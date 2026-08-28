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Равенство между Славия и Септември в "Овча купел"

Равенство между Славия и Септември в "Овча купел"

28 Август, 2026 21:01 547 3

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Без победител в откриващия мач на 7-ия кръг в Първа лига – интрига до последния съдийски сигнал

Равенство между Славия и Септември в "Овча купел" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия и Септември София не успяха да се победят и завършиха при резултат 1:1. Този равен мач, който бележи първото реми между двата тима от седем години насам, даде старт на седмия кръг в Първа лига.

Двата отбора започнаха срещата с предпазливост и взаимно уважение, като през първите 20 минути липсваха сериозни голови положения. Постепенно напрежението нарасна, а в 40-ата минута Септември бе на косъм от откриване на резултата. След груба грешка на Дейвид Малембана, Галин Иванов демонстрира хладнокръвие и изведе Андре Либерал, но стражът на "белите" показа класа и запази мрежата си суха.

След почивката домакините от Славия излязоха преобразени и само три минути след подновяването на играта поведоха в резултата. Емил Стоев се възползва от отличен пас, финтира защитник и с премерен удар по земя разпечата вратата на Владимир Иванов – 1:0. Това бе и първият точен изстрел на "белите" в двубоя.

Радостта на славистите обаче бе краткотрайна. В 54-ата минута Галин Иванов отново се отличи, този път с остро центриране по земя. Дейвид Малембана се опита да изчисти топката, но неволно я прати в собствената си врата, оформяйки крайното 1:1.

След този равностоен двубой Славия заема седмото място с актив от 7 точки, докато Септември се изкачва на шеста позиция с 8 пункта.


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