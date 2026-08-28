Москва vs. Лондон! Русия заплаши с ракетни удари по британски военни цели

Русия предупреди, че може да удари британски военни цели в и извън Украйна. Те ще са в отговор на украински атаки срещу цели в Русия, използващи британски крилати ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".

Предупреждението, отправено от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в Москва, е било отправяно и преди, но не толкова категорично.

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Захарова заяви, че Лондон е само "на една крачка" от това да стане юридически съучастник - в очите на Москва - за това, което тя нарече "тероризъм" срещу руски цивилни, и предупреди за "неизбежни катастрофални последици", освен ако Великобритания не промени курса си.

Нейното позоваване на "тероризъм" беше свързано с използването на френско-британските ракети Storm Shadow/SCALP от Украйна за поразяване на цели в Русия или цели на територия в Източна Украйна, която Русия твърди, че е своя.

"Многократно сме предупреждавали, че всякакви британски военни съоръжения и оборудване в Украйна и извън нейните граници могат да бъдат атакувани в отговор на украински удари по руска територия, извършени с британско оръжие", каза Захарова.

"Предлагаме британското ръководство отново внимателно да анализира ситуацията и незабавно, по най-решителния и недвусмислен начин, да се откаже от враждебната, агресивна линия, която може само да създаде риска от ескалация на конфликта до изцяло ново ниво", каза тя.

Говорител на британското Министерство на отбраната заяви, че Лондон стои "рамо до рамо" с Украйна и е ангажиран да предостави оборудването, от което Киев се нуждае, "за да се защити срещу незаконното нахлуване на (президента Владимир) Путин".

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"Русия не бива да се съмнява в решимостта на това правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници", каза говорителят пред Ройтерс.

Западни анализатори заявиха, че силата на предупреждението на Москва отразява руската ярост от решението на Великобритания - оповестено публично в понеделник - да позволи на Киев достъп до класифицирана технология, за да започне собствено производство на крилати ракети Storm Shadow, способни да нанасят удари дълбоко в Русия.

Кремъл заяви в понеделник, че Великобритания методично добавя "гориво в огъня" след обявяването.

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Франция вече даде съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета, а Захарова в четвъртък заплаши и Париж.

Тя каза, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят чувствителна ракетна технология на Украйна, нещо, което тя каза, че може да има непредсказуеми последици.

Тя също се прицели в британския премиер Анди Бърнам, заявявайки, че той сякаш си мисли, че има мандат за ескалация и е избрал най-опасния път, когато става въпрос за Украйна.

Захарова отправи предупреждението си ден след като Русия обвини Украйна, че е изстреляла британски ракети Storm Shadow по търговски център в контролирания от Русия град Донецк в Източна Украйна при атака, за която се твърди, че е ранила цивилни, включително деца.

Няма незабавен коментар от Украйна и "Ройтерс" не можа да провери независимо подробностите за атаката.

И двете страни отричат ​​умишленото насочване към цивилни. Хиляди цивилни са убити, откакто Русия изпрати войските си в Украйна през 2022 г.

Много повече украински цивилни са убити, отколкото руски - според данни на ООН - но Киев ескалира кампанията си срещу цели в Русия тази година, а екипът за разузнаване на конфликти, независима група, която проследява войната, изчислява, че общо 327 цивилни са били убити в Русия през първите седем месеца на годината, което е най-високият регистриран процент от началото на войната.