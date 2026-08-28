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Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни

Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни

28 Август, 2026 21:13 1 661 72

  • иван демерджиев-
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  • полиция-
  • благоевград-
  • арест-
  • жена-
  • струмяни

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място  превишава необходимите действия. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, са мотивите на Демерджиев за отстраняването на директора на ОДМВР – Благоевград.

Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград, съобщиха от МВР, цитирани от bTV.

Решението е взето на база действията на служители на ОДМВР – Благоевград в Струмяни, където днес беше арестувана жена.

Екоактивистката Гергана Петрова е била задържана днес в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни.

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, са мотивите на Демерджиев за отстраняването на директора на ОДМВР – Благоевград.

Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

От НСО обясниха, че в Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона.

От МВР уточняват, че Илия Тупаров е бил временно преназначен на длъжността със заповед на служебния вътрешен министър Емил Дечев в кабинета „Гюров“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    27 22 Отговор
    Народа трябва да мачка властта а не обратното.

    Коментиран от #11

    21:16 28.08.2026

  • 3 Ддд

    40 19 Отговор
    Накрая се оказа, че шефът на Благоевград виновен, а не тези от НСО които са причината за целия скандал. Хората около Радев са вечно невинните!

    21:17 28.08.2026

  • 4 Путин

    13 16 Отговор
    Вот ето правильна!

    21:17 28.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пепеец

    25 12 Отговор
    Цирк Театър Уличен пърформанс

    21:17 28.08.2026

  • 7 Аиде

    19 11 Отговор
    И тия се подведоха по меките китки

    21:18 28.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 14 Отговор
    Другият път полицията да не се меси.От мен въжетата с примки.

    21:18 28.08.2026

  • 9 Демерджиев,

    21 17 Отговор
    ОствкаааБоклуциии!!!

    21:18 28.08.2026

  • 10 Пич

    21 12 Отговор
    Хахаха.......
    Благоевградския натегач е чакал да го похвалят, а тези го наритаха......
    Явно си имат собствен човек за Благоевград, не е щото са много справедливи...

    Коментиран от #46

    21:18 28.08.2026

  • 11 Коко

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти от кои си?

    21:18 28.08.2026

  • 12 Сатана Z

    27 13 Отговор
    Екоактивистите трябва да се водят на отчет в полицията като рецидивисти.

    21:18 28.08.2026

  • 13 Яшар

    15 13 Отговор
    Направил си грешка Демерджиев ! ..кой ще разчита на такава полиция която я правят смешна ....Върни началника на работа ! После ако искаш го тествай за алкохол и го уволни !

    21:19 28.08.2026

  • 14 Страхливи

    16 9 Отговор
    лъжци и некадърници. Позор...

    21:19 28.08.2026

  • 15 днес беше арестувана жена

    12 10 Отговор
    да се извините направете жест като
    арестувате тиква и шайка
    не събрахте ли вече доказателства и кат киркир
    пак го приберете за 1 нощ

    21:20 28.08.2026

  • 16 Дзак

    17 3 Отговор
    Затвори устите на много хора!

    21:20 28.08.2026

  • 17 Защо?

    23 10 Отговор
    Мен ако ме проверят и не нося лична карта и ме задържат за 24 часа ще уволнят ли шефа на девето?

    21:21 28.08.2026

  • 18 Оооо

    17 11 Отговор
    Защо сега няма коментари,аз съм първа.Защо ще уволняват човека,след като нсо,са дали тази заповед,или пак със гербаджийските номера започнахме.А пък и случея си беше пълна постановка.Жената с ботушките,която е объркала сезоните със сигурност си го е заслужила.Сори

    Коментиран от #56

    21:21 28.08.2026

  • 19 Исак

    15 14 Отговор
    За всеки журналист без документи ли ше сменят шефове на мвр?!

    Коментиран от #31

    21:21 28.08.2026

  • 20 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    Трябва да вземем страха на полицията че идват протести.

