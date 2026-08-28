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Лиа Каратанчева ще играе мач за титлата на двойки в Куршумлийска Баня

Лиа Каратанчева ще играе мач за титлата на двойки в Куршумлийска Баня

28 Август, 2026 20:45 525 1

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Българката играе в тандем с Пратхана Томбаре от Индия

Лиа Каратанчева ще играе мач за титлата на двойки в Куршумлийска Баня - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата при дуетите, победиха американките Мери Луис и Бранди Уокър с 6:2, 6:1 за 64 минути игра.


За трофея утре Каратанчева и Томбаре ще играят срещу победителките от двубоя между българката Росица Денчева и Мария Головина (Русия) и Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).


По-рано днес 19-годишната Денчева се класира за полуфиналите на сингъл в надпреварата.


Каратанчева има осем титли на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях спечели тази година в Орландо (САЩ).


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