Германският бизнес настоява за по-твърд курс към Китай

Германски индустриални организации засилват натиска върху канцлера Фридрих Мерц за по-твърда търговска политика спрямо Китай. Причината са опасенията от нелоялна конкуренция, държавни субсидии за китайските производители и растящия търговски дефицит на Германия с Пекин.

След правителствено заседание в Нойхарденберг на 26 август Мерц заяви, че кабинетът отчита промяна в позицията на германската индустрия по отношение на глобалните търговски дисбаланси. Берлин се очаква да представи своята позиция преди срещата на върха на ЕС през октомври, когато Европейската комисия може да предложи нови мерки за защита на европейските производители.

Сред обсъжданите възможности са по-бързи антидъмпингови и антисубсидийни процедури, по-лесни правила за доказване на нарушения и по-активно използване на съществуващите инструменти на ЕС. Германската федерация на индустриите BDI вече обсъжда подобен подход, а представители на машиностроителния сектор предупреждават, че забавянето на реакцията може да направи европейските компании още по-зависими от китайско оборудване.

Промяна се наблюдава и в автомобилния сектор. Германската асоциация на автомобилната индустрия VDA преразглежда досегашната си позиция спрямо Китай. Част от бранша вече подкрепя и по-високи мита върху китайските plug-in хибриди, които в момента са облагани само със стандартното 10-процентно мито. За китайските електромобили ЕС вече въведе допълнителни антисубсидийни мита.

Търговският дефицит на Германия с Китай достигна рекордните 89,3 млрд. EUR през 2025 г., което е с 22,4 млрд. EUR повече спрямо предходната година. Вносът от Китай се увеличи с 8,8% до 170,6 млрд. EUR, докато германският износ за китайския пазар намаля с 9,7% до 81,3 млрд. евро. Китай отново стана най-големият търговски партньор на Германия.

Според анализ на ОИСР държавната подкрепа има съществен принос за разширяването на пазарните позиции на китайските производители. Германски индустриални организации посочват като допълнителни проблеми евтиния юан, свръхкапацитета в някои отрасли и ограниченията върху износа на редкоземни елементи.

Въпреки натиска от бизнеса германското правителство остава разделено. Финансовият министър Ларс Клингбайл заяви, че Китай не играе по правилата и призова за промяна на курса, включително чрез изисквания за местно съдържание. Министърът на икономиката Катерина Райхе обаче предупреждава, че прекалено остра конфронтация може да засегне германските компании, които все още са силно зависими от китайския пазар.