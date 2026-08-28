Лиа Каратанчева ще играе мач за титлата на двойки в Куршумлийска Баня

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата при дуетите, победиха американките Мери Луис и Бранди Уокър с 6:2, 6:1 за 64 минути игра.



За трофея утре Каратанчева и Томбаре ще играят срещу победителките от двубоя между българката Росица Денчева и Мария Головина (Русия) и Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).



По-рано днес 19-годишната Денчева се класира за полуфиналите на сингъл в надпреварата.



Каратанчева има осем титли на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях спечели тази година в Орландо (САЩ).