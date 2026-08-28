Новини
Свят »
Румъния »
Президентът на Румъния след спирането на АЕЦ „Черна вода“: За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет

Президентът на Румъния след спирането на АЕЦ „Черна вода“: За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет

28 Август, 2026 13:13 654 15

  • черна вода-
  • румъния-
  • молдова-
  • дунав-
  • атомна енергетика-
  • никушор дан

Румъния ще продължи да предоставя електроенергия на Молдова въпреки спирането на атомната централа „Черна вода“, заяви президентът на страната

Президентът на Румъния след спирането на АЕЦ „Черна вода“: За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан даде уверения, че страната ще продължи да подкрепя Република Молдова с електроенергия, дори ако енергийният дефицит, предизвикан от спирането на АЕЦ „Черна вода“, продължи през следващите седмици, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Държавният глава коментира актуални теми на пресконференция снощи в посолството на Румъния в Кишинев, където пристигна за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова на 27 август. Никушор Дан присъства на военен парад и участва в тристранна среща с президентката на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски. Тримата дадоха и съвместна пресконференция. По-късно румънският държавен глава отговаря на журналистически въпроси в посолството на Румъния в Кишинев.

Попитан дали Румъния ще продължи да доставя електроенергия на Молдова в условията на настоящата криза, Никушор Дан отговори утвърдително. Той посочи, че електроенергията се разпределя в рамките на регионален пазар, в който са свързани Румъния, Република Молдова, Украйна и България.

„Черна вода“ е въпрос на седмици. Не знам - две седмици, три седмици, докато хидролозите кажат, че имаме достатъчно вода, за да пуснем поне единия от реакторите в „Черна вода“, каза президентът на Румъния. Той допълни: „За щастие, ние сме свързани (…) с Украйна, с България, която има съществен капацитет за съхранение“.

Преиздентът каза, че според хидролозите до две-три седмици ще има достатъчно вода за повторно пускане на поне единия реактор на централата.

Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия месец август заради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниското ниво на река Дунав. Властите предприеха поредица от мерки, за да осигурят продължаване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но без успех. Първи реактор на централата бе спрян в края на юли, а на 13 август бе спрян и втори блок.

АЕЦ „Черна вода“, която разполага с два реактора, осигурява около 20 процента от необходимата на Румъния електроенергия. За да компенсира тези мощности, Румъния разчита на внос, вятърна енергия и на водноелектрическите централи – доколкото е възможно предвид сушата. Страната отново въведе в експлоатация и ТЕЦ „Ровинари 4“, която работи на въглища.

Никушор Дан оцени, че рискът Румъния да бъде принудена да изключи от мрежата индустриални оператори е малък и изрази надежда, че страната ще успее да се справи с тази трудна ситуация.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    8 0 Отговор
    Щастие ли?
    Чакай да ти кажем цената.
    Пазарна икономика е това.

    13:15 28.08.2026

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор
    Скоро влахът ще е вързан за укропа.

    13:15 28.08.2026

  • 3 Хааххх

    5 0 Отговор
    В есср всичко твое е мое

    13:17 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 електричар

    14 0 Отговор
    "За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет", ми не е капацитет, а липса на консумация от производствени мощности.

    13:21 28.08.2026

  • 6 Григор

    16 0 Отговор
    "За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет"
    Така е! Нашият капацитет беше още по-голям, но го орязаха със закриването на блокове от 1 до 4 в Козлодуй. Дядо Тодор ви направи централа, която не просто работи и носи печалби, а е проектирана и изградена с ум и затова работи дори и при тези критични условия. Дядото е бил прозорлив и е започнал изграждането и на АЕЦ"Белене", но поради некадърност нищо не беше изградено. Затова дядо Тодор е казал като умре да го заровят с дупето нагоре.

    13:21 28.08.2026

  • 7 Шапкаря

    10 0 Отговор
    Кой построи АЕЦ в БГ?

    Коментиран от #9

    13:21 28.08.2026

  • 8 Благодарение на социализма

    14 0 Отговор
    Имахме Държавник Бай Тошо, че с 37 години родоотстъпници, виждате нищо не се гради. Не е ли ръководството на държавата, да дава насока и има волята, нищо не става. 6500 язовира през социализма, АЕЦ, ВЕЦ-ве, Певец, 2500 завода, преди царско време 1 язовир и 10 завода за бира и цигари. Май го докарваме до царско време, улиците се разпадат и стават кални като тогава.

    Коментиран от #15

    13:25 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 осраински

    2 0 Отговор
    МЪР сула как кой

    13:26 28.08.2026

  • 11 Феникс

    4 1 Отговор
    Дами и господа защо не им покажем че са гола вода, ако всеки един от вас точно в 8.30 вечерта си пусне уредите на пълна мощност около 10KW всичко приключва на мига! Ако 400 000 човека опънат мрежата със по 10КW на човек мрежата ще огъне петалата, четсотата и напрежението ще се огънат като мек макарон! В момента нямаме никакви компенсаторни мощности, само соларите и едни миризливи соларни батерии които не могат да издържат голям товар, разчитат на това че сме голтаци , нямаме индустрия и консумираме малко електричество!

    13:29 28.08.2026

  • 12 Маринов

    2 0 Отговор
    А защо никой не пише за няма вода в Дунав? Вярно ли е, че железни врата не пуска вода, за да е пълно езерото над нея, за кефа на германците? И никой нищо не може да направи? Немците вероятно не ползват река Дунав за търговски канал и по надолу какво става не ги интерисува. А и всички засегнати страни мълчат. И Европейската комисия също. Защо?

    13:30 28.08.2026

  • 13 Слава на Евроатлантическа България

    3 1 Отговор
    Ето ви огромната разлика нагледно - АЕЦ „Черна вода“ в Румъния строен от Запада по западна технология със западни реактори, затвори работа!!

    АЕЦ Козлодуй в България строен от руснаци със руска технология и руски реактори, по стар с четвърт век от румънската АЕЦ, още работи и спасяваме румънците въпреки, че тоталитарния ЕС ни затвори четири ядрени реактора.

    Само се замислете - къде е Киро на кирия ..

    13:30 28.08.2026

  • 14 За нещастие сме

    1 1 Отговор
    Съседи с Румъния Мангалсерян

    13:32 28.08.2026

  • 15 Сесесере

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Благодарение на социализма":

    То за тва нашите родители цял живот са блъскали и нямат една стотинка, щото има много заводи, повечето нарязани на скрап от същите тия комунисти!

    13:32 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания