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Москва vs. Лондон! Русия заплаши с ракетни удари по британски военни цели
  Тема: Украйна

Москва vs. Лондон! Русия заплаши с ракетни удари по британски военни цели

28 Август, 2026 21:39 1 188 94

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • великобритания

Предупреждението, отправено от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в Москва, е било отправяно и преди, но не толкова категорично

Москва vs. Лондон! Русия заплаши с ракетни удари по британски военни цели - 1
Reuters Reuters

Русия предупреди, че може да удари британски военни цели в и извън Украйна. Те ще са в отговор на украински атаки срещу цели в Русия, използващи британски крилати ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".

Предупреждението, отправено от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в Москва, е било отправяно и преди, но не толкова категорично.

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Захарова заяви, че Лондон е само "на една крачка" от това да стане юридически съучастник - в очите на Москва - за това, което тя нарече "тероризъм" срещу руски цивилни, и предупреди за "неизбежни катастрофални последици", освен ако Великобритания не промени курса си.

Нейното позоваване на "тероризъм" беше свързано с използването на френско-британските ракети Storm Shadow/SCALP от Украйна за поразяване на цели в Русия или цели на територия в Източна Украйна, която Русия твърди, че е своя.

"Многократно сме предупреждавали, че всякакви британски военни съоръжения и оборудване в Украйна и извън нейните граници могат да бъдат атакувани в отговор на украински удари по руска територия, извършени с британско оръжие", каза Захарова.

"Предлагаме британското ръководство отново внимателно да анализира ситуацията и незабавно, по най-решителния и недвусмислен начин, да се откаже от враждебната, агресивна линия, която може само да създаде риска от ескалация на конфликта до изцяло ново ниво", каза тя.

Говорител на британското Министерство на отбраната заяви, че Лондон стои "рамо до рамо" с Украйна и е ангажиран да предостави оборудването, от което Киев се нуждае, "за да се защити срещу незаконното нахлуване на (президента Владимир) Путин".

Лавров: Русия има право да счита Великобритания за страна в конфликта с Украйна

Коментар на изявленията на британския премиер за подкрепа за Киев

"Русия не бива да се съмнява в решимостта на това правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници", каза говорителят пред Ройтерс.

Западни анализатори заявиха, че силата на предупреждението на Москва отразява руската ярост от решението на Великобритания - оповестено публично в понеделник - да позволи на Киев достъп до класифицирана технология, за да започне собствено производство на крилати ракети Storm Shadow, способни да нанасят удари дълбоко в Русия.

Кремъл заяви в понеделник, че Великобритания методично добавя "гориво в огъня" след обявяването.

Украйна удря руски складове и рафинерии с британски дронове

Кампанията с далекобойни удари е нанесла на Русия икономически щети, оценявани на повече от 35 млрд. британски лири

Франция вече даде съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета, а Захарова в четвъртък заплаши и Париж.

Тя каза, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят чувствителна ракетна технология на Украйна, нещо, което тя каза, че може да има непредсказуеми последици.

Тя също се прицели в британския премиер Анди Бърнам, заявявайки, че той сякаш си мисли, че има мандат за ескалация и е избрал най-опасния път, когато става въпрос за Украйна.

Захарова отправи предупреждението си ден след като Русия обвини Украйна, че е изстреляла британски ракети Storm Shadow по търговски център в контролирания от Русия град Донецк в Източна Украйна при атака, за която се твърди, че е ранила цивилни, включително деца.

Няма незабавен коментар от Украйна и "Ройтерс" не можа да провери независимо подробностите за атаката.

И двете страни отричат ​​умишленото насочване към цивилни. Хиляди цивилни са убити, откакто Русия изпрати войските си в Украйна през 2022 г.

Много повече украински цивилни са убити, отколкото руски - според данни на ООН - но Киев ескалира кампанията си срещу цели в Русия тази година, а екипът за разузнаване на конфликти, независима група, която проследява войната, изчислява, че общо 327 цивилни са били убити в Русия през първите седем месеца на годината, което е най-високият регистриран процент от началото на войната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    16 35 Отговор
    Русия плаши гаргите

    Коментиран от #9, #13

    21:40 28.08.2026

  • 2 Да ги почва

    44 11 Отговор
    Тия идиоти глупави

    Коментиран от #82

    21:41 28.08.2026

  • 3 Пич

    15 7 Отговор
    Я гле......
    В Москва са започнали да ме слушат внимателно......

    Коментиран от #19

    21:41 28.08.2026

  • 4 руска мр

    4 18 Отговор
    ша посипана с френски парфюм

    21:42 28.08.2026

  • 5 Тов. ЧЛЕНИН

    7 17 Отговор
    Таваришчи , след Лисябон и Лондон наш ?

