Москва vs. Лондон! Русия заплаши с ракетни удари по британски военни цели

Русия предупреди, че може да удари британски военни цели в и извън Украйна. Те ще са в отговор на украински атаки срещу цели в Русия, използващи британски крилати ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".
Предупреждението, отправено от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в Москва, е било отправяно и преди, но не толкова категорично.
Захарова заяви, че Лондон е само "на една крачка" от това да стане юридически съучастник - в очите на Москва - за това, което тя нарече "тероризъм" срещу руски цивилни, и предупреди за "неизбежни катастрофални последици", освен ако Великобритания не промени курса си.
Нейното позоваване на "тероризъм" беше свързано с използването на френско-британските ракети Storm Shadow/SCALP от Украйна за поразяване на цели в Русия или цели на територия в Източна Украйна, която Русия твърди, че е своя.
"Многократно сме предупреждавали, че всякакви британски военни съоръжения и оборудване в Украйна и извън нейните граници могат да бъдат атакувани в отговор на украински удари по руска територия, извършени с британско оръжие", каза Захарова.
"Предлагаме британското ръководство отново внимателно да анализира ситуацията и незабавно, по най-решителния и недвусмислен начин, да се откаже от враждебната, агресивна линия, която може само да създаде риска от ескалация на конфликта до изцяло ново ниво", каза тя.
Говорител на британското Министерство на отбраната заяви, че Лондон стои "рамо до рамо" с Украйна и е ангажиран да предостави оборудването, от което Киев се нуждае, "за да се защити срещу незаконното нахлуване на (президента Владимир) Путин".
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"Русия не бива да се съмнява в решимостта на това правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници", каза говорителят пред Ройтерс.
Западни анализатори заявиха, че силата на предупреждението на Москва отразява руската ярост от решението на Великобритания - оповестено публично в понеделник - да позволи на Киев достъп до класифицирана технология, за да започне собствено производство на крилати ракети Storm Shadow, способни да нанасят удари дълбоко в Русия.
Кремъл заяви в понеделник, че Великобритания методично добавя "гориво в огъня" след обявяването.
Украйна удря руски складове и рафинерии с британски дронове
Кампанията с далекобойни удари е нанесла на Русия икономически щети, оценявани на повече от 35 млрд. британски лири
Франция вече даде съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета, а Захарова в четвъртък заплаши и Париж.
Тя каза, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят чувствителна ракетна технология на Украйна, нещо, което тя каза, че може да има непредсказуеми последици.
Тя също се прицели в британския премиер Анди Бърнам, заявявайки, че той сякаш си мисли, че има мандат за ескалация и е избрал най-опасния път, когато става въпрос за Украйна.
Захарова отправи предупреждението си ден след като Русия обвини Украйна, че е изстреляла британски ракети Storm Shadow по търговски център в контролирания от Русия град Донецк в Източна Украйна при атака, за която се твърди, че е ранила цивилни, включително деца.
Няма незабавен коментар от Украйна и "Ройтерс" не можа да провери независимо подробностите за атаката.
И двете страни отричат умишленото насочване към цивилни. Хиляди цивилни са убити, откакто Русия изпрати войските си в Украйна през 2022 г.
Много повече украински цивилни са убити, отколкото руски - според данни на ООН - но Киев ескалира кампанията си срещу цели в Русия тази година, а екипът за разузнаване на конфликти, независима група, която проследява войната, изчислява, че общо 327 цивилни са били убити в Русия през първите седем месеца на годината, което е най-високият регистриран процент от началото на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #9, #13
21:40 28.08.2026
2 Да ги почва
Коментиран от #82
21:41 28.08.2026
3 Пич
В Москва са започнали да ме слушат внимателно......
Коментиран от #19
21:41 28.08.2026
4 руска мр
21:42 28.08.2026
5 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #17
21:43 28.08.2026
6 Когиш туй ?
Ха-ха-ха
21:44 28.08.2026
7 И кво ?.
21:45 28.08.2026
8 Умрела британия
21:45 28.08.2026
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":Трябва пълен блокаж на русия на всякакво ниво и всички на дейности...