    Коментиран от #40

    21:21 28.08.2026

  • 21 Един от русенско

    14 14 Отговор
    Тази от това Струмяни трябваше е в ареста ..при нас на север няма такива ,дори циганките не правят такива панаири

    21:21 28.08.2026

  • 22 Пешките които обират калая,

    13 6 Отговор
    Неподправената Истина е Заповед на НСО, (Собствено) Охраната на бифшия Президент и сегашен Премиер Румен Радев.

    НСО е издала Заповед за Задържане, местните Милиционери са я Изпълнили.

    Са, ако повтарям още веднъж, ако си мислите че НСО, Охраната на Премиера Радев ще се Трогне от нещо сте в грешка.

    Коментиран от #52

    21:22 28.08.2026

  • 23 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ

    11 19 Отговор
    АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН КОЙТО ПОДКРЕПЯ ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ И ЩЕ ГО ПОДКРЕПЯМ ВИНАГИ НО НЕСТЕ ПРАВ ДА ОТСТРАНЯВАТЕ ШЕВ НА ПОЛИЦИЯ ЗАРАДИ ЕДНА ЛИГЛА БЕЗ ДОКОМЕНТИ В СЛУЧИЯ ПОЛИЦАЙТЕ ПРАВИЛНО СА Я ОТВЕЛИ В РАЙОННОТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТА ПРАВИЛНО И Е СЪСТАВЕН АКТ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЧРОТОКОЛ НЕ Е АРЕСТУВАНА В КАКВО ОБВИНЯВАТЕ ШЕФА НЕ СТЕ ПРАВ.

    Коментиран от #24

    21:23 28.08.2026

  • 24 Последния Софиянец

    10 11 Отговор

    До коментар #23 от "ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ":

    Трябва да сплашим полицията че почваме протестите.

    Коментиран от #45

    21:24 28.08.2026

  • 25 Луд

    16 15 Отговор
    Явно искаха да направят вълчи капан на ген.Радев.Няма друго обяснение да арестуват млада невъоръжена жена .Схемаджиите са мислили че така на министър-председателя ще му навредят то стана обратно .Шефа със тлъста заплата може да ходи да духа таратора и да си взима дебелите полицаи които не са способни да покрият задължителните норми за изпълнение на професията.

    21:25 28.08.2026

  • 26 коментар

    19 4 Отговор
    пак неправилно

    трите лоени топки които задържаха жената е травало да ги отстранят.
    Без право на шапка пари при пенсиониране

    Коментиран от #36

    21:25 28.08.2026

  • 27 Сатана Z

    11 11 Отговор
    Провокациите спрямо Румен ще продължат до изборите особено в Благоевградска област от където са Гюру и Кандю

    21:26 28.08.2026

  • 28 Спрете

    8 3 Отговор
    Да плещите,разни глупости,това българина е най големия предател.Кой предаде Левски,Ботев,много са,сега голямо плюване по правителство което е избрано от толкова мнаго хора,или иза това имате отговори.Предатели

    21:28 28.08.2026

  • 29 Ърт

    10 7 Отговор
    НПО-тата и екоактивистите ли са държавата?

    21:28 28.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзак

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Исак":

    Лаладжиите никога не ги арестуват!

    21:29 28.08.2026

  • 32 !!!?

    17 7 Отговор
    Главния милиционер на Прогреса усети дебелия...но Мистър Кеш е темерут и ще продължи да провокира с кохортата си от гавази, демонстрирайки прилики с кремълския диктатор Путлер !!!?

    21:29 28.08.2026

  • 33 Ами

    12 9 Отговор
    Ревнаха жълтопаветниците и пак автогол :)
    Илия Тупаров е бил временно преназначен на длъжността със заповед
    на служебния вътрешен министър Емил Дечев в кабинета „Гюров“.

    21:29 28.08.2026

  • 34 На Вид. в Новини

    9 8 Отговор
    може да видите как НСО и местните Милиционери работят в Тандем за Задържането на Млада Българска Майка.

    Няма никакво недоразумение в действията на НСО и МВР❗️

    21:30 28.08.2026

  • 35 Васил

    6 9 Отговор
    Демер Джиев пази НПОтата. До лен Слагач.

