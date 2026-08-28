Росица Денчева на крачка от финал в Сърбия

Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка, поставена под №6 в схемата на сингъл, направи обрат и победи с 5:7, 6:1, 6:1 водачката в схемата Селена Янисиeвич (Франция) за два часа и 20 минути игра.



Българката навакса пасив от 1:3 до 3:3, но след 5:5 загуби два поредни гейма и отстъпи с 5:7 в първия сет. Денчева обаче доминира изцяло в следващите два сета и даде само по един гейм на световната №254.



За място на финала националката ще играе срещу победителката от мача между представителките на домакините Елена Милованович и Аня Станкович.



От тази седмица Денчева официално е втората ракета на България, като се изкачи до №299 в световната ранглиста. След блестящото си представяне тя ще запише ново най-добро класиране в кариерата си.



По-късно днес Денчева ще играе и на полуфиналите на двойки. Българката и Мария Головина (Русия), поставени под №4 в схемата, ще играят срещу Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).



Лиа Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под №2 в схемата при дуетите, ще играят на полуфиналите на двойки срещу американките Мери Луис и Бранди Уокър.