Коментиран от #51, #58
21:46 28.08.2026
10 Пич
21:46 28.08.2026
11 Ердоган
21:46 28.08.2026
12 Британская разведка MI6 (SIS)
Коментиран от #18
21:46 28.08.2026
13 Ба бааааа
До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":Ами гарга си
21:46 28.08.2026
14 ПО ТОЧНО
21:47 28.08.2026
15 Цеко Бомбардировача
ИИИ..баа...
21:47 28.08.2026
16 Абе
Ми после какво ще стане?
Коментиран от #23, #30
21:47 28.08.2026
17 След
До коментар #5 от "Тов. ЧЛЕНИН":Задникативустата ти идва!
Коментиран от #32, #79
21:48 28.08.2026
18 Умрела британия
До коментар #12 от "Британская разведка MI6 (SIS)":Ке потъне
21:48 28.08.2026
19 Маша и Медведья
До коментар #3 от "Пич":Ты нашая поруга , Пичанга ! ✌️Наздоровья !
21:48 28.08.2026
20 Многоходовото
21:48 28.08.2026
21 Давай Вова
Коментиран от #40
21:48 28.08.2026
22 Велика Британия
Коментиран от #26
21:49 28.08.2026
23 Дръта чанта
До коментар #16 от "Абе":И какво ще стане
Коментиран от #44
21:49 28.08.2026
24 пиратите ще ядат какаляшката
21:49 28.08.2026
25 Димяща ушанка
Коментиран от #29, #37
21:50 28.08.2026
26 Велика Британия
До коментар #22 от "Велика Британия":Вече е умрело британия
21:50 28.08.2026
27 Москаль
Коментиран от #33
21:50 28.08.2026
28 Посейдоните чакат
21:50 28.08.2026
29 На кой му пука
До коментар #25 от "Димяща ушанка":Дими ти разпраното ду...пе
21:51 28.08.2026
30 После
До коментар #16 от "Абе":Тебе щетеебатза войната - ще бият англичаните!
21:51 28.08.2026
31 западен Пакистан
21:52 28.08.2026
32 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #17 от "След":Първо требе се запознаеш , с таваришча .. 😁
21:52 28.08.2026
33 Аде ся
До коментар #27 от "Москаль":А кой целува пакистанския кууууран
Коментиран от #77
21:52 28.08.2026
34 британски военни цели
21:52 28.08.2026
35 Величко
21:52 28.08.2026
36 Ха-ха
21:52 28.08.2026
37 Жеко
До коментар #25 от "Димяща ушанка":А аз ще ти вляза из от заде .
Коментиран от #56
21:52 28.08.2026
38 Ами
Да няма след това ... Ама защо?
21:53 28.08.2026
39 Ами защо...
21:53 28.08.2026
40 хаха🤣
До коментар #21 от "Давай Вова":дядо Вовчик тотално го ударила деменцията🤣 не знае къде се намира, какво бръснене 🤣
Коментиран от #46
21:54 28.08.2026
41 Русия многократно предупреждава
21:54 28.08.2026
42 Така Така
Коментиран от #87
21:54 28.08.2026
43 след края на войната
21:54 28.08.2026
44 Ами
До коментар #23 от "Дръта чанта":Ще имаответетен удар от цялото НАТО, но не попаганден, а реален и кремълския ще трява да воюва наистина срещу НАТО
Коментиран от #55, #61, #63, #67
21:55 28.08.2026
45 Свобода за Ирландия
21:55 28.08.2026
46 Николета
До коментар #40 от "хаха🤣":То и тебе те е ударила деменцията .
21:55 28.08.2026
47 Българин
21:56 28.08.2026
48 Дедо
21:56 28.08.2026
49 Начи...
Ееееедехееее
21:56 28.08.2026
50 Курдо Коленков
Коментиран от #76
21:57 28.08.2026
51 Така Така
До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":И как ще станат тези фантазиии??? Като започне стрелбата ще я изолираш
21:57 28.08.2026
52 Пешо z
21:57 28.08.2026
53 Кептън морган
21:57 28.08.2026
54 Свобода за Каталуния
21:57 28.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #37 от "Жеко":Ние и другаря Путин -нашия идол, ще се включим в този купон 😘
Коментиран от #62
21:57 28.08.2026
57 Асен
Коментиран от #71
21:57 28.08.2026
58 И що
До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":САЩ те унищожава, а не Русия!
