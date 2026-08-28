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Алoнсо показа характер: първото му голямо решение начело на Челси

Алoнсо показа характер: първото му голямо решение начело на Челси

28 Август, 2026 19:54 661 0

  • шаби алонсо-
  • мениджър-
  • челси-
  • енцо фернандес-
  • лутън-
  • купата на лигата

Испанецът остави Енцо Фернандес извън групата, докато бъдещето на аржентинеца остава неясно

Алoнсо показа характер: първото му голямо решение начело на Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Шаби Алонсо вече показа, че няма да се страхува да взима трудни решения като мениджър на Челси. Испанецът остави Енцо Фернандес извън групата за мача с Лутън за Купата на лигата, въпреки че аржентинецът е сред ключовите играчи на „сините“.

„Това беше решение на мен и клуба“, обясни Алонсо след двубоя. Той подчерта, че всеки мач и всеки турнир са важни, а решенията за състава се взимат според това кое е най-добро за отбора в конкретния момент. В същото време специалистът определи Фернандес като „добър професионалист“ и увери, че халфът тренира добре.

Отсъствието му обаче идва на фона на продължаващите спекулации за трансфер в Манчестър Сити. Фернандес отдавна е свързван с напускане на „Стамфорд Бридж“, а „гражданите“ се очаква да отправят оферта за аржентинеца. Челси вече е дал да се разбере, че би разгледал предложение от около 120 млн. паунда.

Алонсо изглежда готов да приеме евентуалната раздяла, а Челси може да използва средствата за допълнително подсилване на състава. Междувременно испанецът започна отлично престоя си във Висшата лига с победа над Фулъм и постепенно започва да налага собствените си виждания в клуба.


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