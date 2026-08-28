Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград, съобщиха от МВР, цитирани от bTV.

Решението е взето на база действията на служители на ОДМВР – Благоевград в Струмяни, където днес беше арестувана жена.

Екоактивистката Гергана Петрова е била задържана днес в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни.

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, са мотивите на Демерджиев за отстраняването на директора на ОДМВР – Благоевград.

Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

От НСО обясниха, че в Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона.

От МВР уточняват, че Илия Тупаров е бил временно преназначен на длъжността със заповед на служебния вътрешен министър Емил Дечев в кабинета „Гюров“.