21:58 28.08.2026
59 Забележка
21:58 28.08.2026
60 Дудов
21:59 28.08.2026
61 Ами
До коментар #44 от "Ами":Нищо няма да има. Ще се правят на неразбрали.
САЩ вече казаха, че петия член е пожалетелен.
А и едва и ще заложат живота на 350 милиона
американци заради някакви си европейци.
За какво си мислиш ходи шфа на ЦРУ в Москва.
21:59 28.08.2026
62 С тролене
До коментар #56 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #74
21:59 28.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пиратите пак трябва
21:59 28.08.2026
65 Пешо z
21:59 28.08.2026
66 Нямат край
Коментиран от #70, #72
22:00 28.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Пич
Чао!!!
22:00 28.08.2026
69 Армия Z
22:01 28.08.2026
70 Болница Карлуково
До коментар #66 от "Нямат край":Ти си ни почетен член .
22:01 28.08.2026
71 Абе
До коментар #57 от "Асен":Май не правиш разлика между НАТО и ЕС ама карай
22:01 28.08.2026
72 Само защо
До коментар #66 от "Нямат край":с тролене показваш западното фашистко безсилие. Русия пак размаза фашизма. 😄
Коментиран от #80
22:02 28.08.2026
73 Тиа со дръпнатите зъркеле
Бе то една Украйна с некви дронове пи здят.. монголето секи ден, та ги скинаа! Хахахаха
И Крим си земаа а у йло трае кат бит пе ерас
22:02 28.08.2026
74 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":
До коментар #62 от "С тролене":Ние и другаря Путин не сме от умните, но пък нашата групичка е много розова 😘
Коментиран от #75, #78
22:03 28.08.2026
75 Факт
До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":Умен човек не троли!
22:03 28.08.2026
76 Западен Пакистан
До коментар #50 от "Курдо Коленков":Ще го прекръстят на Нова Атлантида .
22:03 28.08.2026
77 Как ..кой
До коментар #33 от "Аде ся":На фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ -- синчето " БЛОНДИ"..
ХАХАХАХА
22:04 28.08.2026
78 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":Мън шо мъ Zабрайтъ 💦💦
22:04 28.08.2026
79 Капейчо
До коментар #17 от "След":Моля да не споделяте хомосексуалните си фантазии в публични форуми. Толерантни сме към различните, стига да не ни пречат.
22:06 28.08.2026
80 И Преди и сега
До коментар #72 от "Само защо":Нещо няма логика с ПАК това значи че и преди го е размазала но след като пак го има значи не го е "размазала" ⚠️противоречие ⚠️🤡🤩
Коментиран от #84
22:06 28.08.2026
81 ха ха хаааа
22:07 28.08.2026
82 С тролене
До коментар #2 от "Да ги почва":изглеждаш много глупаво!
22:07 28.08.2026
83 Ачо
22:07 28.08.2026
84 Ами
До коментар #80 от "И Преди и сега":запада възроди фашизма! Жалко, но факт!
Коментиран от #90
22:08 28.08.2026
85 НЕМОЖАЧи.ру
22:08 28.08.2026
86 А не бе
22:08 28.08.2026
87 С тролене
До коментар #42 от "Така Така":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #92
22:08 28.08.2026
88 Франсис дрейк
22:08 28.08.2026
89 Гаджева
22:09 28.08.2026
90 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #84 от "Ами":Нас ни казаа чи запъдъ умриее
Коментиран от #94
22:09 28.08.2026
91 Ами
22:09 28.08.2026
92 Така е
До коментар #87 от "С тролене":С тролене изглеждаш глупаво!
22:10 28.08.2026
93 Руски уруде
22:10 28.08.2026
94 Ами тъ пейчо
До коментар #90 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":що чакаш някой да ти казва. Туй на раминете за ко ти е тъ пейчо?
22:11 28.08.2026