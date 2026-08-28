Славия и Септември София дават старт на кръга в Първа лига

Славия и Септември София застават един срещу друг в интригуващ сблъсък, който дава старт на седмия кръг в Първа лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Александър Шаламанов", където първият съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа.

Славия, един от най-старите и обичани клубове в България, излиза на терена с ясната цел да прекъсне серията от неубедителни резултати у дома. Феновете на "белите" копнеят за победа, която да върне самочувствието на отбора и да го изкачи по-нагоре в класирането. След колеблив старт на сезона, трите точки са жизненоважни за стабилизиране на представянето и за вдъхване на нова енергия в състава.

Септември София пристига в "Овча купел" с младежки устрем и желание да изненада своя именит съперник. Тимът, известен с това, че залага на талантливи български футболисти, ще се опита да се възползва от напрежението в редиците на домакините. Очаква се гостите да разчитат на динамична игра в центъра на терена и светкавични контраатаки, които могат да объркат защитата на Славия.

Последната среща между двата отбора на този стадион, изиграна през май, завърши с минимална победа 2:1 за Славия.

Срещата ще бъде излъчвана на живо по DIEMA SPORT.