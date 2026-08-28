Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград, съобщиха от МВР, цитирани от bTV.
Решението е взето на база действията на служители на ОДМВР – Благоевград в Струмяни, където днес беше арестувана жена.
Екоактивистката Гергана Петрова е била задържана днес в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни.
„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, са мотивите на Демерджиев за отстраняването на директора на ОДМВР – Благоевград.
Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.
От НСО обясниха, че в Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона.
От МВР уточняват, че Илия Тупаров е бил временно преназначен на длъжността със заповед на служебния вътрешен министър Емил Дечев в кабинета „Гюров“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
21:16 28.08.2026
3 Ддд
21:17 28.08.2026
4 Путин
21:17 28.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пепеец
21:17 28.08.2026
7 Аиде
21:18 28.08.2026
8 Последния Софиянец
21:18 28.08.2026
9 Демерджиев,
21:18 28.08.2026
10 Пич
Благоевградския натегач е чакал да го похвалят, а тези го наритаха......
Явно си имат собствен човек за Благоевград, не е щото са много справедливи...
Коментиран от #46
21:18 28.08.2026
11 Коко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти от кои си?
21:18 28.08.2026
12 Сатана Z
21:18 28.08.2026
13 Яшар
21:19 28.08.2026
14 Страхливи
21:19 28.08.2026
15 днес беше арестувана жена
арестувате тиква и шайка
не събрахте ли вече доказателства и кат киркир
пак го приберете за 1 нощ
21:20 28.08.2026
16 Дзак
21:20 28.08.2026
17 Защо?
21:21 28.08.2026
18 Оооо
Коментиран от #56
21:21 28.08.2026
19 Исак
Коментиран от #31
21:21 28.08.2026
20 Последния Софиянец
Коментиран от #40
21:21 28.08.2026
21 Един от русенско
21:21 28.08.2026
22 Пешките които обират калая,
НСО е издала Заповед за Задържане, местните Милиционери са я Изпълнили.
Са, ако повтарям още веднъж, ако си мислите че НСО, Охраната на Премиера Радев ще се Трогне от нещо сте в грешка.
Коментиран от #52
21:22 28.08.2026
23 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ
Коментиран от #24
21:23 28.08.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #23 от "ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ":Трябва да сплашим полицията че почваме протестите.
Коментиран от #45
21:24 28.08.2026
25 Луд
21:25 28.08.2026
26 коментар
трите лоени топки които задържаха жената е травало да ги отстранят.
Без право на шапка пари при пенсиониране
Коментиран от #36
21:25 28.08.2026
27 Сатана Z
21:26 28.08.2026
28 Спрете
21:28 28.08.2026
29 Ърт
21:28 28.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дзак
До коментар #19 от "Исак":Лаладжиите никога не ги арестуват!
21:29 28.08.2026
32 !!!?
21:29 28.08.2026
33 Ами
Илия Тупаров е бил временно преназначен на длъжността със заповед
на служебния вътрешен министър Емил Дечев в кабинета „Гюров“.
21:29 28.08.2026
34 На Вид. в Новини
Няма никакво недоразумение в действията на НСО и МВР❗️
21:30 28.08.2026
35 Васил
21:31 28.08.2026
36 Лоените
До коментар #26 от "коментар":Топки са имали нареждане от нсо.Ок?
21:31 28.08.2026
37 Гласове от зайчарника в Банкя
21:31 28.08.2026
38 коментар
21:31 28.08.2026
39 Ясна е работата!
21:31 28.08.2026
40 Все подлед
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Ослушваш се
21:32 28.08.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:32 28.08.2026
42 Ментарджи бей
21:33 28.08.2026
43 Той и тя
21:33 28.08.2026
44 kоkорчо 💋🍌
21:33 28.08.2026
45 А па ти
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Си ми пислал брат,все си пръв в коментарите,заведението ти е пред фалит,ти не работиш само си в нета,смешен си брат
21:35 28.08.2026
46 Да Го
До коментар #10 от "Пич":Дуяш ПИЧ
21:35 28.08.2026
47 Дедо
21:35 28.08.2026
48 Екотой
Примерно да пуснат някоя рядка костенурка или декоративно зайче и жената щеше да остави НСО намира.
21:36 28.08.2026
49 шефа на полицията в Благоевград
21:37 28.08.2026
50 И от кога тва?
21:38 28.08.2026
51 Айзомби
21:39 28.08.2026
52 !!!?
До коментар #22 от "Пешките които обират калая,":Полицията на подчининие на гавазите на Мистър Кеш ли е...тогава Мистър Кеш е по-охраняван от Путлер !!!
21:41 28.08.2026
53 Гандалф
Коментиран от #54
21:44 28.08.2026
54 !!!?
До коментар #53 от "Гандалф":Никой !!!
21:46 28.08.2026
55 Ганю Балкански
21:47 28.08.2026
56 Ку-ку
До коментар #18 от "Оооо":Жената не е "объркала" сезона, а беше с ботуши заради калта, която газеха.....ама вие като "фенове на Боташа" мозъка ви е колкото неговия....като на "колибри".... 🤣🤣🤣
21:47 28.08.2026
57 Стига ревахте бре
21:49 28.08.2026
58 Псевдо
Коментиран от #63, #71
21:50 28.08.2026
59 Демерджиев е точен като Радев
На моята приятелка мис Варна й купи мезонет ,гривна с изумруди Картие,лека кола и 150 хиляди евро за харчилък. Подкрепа за Радев, приятели сме и с него и приятелката ми както се вижда
Коментиран от #67, #70
21:52 28.08.2026
60 А НЕГО КОГА???!!!
21:52 28.08.2026
61 Ало фашисти
21:52 28.08.2026
62 ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ
21:54 28.08.2026
63 Недей да заплашваш
До коментар #58 от "Псевдо":Недей недей, знам че сте много подмолни и отмъстителни. Но с вас ще се заемат също. Ще ви дойде времето.
21:54 28.08.2026
64 Те са виновни
21:55 28.08.2026
65 Стефко
21:57 28.08.2026
66 Димитър
22:01 28.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Абсурдистан
22:04 28.08.2026
69 Готино
22:05 28.08.2026
70 Джжжоo пaaааaaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #59 от "Демерджиев е точен като Радев":И аз гласувах за мунча но за мен няма евра и коли а само един чепат! Поне се успокоявам че още съм полезен за нещо - полезният идиoт съм!
22:07 28.08.2026
71 Нещастник
До коментар #58 от "Псевдо":Ти дете ли заплашваш? Дете ли гониш от собствената му родина, от дома му? Ей безродник! Ей педофилче...
22:09 28.08.2026
72 Оффф
Как хората с пагон да ви вярват от тук насам ?
22:09 28.08.2026