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Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот

Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот

28 Август, 2026 09:00 1 528 6

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Южнокорейският гигант разширява концепцията си за мобилност с три коренно различни устройства и ново поколение умни часовници, превръщайки избора във въпрос на личен приоритет

Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изборът на нов смартфон отдавна престана да се изчерпва със сравняване на сухи параметри. И това се случва основно заради лидера в бранша Samsung. Сега, с навлизането на осмото поколение сгъваеми устройства пазарът вече предлага профилирани форми, съобразени с конкретния работен ритъм, динамиката на ежедневието и начина, по който консумираме медийно съдържание. Анализът на архитектурата на новите Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 разкрива ясно инженеринговата идея – вместо един универсален отговор, технологичният пионер ни дава възможност за прецизен избор.

За онези, за които компактните размери и стилът са водещи, Galaxy Z Flip8 продължава да бъде най-удобната форма на мобилност. Основният акцент тук пада върху усъвършенствания външен дисплей FlexWindow, който позволява пълноценна работа с важни приложения, известия и бързи отговори, без въобще да се налага отваряне на устройството. В творческо отношение моделът изпъква с функцията Super Steady Video с хоризонтално заключване, съчетана с 50 MP сензор и ProVisual Engine, осигуряващи изключително стабилни видеоклипове и заснемане с FlexCam от различни ъгли.

Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот

Преминавайки към класическата сгъваема форма, Galaxy Z Fold8 прави сериозна крачка напред по отношение на ергономията. С тегло от едва 201 грама – най-лекото постигано в тази серия – и подобрени пропорции на дисплеите (10:16 външен и 4:3 вътрешен), той е създаден за комфортно четене, гейминг и преглед на документи. Сред най-интересните софтуерни нововъведения е функцията My FanCam, която интелигентно проследява и прекадрира субекта във видеото, гарантирайки перфектна композиция. Покритието Flex Titanium пък гарантира повишена издръжливост и минимално видима гънка.

Връх в гамата обаче безспорно е Galaxy Z Fold8 Ultra, предназначен за потребители, за които смартфонът е основен работен инструмент и работна станция. Впечатляващият 8.0-инчов вътрешен екран осигурява невиждано пространство за мултитаскинг, позволявайки едновременното поддържане на до три активни прозореца без никакъв компромис с видимостта. Тук инженерите са заложили и флагманска фотографска система, оглавявана от 200 MP основен сензор и подобрен 50 MP ултраширокоъгъл модул с по-широка апертура за нощни снимки.

Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот

От професионална гледна точка, именно Galaxy Z Fold8 Ultra представлява най-съществената еволюция в мобилните технологии през тази година. Батерията с капацитет 5000 mAh, комбинирана с процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 3000 nits яркост, превръща устройството в истински портативен офис. Възможността да редактирате текст, да анализирате данни в таблица и да провеждате видеоразговор на един и същ екран променя изцяло представата за продуктивност в движение, превръщайки Ultra версията във безкомпромисния лидер не само на новата серия, а въобще на смартфоните в световен мащаб.

И не на последно място трябва да кажем, че цялата тази хардуерна мощ намира своето естествено допълнение в разширената екосистема от носими устройства. Часовниците Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 затварят цикъла на свързаност, предоставяйки не само прецизно проследяване на здравето и спортните показатели, но и дълбока софтуерна интеграция с изкуствения интелект Galaxy AI. По-големият капацитет на батерията от 800 mAh при Watch Ultra2 осигурява автономност при дълги преходи, докато синхронизацията с телефоните дава възможност за изключително лесно управление на известия и анализи, при това само с един поглед към китката.

Кой модел от новите сгъваеми телефони на Samsung е създаден точно за вашия начин на живот

В крайна сметка отговорът на въпроса кой модел е създаден за вас зависи изцяло от баланса между личния и професионалния ви ритъм. Ако търсите лекота, компактност и визуален начин на изразяване, с който да създавате бързо съдържание в движение, Galaxy Z Flip8 е вашето естествено разширение. В случай че цените мултимедийното изживяване, балансираното четене и лекотата при продължителна употреба без излишно тегло, класическият Galaxy Z Fold8 предлага идеалния избор за вас.

Ако обаче ежедневието ви изисква максимална оперативност, работа с няколко приложения наведнъж и безапелационни фотографски възможности, то тогава Galaxy Z Fold8 Ultra се утвърждава като единственият безкомпромисен избор. В комбинация с интелигентните часовници от екосистемата, новото поколение сгъваеми устройства на Samsung не просто се адаптира към вашия начин на живот, а поставя нови стандарти за това как взаимодействаме с технологиите всеки ден.


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  • 1 Селянчето

    3 1 Отговор
    Нито един. Аз залагам на евтини китайчета.
    🤭🤭🤭

    09:05 28.08.2026

  • 2 Гост

    4 0 Отговор
    Нито един не е създаден за никого, с часовника им не можеш да изкараш дори 1 ден за какво ми е .... а сгъваемите им телефони са хубави на външен вид и толкова. Сега в S27 ще използват същите камери за 5та поредна година от S22 и ще му искат 1000 евро ...

    09:11 28.08.2026

  • 3 Алабализми

    4 0 Отговор
    за малоумници, да върви търговийката

    09:14 28.08.2026

  • 4 Име

    1 4 Отговор
    Скъпички са, но това са най-добрите и модерни телефони

    09:15 28.08.2026

  • 5 удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор
    Нито един, китаецо е направил за всички начини на живот, къв начин на живот ве, тва е просто телефон, голямо значение обръщате на незначителни неща, къв е тела, ква е колата, с тела се свързваш с колата пътуваш, и двете трябва да са здрави и да си свършат работата.

    09:15 28.08.2026

  • 6 С нарочни дефекти

    3 0 Отговор
    не се занимаваме. Ейпъл и Самсунг са за сноби и пееер@си.

    09:15 28.08.2026