    Коментиран от #17

    21:43 28.08.2026

  • 6 Когиш туй ?

    4 16 Отговор
    До ...2 ДНЯ?
    Ха-ха-ха

    21:44 28.08.2026

  • 7 И кво ?.

    4 14 Отговор
    Путин симулира активност ?

    21:45 28.08.2026

  • 8 Умрела британия

    20 7 Отговор
    Ке еде РУСКИЯ буй

    21:45 28.08.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    35 24 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Трябва пълен блокаж на русия на всякакво ниво и всички на дейности...

    Коментиран от #51, #58

    21:46 28.08.2026

  • 10 Пич

    20 26 Отговор
    Както ви казах, в САЩ ще се изкефят повече от мене, когато Русия тресне англичаните!!!

    21:46 28.08.2026

  • 11 Ердоган

    2 3 Отговор
    Шприхането им се размина, но май ще спеакинг инглиш

    21:46 28.08.2026

  • 12 Британская разведка MI6 (SIS)

    6 13 Отговор
    Ще хвърчат пак петолъчки

    Коментиран от #18

    21:46 28.08.2026

  • 13 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Ами гарга си

    21:46 28.08.2026

  • 14 ПО ТОЧНО

    15 6 Отговор
    ОСТРОВЯНИТЕ ДА ВНИМАВАТ............ДА НЕ ГИ ОАПЕ МЕЧОКА

    21:47 28.08.2026

  • 15 Цеко Бомбардировача

    5 11 Отговор
    Хомо монгольяк дружинката на Фюреро у кремля, НЕ воюва ли от 5 лазерици ..до НАТО?!?
    ИИИ..баа...

    21:47 28.08.2026

  • 16 Абе

    4 12 Отговор
    Пропагадно плаши,но смее ли?
    Ми после какво ще стане?

    Коментиран от #23, #30

    21:47 28.08.2026

  • 17 След

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Задникативустата ти идва!

    Коментиран от #32, #79

    21:48 28.08.2026

  • 18 Умрела британия

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Британская разведка MI6 (SIS)":

    Ке потъне

    21:48 28.08.2026

  • 19 Маша и Медведья

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ты нашая поруга , Пичанга ! ✌️Наздоровья !

    21:48 28.08.2026

  • 20 Многоходовото

    4 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:48 28.08.2026

  • 21 Давай Вова

    8 4 Отговор
    Бръсне тая паплач...

    Коментиран от #40

    21:48 28.08.2026

  • 22 Велика Британия

    3 9 Отговор
    Бледоликите винаги са спасявали ръша,даже кралицата беше сложила племенника си Никълъс секънд за император в русийката ,схемата е друга

    Коментиран от #26

    21:49 28.08.2026

  • 23 Дръта чанта

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    И какво ще стане

    Коментиран от #44

    21:49 28.08.2026

  • 24 пиратите ще ядат какаляшката

    11 3 Отговор
    Руснаците трябва да ги изтрият за назидание.

    21:49 28.08.2026

  • 25 Димяща ушанка

    4 6 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #29, #37

    21:50 28.08.2026

  • 26 Велика Британия

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Велика Британия":

    Вече е умрело британия

    21:50 28.08.2026

  • 27 Москаль

    4 6 Отговор
    Крайно време беше ЦАЛИВАЧА на КУ РАна да постави поредната красная линия и а се шмугне... хЕРОЙСКИ ..у бункеро в Урал!

    Коментиран от #33

    21:50 28.08.2026

  • 28 Посейдоните чакат

    9 3 Отговор
    Шест броя са разположени там .

    21:50 28.08.2026

  • 29 На кой му пука

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Димяща ушанка":

    Дими ти разпраното ду...пе

    21:51 28.08.2026

  • 30 После

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Тебе щетеебатза войната - ще бият англичаните!

    21:51 28.08.2026

  • 31 западен Пакистан

    5 2 Отговор
    ша гушне букета .

    21:52 28.08.2026

  • 32 Тов. ЧЛЕНИН

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "След":

    Първо требе се запознаеш , с таваришча .. 😁

    21:52 28.08.2026

  • 33 Аде ся

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Москаль":

    А кой целува пакистанския кууууран

    Коментиран от #77

    21:52 28.08.2026

  • 34 британски военни цели

    7 2 Отговор
    В извън териториални води е нормално да са цел. Никой пирати повече няма да търпи. Някаква изненада ли е това за някой?

    21:52 28.08.2026

  • 35 Величко

    6 5 Отговор
    Ей , стига заплашвахте Лондон ! Ще уплашите камилата !

