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Астън Вила изпревари Ливърпул в битката за сензацията Ибрахим Мбайе

Астън Вила изпревари Ливърпул в битката за сензацията Ибрахим Мбайе

28 Август, 2026 21:24 409 1

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Бирмингамци с нов трансферен удар – младата звезда на ПСЖ пристига срещу 55 милиона евро

Астън Вила изпревари Ливърпул в битката за сензацията Ибрахим Мбайе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила направи истински фурор на трансферния пазар, като си осигури подписа на изгряващата звезда на Пари Сен Жермен – Ибрахим Мбайе. Само на 18 години, талантливият нападател ще подсили атаката на бирмингамци срещу внушителната сума от 55 милиона евро, съобщава The Athletic. Сделката е на финалната права, като се очаква документите да бъдат оформени в най-кратки срокове.

Не е тайна, че отличните взаимоотношения между собственика на Вила, Насеф Савирис, и президента на ПСЖ, Насер Ал-Хелайфи, са изиграли решаваща роля за успешното финализиране на преговорите. Този дипломатически ход позволи на Вила да изпревари конкуренти като Ливърпул и Борусия Дортмунд, които също следяха отблизо развитието на Мбайе.

Ибрахим Мбайе се присъединява към школата на парижани през 2018 г., а само шест години по-късно дебютира за първия отбор, когато е едва на 16. За кратко време той записва 42 мача, в които се отчита с 4 попадения и 4 асистенции. През последния сезон младокът блесна с 31 участия във всички турнири, а в Лига 1 стартира като титуляр в 10 срещи – рекорд за най-млад футболист в историята на ПСЖ.

Макар роден във Франция, Мбайе избира да защитава цветовете на Сенегал. Дебютът му за националния отбор е през ноември 2025 г., а само няколко месеца по-късно той става ключова фигура в състава, който триумфира с Купата на африканските нации. На Световното първенство през 2026 г. Мбайе се разписва срещу Франция, превръщайки се в най-младия африкански голмайстор в историята на Мондиалите – истинска сензация!

Трансферът на Мбайе е поредният впечатляващ ход за Вила през това лято. Това ще бъде деветото ново попълнение за тима на Унай Емери, като се очаква скоро да пристигне и Николас Джаксън. Междувременно клубът се раздели с Морган Роджърс за рекордните 117 милиона паунда, а Оли Уоткинс също е на прага на изхода. Алехандро Гарначо вече подсили състава под наем, а интерес има и към Рафаел Леао и Жан-Филип Матета.

Въпреки активността на трансферния пазар, Вила продължава да търси варианти за подсилване на халфовата линия и защитата. Тежката травма на Амаду Онана и напускането на Езри Конса налагат спешно привличане на нови играчи в тези зони.


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  • 1 Сатана Z

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    Ливърпул почти си попълни зоопарка за д купува още екземпляри.

    21:31 28.08.2026

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