    21:31 28.08.2026

  • 36 Лоените

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "коментар":

    Топки са имали нареждане от нсо.Ок?

    21:31 28.08.2026

  • 37 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 5 Отговор
    А Бацо на никой не се извини и никой не уволни, кога ги биха зад колоните, говори се че даже ги почерпил, ама с какво не се знае😉

    21:31 28.08.2026

  • 38 коментар

    7 7 Отговор
    Считам, че самият арест и по-нататъшните действия са извършени по такъв начин, че да злепоставят управляващите. Правилно Радев е разпоредил проверка, за да се разбере кой крив и кой прав. Трябва да има наказани, ако се установят непрофесионални и злоумишлени действия.

    21:31 28.08.2026

  • 39 Ясна е работата!

    6 7 Отговор
    Значи цялата провокация и постановка идва от ПП-ДБ. Затова троловете на Свирчев днес бяха много активни. А копейките и гербавите просто използваха ситуацията за дивиденти.

    21:31 28.08.2026

  • 40 Все подлед

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ослушваш се

    21:32 28.08.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 4 Отговор
    Браво на Дерменджиев Всички замесени в случая незабавно на прокурор Уволнение и лишаване от всички длъжностни придобивки

    21:32 28.08.2026

  • 42 Ментарджи бей

    6 4 Отговор
    Гръмнах един бушеон за шефа Боташ ага, дано рaятa се кротне!

    21:33 28.08.2026

  • 43 Той и тя

    9 6 Отговор
    Тоя премиер за нищо не става горкия. Девет години лежа като президент и нищо не му увря в главата.

    21:33 28.08.2026

  • 44 kоkорчо 💋🍌

    3 2 Отговор
    аре стига с тоя тъп каскет бе !

    21:33 28.08.2026

  • 45 А па ти

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Си ми пислал брат,все си пръв в коментарите,заведението ти е пред фалит,ти не работиш само си в нета,смешен си брат

    21:35 28.08.2026

  • 46 Да Го

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Дуяш ПИЧ

    21:35 28.08.2026

  • 47 Дедо

    7 5 Отговор
    Е защо? Полицаите си вършат работата. Отвеждат гражданката ,след като отказва да се легитимира по закон. Тя отказва да изпълни полицейски разпореждания които са задължителни,поради което трябва да се самосезира прокуратурата и да и се повдигне дело за хулигански прояви. Така е според закона.

    21:35 28.08.2026

  • 48 Екотой

    4 2 Отговор
    Трябваше от ДАНС да направят специална акция за отвличане на вниманието на екоактивистката.
    Примерно да пуснат някоя рядка костенурка или декоративно зайче и жената щеше да остави НСО намира.

    21:36 28.08.2026

  • 49 шефа на полицията в Благоевград

    8 1 Отговор
    ли НСО ръководи?

    21:37 28.08.2026

  • 50 И от кога тва?

    3 3 Отговор
    Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР ???

    21:38 28.08.2026

  • 51 Айзомби

    4 3 Отговор
    Тоя е толкова некомпетентен ,че не може са бъде.100% има друга причина за отстраняването му !

    21:39 28.08.2026

  • 52 !!!?

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пешките които обират калая,":

    Полицията на подчининие на гавазите на Мистър Кеш ли е...тогава Мистър Кеш е по-охраняван от Путлер !!!

    21:41 28.08.2026

  • 53 Гандалф

    6 2 Отговор
    Полицията при всички случаи е винова,...ако я арестуват, защо са я арестували...ако не я арестува, защо не са я арестували...Министърът просто се изправя пред камерите и заявява ще направим разследване и виновния ще си понесе подследствията...нали се сещате кои обикновено обира пешкира...

    Коментиран от #54

    21:44 28.08.2026

  • 54 !!!?

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гандалф":

    Никой !!!