    21:52 28.08.2026

  • 36 Ха-ха

    5 9 Отговор
    Русийката днес за втори път се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    21:52 28.08.2026

  • 37 Жеко

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Димяща ушанка":

    А аз ще ти вляза из от заде .

    Коментиран от #56

    21:52 28.08.2026

  • 38 Ами

    6 2 Отговор
    Англия е предупредена.
    Да няма след това ... Ама защо?

    21:53 28.08.2026

  • 39 Ами защо...

    4 2 Отговор
    Още ги чакат, а не ги започват? Тогава ще настъпи мир.

    21:53 28.08.2026

  • 40 хаха🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Давай Вова":

    дядо Вовчик тотално го ударила деменцията🤣 не знае къде се намира, какво бръснене 🤣

    Коментиран от #46

    21:54 28.08.2026

  • 41 Русия многократно предупреждава

    6 5 Отговор
    Така бе и с Украйна. Години наред предупреждаваше. Накрая остава само голям рев и яка пропаганда и лъжи срещу Русия!

    21:54 28.08.2026

  • 42 Така Така

    8 3 Отговор
    Нека направим лондон една картофена нива.

    Коментиран от #87

    21:54 28.08.2026

  • 43 след края на войната

    3 3 Отговор
    ще оплождаме козляци в изобилие .

    21:54 28.08.2026

  • 44 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Дръта чанта":

    Ще имаответетен удар от цялото НАТО, но не попаганден, а реален и кремълския ще трява да воюва наистина срещу НАТО

    Коментиран от #55, #61, #63, #67

    21:55 28.08.2026

  • 45 Свобода за Ирландия

    6 2 Отговор
    С големи прекрасни ракети трябва да им се помогне

    21:55 28.08.2026

  • 46 Николета

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "хаха🤣":

    То и тебе те е ударила деменцията .

    21:55 28.08.2026

  • 47 Българин

    3 5 Отговор
    Да,така Великобритания става страна в конфликта и Русия е в правото си да атакува военни цели във Великобритания.Москва не плаши, а предупреждава.Може да се стигне до ескалация на конфликта и той да се разшири в Европа.

    21:56 28.08.2026

  • 48 Дедо

    6 3 Отговор
    Англичаните си го преместиха в другия крачол .

    21:56 28.08.2026

  • 49 Начи...

    4 3 Отговор
    Тия Пиздоглазите смачканяци от 23 ядрени монгольяк Републики ,..са толко жалки и безпомощни,..че такива мега дръжави като..Маке Тата се гаврат со Фюреро извратеняк
    Ееееедехееее

    21:56 28.08.2026

  • 50 Курдо Коленков

    4 4 Отговор
    Е нали руските оръжия са най-добрите и безаналогови, а западната техника ставала само за скрап? Безаналоговото руско ПВО защо не ги сваля, а се налага Захарова да реве кат вдовица за такова?

    Коментиран от #76

    21:57 28.08.2026

  • 51 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    И как ще станат тези фантазиии??? Като започне стрелбата ще я изолираш

    21:57 28.08.2026

  • 52 Пешо z

    2 4 Отговор
    100000 напускат Киев.Работата зян.

    21:57 28.08.2026

  • 53 Кептън морган

    3 3 Отговор
    Пиратите и дивашкото племе хазарите русия винаги са биле съюзници,военния блок антанта,Британия спаси раша от бонапарти,адолф,заедно заграбиха иран 42 -43 година

    21:57 28.08.2026

  • 54 Свобода за Каталуния

    4 1 Отговор
    С големи прекрасни ракети трябва да им се помогне

    21:57 28.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Жеко":

    Ние и другаря Путин -нашия идол, ще се включим в този купон 😘

    Коментиран от #62

    21:57 28.08.2026

  • 57 Асен

    3 3 Отговор
    Великобритания не е член на НАТО.

    Коментиран от #71

    21:57 28.08.2026

  • 58 И що

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    САЩ те унищожава, а не Русия!

    21:58 28.08.2026

  • 59 Забележка

    13 2 Отговор
    Захарова отдавна е като развален грамофон и никой не и обръща внимание.

    21:58 28.08.2026

  • 60 Дудов

    3 5 Отговор
    Ще стане весело когато в Лондон замирише едновременно на свинско, британско, пакистанско и индийско печено 🤣

    21:59 28.08.2026

  • 61 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Нищо няма да има. Ще се правят на неразбрали.
    САЩ вече казаха, че петия член е пожалетелен.
    А и едва и ще заложат живота на 350 милиона
    американци заради някакви си европейци.
    За какво си мислиш ходи шфа на ЦРУ в Москва.

