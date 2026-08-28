Алoнсо показа характер: първото му голямо решение начело на Челси

Шаби Алонсо вече показа, че няма да се страхува да взима трудни решения като мениджър на Челси. Испанецът остави Енцо Фернандес извън групата за мача с Лутън за Купата на лигата, въпреки че аржентинецът е сред ключовите играчи на „сините“.

„Това беше решение на мен и клуба“, обясни Алонсо след двубоя. Той подчерта, че всеки мач и всеки турнир са важни, а решенията за състава се взимат според това кое е най-добро за отбора в конкретния момент. В същото време специалистът определи Фернандес като „добър професионалист“ и увери, че халфът тренира добре.

Отсъствието му обаче идва на фона на продължаващите спекулации за трансфер в Манчестър Сити. Фернандес отдавна е свързван с напускане на „Стамфорд Бридж“, а „гражданите“ се очаква да отправят оферта за аржентинеца. Челси вече е дал да се разбере, че би разгледал предложение от около 120 млн. паунда.

Алонсо изглежда готов да приеме евентуалната раздяла, а Челси може да използва средствата за допълнително подсилване на състава. Междувременно испанецът започна отлично престоя си във Висшата лига с победа над Фулъм и постепенно започва да налага собствените си виждания в клуба.