    21:46 28.08.2026

  • 55 Ганю Балкански

    4 3 Отговор
    Демерджиев! Август изтича,а ти обеща "всичко" за Петрохан до август/26г. Държиш ли си на думата,или като БОРЕЦА срещу статуквото,олигархията и корупцията нищо не изпълнявате

    21:47 28.08.2026

  • 56 Ку-ку

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Оооо":

    Жената не е "объркала" сезона, а беше с ботуши заради калта, която газеха.....ама вие като "фенове на Боташа" мозъка ви е колкото неговия....като на "колибри".... 🤣🤣🤣

    21:47 28.08.2026

  • 57 Стига ревахте бре

    5 3 Отговор
    в Струмяни цялата ловна дружинка от 3 дена е под домашен арест за всеки случай

    21:49 28.08.2026

  • 58 Псевдо

    3 6 Отговор
    Журналистката си го намери.Сега да се оглежда за отмъщение от уволнения и местната полиция.Направо да емигрира с детенцето което ще страда заради глупостта и

    Коментиран от #63, #71

    21:50 28.08.2026

  • 59 Демерджиев е точен като Радев

    1 2 Отговор
    Който е щедър ,гледа и се учи от генерал Борисов.
    На моята приятелка мис Варна й купи мезонет ,гривна с изумруди Картие,лека кола и 150 хиляди евро за харчилък. Подкрепа за Радев, приятели сме и с него и приятелката ми както се вижда

    Коментиран от #67, #70

    21:52 28.08.2026

  • 60 А НЕГО КОГА???!!!

    3 3 Отговор
    Пълно безобразие… тоз кога ще го махат??? Как е възможно…жена, да беше някой мъжага, да кажеш заплаха за румен с малка буква, а то най обикновена жена иска да пита и да я арестувт???!!!

    21:52 28.08.2026

  • 61 Ало фашисти

    3 2 Отговор
    Всеки има право да задава всякакви неудобни въпроси към всеки, стига да не накърняват неговата личност! Включително и на гражданина Румен Радев. Ясно ли ви е, фашаги?

    21:52 28.08.2026

  • 62 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ

    2 1 Отговор
    ЛИЛАВАТА ПЕРУКА АСЕН ГЕНОВ ПОКАНИЛ ТАЗИ ЛИГЛА И СИПЕ ГЛУПОСТИ А ТВОЙТО ПОЛИЦАЙ И МОЙ КОЛЕГИ ПРАВИЛНО СА СИ СВЪРШИЛИ РАБОТАТА НЕСТЕ ПРАВ ДА ОТСТРАНЯВАТЕ ШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА ЗАТАДИ ЕДНА ЛИГЛА ПОДЧЕРТАВАМ БЕЗ ДОКОМЕНТИ НИКАКЪВ ЖУРНАЛИСТ НЕ Е.

    21:54 28.08.2026

  • 63 Недей да заплашваш

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Псевдо":

    Недей недей, знам че сте много подмолни и отмъстителни. Но с вас ще се заемат също. Ще ви дойде времето.

    21:54 28.08.2026

  • 64 Те са виновни

    2 2 Отговор
    Ха,така!Дечев и Гюров са виновни,а защо не и Иван Костов?

    21:55 28.08.2026

  • 65 Стефко

    2 2 Отговор
    Да! Това е министър, който си върши работата и спазва закона! Браво!

    21:57 28.08.2026

  • 66 Димитър

    1 0 Отговор
    Браво на господин Демирджиев.

    22:01 28.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    В полицията няма вече кадърни кадри. Политическите назначения направо я съсипаха, като институция на която може да се има доверие.

    22:04 28.08.2026

  • 69 Готино

    0 0 Отговор
    Много силен пиар,защо не беше Гешев прокурор

    22:05 28.08.2026

  • 70 Джжжоo пaaааaaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Демерджиев е точен като Радев":

    И аз гласувах за мунча но за мен няма евра и коли а само един чепат! Поне се успокоявам че още съм полезен за нещо - полезният идиoт съм!

    22:07 28.08.2026

  • 71 Нещастник

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Псевдо":

    Ти дете ли заплашваш? Дете ли гониш от собствената му родина, от дома му? Ей безродник! Ей педофилче...

    22:09 28.08.2026

  • 72 Оффф

    0 0 Отговор
    Грешен ход !!!
    Как хората с пагон да ви вярват от тук насам ?

    22:09 28.08.2026

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