    21:59 28.08.2026

  • 62 С тролене

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #74

    21:59 28.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пиратите пак трябва

    3 1 Отговор
    да се бесят явно на мачтата

    21:59 28.08.2026

  • 65 Пешо z

    3 0 Отговор
    Ингилизите имат 17 военни бази в страна,която не е член на НАТО .Потенциални цели.

    21:59 28.08.2026

  • 66 Нямат край

    5 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #70, #72

    22:00 28.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пич

    5 0 Отговор
    Не мога да си губя времето повече с глупави паветници!!!
    Чао!!!

    22:00 28.08.2026

  • 69 Армия Z

    2 1 Отговор
    Бахура пътува към Киев.Скоро някои ще го лапнат

    22:01 28.08.2026

  • 70 Болница Карлуково

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Нямат край":

    Ти си ни почетен член .

    22:01 28.08.2026

  • 71 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Асен":

    Май не правиш разлика между НАТО и ЕС ама карай

    22:01 28.08.2026

  • 72 Само защо

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Нямат край":

    с тролене показваш западното фашистко безсилие. Русия пак размаза фашизма. 😄

    Коментиран от #80

    22:02 28.08.2026

  • 73 Тиа со дръпнатите зъркеле

    1 3 Отговор
    Па кой ке пуцат ,бе..?!? Хахахаха
    Бе то една Украйна с некви дронове пи здят.. монголето секи ден, та ги скинаа! Хахахаха
    И Крим си земаа а у йло трае кат бит пе ерас

    22:02 28.08.2026

  • 74 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "С тролене":

    Ние и другаря Путин не сме от умните, но пък нашата групичка е много розова 😘

    Коментиран от #75, #78

    22:03 28.08.2026

  • 75 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":

    Умен човек не троли!

    22:03 28.08.2026

  • 76 Западен Пакистан

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Курдо Коленков":

    Ще го прекръстят на Нова Атлантида .

    22:03 28.08.2026

  • 77 Как ..кой

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Аде ся":

    На фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ -- синчето " БЛОНДИ"..
    ХАХАХАХА

    22:04 28.08.2026

  • 78 Цончо плюнката 💦☔

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":

    Мън шо мъ Zабрайтъ 💦💦

    22:04 28.08.2026

  • 79 Капейчо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "След":

    Моля да не споделяте хомосексуалните си фантазии в публични форуми. Толерантни сме към различните, стига да не ни пречат.

    22:06 28.08.2026

  • 80 И Преди и сега

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Само защо":

    Нещо няма логика с ПАК това значи че и преди го е размазала но след като пак го има значи не го е "размазала" ⚠️противоречие ⚠️🤡🤩

    Коментиран от #84

    22:06 28.08.2026

  • 81 ха ха хаааа

    4 0 Отговор
    И руssнята полуде ...

    22:07 28.08.2026

  • 82 С тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да ги почва":

    изглеждаш много глупаво!

    22:07 28.08.2026

  • 83 Ачо

    1 0 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на вашия президент,че е страхливец и че няма смелост да удари англия!Затова умира всеки ден!

    22:07 28.08.2026

  • 84 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "И Преди и сега":

    запада възроди фашизма! Жалко, но факт!

    Коментиран от #90

    22:08 28.08.2026

  • 85 НЕМОЖАЧи.ру

    3 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    22:08 28.08.2026

  • 86 А не бе

    0 2 Отговор
    Щото не може сигурно из цяла Африка и половин Азия ракетни удари по британски военни цели да има нали?

    22:08 28.08.2026

  • 87 С тролене

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Така Така":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #92

    22:08 28.08.2026

  • 88 Франсис дрейк

    2 0 Отговор
    Навремето британците прекосяват Ламанша и намират едни с орлови пера по кратуните тъпкани с злато,дали им лимки ,като пъстраците биле най скъпи ,и в замяна вземали жълтия камък ,после им дали и огнена вода докато руските племена винаги са биле гладни

    22:08 28.08.2026

  • 89 Гаджева

    1 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    22:09 28.08.2026

  • 90 Надъхан капейчо 🤩🤡

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ами":

    Нас ни казаа чи запъдъ умриее

    Коментиран от #94

    22:09 28.08.2026

  • 91 Ами

    0 2 Отговор
    Е затова краварите търчаха при Путин да го молят да не черпи с тактически гъби наглоcaкcите от мъгливия остров!

    22:09 28.08.2026

  • 92 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "С тролене":

    С тролене изглеждаш глупаво!

    22:10 28.08.2026

  • 93 Руски уруде

    0 0 Отговор
    Грачат и плашат гаргите.

    22:10 28.08.2026

  • 94 Ами тъ пейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    що чакаш някой да ти казва. Туй на раминете за ко ти е тъ пейчо?

    22:11 28.08.2026

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