран горен слой предпазва електронните компоненти от органични разтворители и елиминира рисковете от генериране на фалшиви сигнали.