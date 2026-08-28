Президентът на Румъния след спирането на АЕЦ „Черна вода“: За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет

Румънският президент Никушор Дан даде уверения, че страната ще продължи да подкрепя Република Молдова с електроенергия, дори ако енергийният дефицит, предизвикан от спирането на АЕЦ „Черна вода“, продължи през следващите седмици, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Държавният глава коментира актуални теми на пресконференция снощи в посолството на Румъния в Кишинев, където пристигна за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова на 27 август. Никушор Дан присъства на военен парад и участва в тристранна среща с президентката на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски. Тримата дадоха и съвместна пресконференция. По-късно румънският държавен глава отговаря на журналистически въпроси в посолството на Румъния в Кишинев.

Попитан дали Румъния ще продължи да доставя електроенергия на Молдова в условията на настоящата криза, Никушор Дан отговори утвърдително. Той посочи, че електроенергията се разпределя в рамките на регионален пазар, в който са свързани Румъния, Република Молдова, Украйна и България.

„Черна вода“ е въпрос на седмици. Не знам - две седмици, три седмици, докато хидролозите кажат, че имаме достатъчно вода, за да пуснем поне единия от реакторите в „Черна вода“, каза президентът на Румъния. Той допълни: „За щастие, ние сме свързани (…) с Украйна, с България, която има съществен капацитет за съхранение“.

Преиздентът каза, че според хидролозите до две-три седмици ще има достатъчно вода за повторно пускане на поне единия реактор на централата.

Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия месец август заради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниското ниво на река Дунав. Властите предприеха поредица от мерки, за да осигурят продължаване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но без успех. Първи реактор на централата бе спрян в края на юли, а на 13 август бе спрян и втори блок.

АЕЦ „Черна вода“, която разполага с два реактора, осигурява около 20 процента от необходимата на Румъния електроенергия. За да компенсира тези мощности, Румъния разчита на внос, вятърна енергия и на водноелектрическите централи – доколкото е възможно предвид сушата. Страната отново въведе в експлоатация и ТЕЦ „Ровинари 4“, която работи на въглища.

Никушор Дан оцени, че рискът Румъния да бъде принудена да изключи от мрежата индустриални оператори е малък и изрази надежда, че страната ще успее да се справи с тази трудна ситуация.