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Росица Денчева на крачка от финал в Сърбия

Росица Денчева на крачка от финал в Сърбия

28 Август, 2026 20:34 459 0

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19-годишната българка се класира за полуфиналите в Куршумлийска Баня

Росица Денчева на крачка от финал в Сърбия - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка, поставена под №6 в схемата на сингъл, направи обрат и победи с 5:7, 6:1, 6:1 водачката в схемата Селена Янисиeвич (Франция) за два часа и 20 минути игра.


Българката навакса пасив от 1:3 до 3:3, но след 5:5 загуби два поредни гейма и отстъпи с 5:7 в първия сет. Денчева обаче доминира изцяло в следващите два сета и даде само по един гейм на световната №254.


За място на финала националката ще играе срещу победителката от мача между представителките на домакините Елена Милованович и Аня Станкович.

От тази седмица Денчева официално е втората ракета на България, като се изкачи до №299 в световната ранглиста. След блестящото си представяне тя ще запише ново най-добро класиране в кариерата си.


По-късно днес Денчева ще играе и на полуфиналите на двойки. Българката и Мария Головина (Русия), поставени под №4 в схемата, ще играят срещу Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).


Лиа Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата при дуетите, ще играят на полуфиналите на двойки срещу американките Мери Луис и Бранди Уокър.


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