Президентът на Румъния след спирането на АЕЦ „Черна вода“: За щастие сме свързани с България, която има съществен капацитет

Румънският президент Никушор Дан даде уверения, че страната ще продължи да подкрепя Република Молдова с електроенергия, дори ако енергийният дефицит, предизвикан от спирането на АЕЦ „Черна вода“, продължи през следващите седмици, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Държавният глава коментира актуални теми на пресконференция снощи в посолството на Румъния в Кишинев, където пристигна за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова на 27 август. Никушор Дан присъства на военен парад и участва в тристранна среща с президентката на Молдова Мая Санду и президента на Украйна Володимир Зеленски. Тримата дадоха и съвместна пресконференция. По-късно румънският държавен глава отговаря на журналистически въпроси в посолството на Румъния в Кишинев.
Попитан дали Румъния ще продължи да доставя електроенергия на Молдова в условията на настоящата криза, Никушор Дан отговори утвърдително. Той посочи, че електроенергията се разпределя в рамките на регионален пазар, в който са свързани Румъния, Република Молдова, Украйна и България.
„Черна вода“ е въпрос на седмици. Не знам - две седмици, три седмици, докато хидролозите кажат, че имаме достатъчно вода, за да пуснем поне единия от реакторите в „Черна вода“, каза президентът на Румъния. Той допълни: „За щастие, ние сме свързани (…) с Украйна, с България, която има съществен капацитет за съхранение“.
Преиздентът каза, че според хидролозите до две-три седмици ще има достатъчно вода за повторно пускане на поне единия реактор на централата.
Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия месец август заради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниското ниво на река Дунав. Властите предприеха поредица от мерки, за да осигурят продължаване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но без успех. Първи реактор на централата бе спрян в края на юли, а на 13 август бе спрян и втори блок.
АЕЦ „Черна вода“, която разполага с два реактора, осигурява около 20 процента от необходимата на Румъния електроенергия. За да компенсира тези мощности, Румъния разчита на внос, вятърна енергия и на водноелектрическите централи – доколкото е възможно предвид сушата. Страната отново въведе в експлоатация и ТЕЦ „Ровинари 4“, която работи на въглища.
Никушор Дан оцени, че рискът Румъния да бъде принудена да изключи от мрежата индустриални оператори е малък и изрази надежда, че страната ще успее да се справи с тази трудна ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Чакай да ти кажем цената.
Пазарна икономика е това.
13:15 28.08.2026
2 честен ционист
13:15 28.08.2026
3 Хааххх
13:17 28.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 електричар
13:21 28.08.2026
6 Григор
Така е! Нашият капацитет беше още по-голям, но го орязаха със закриването на блокове от 1 до 4 в Козлодуй. Дядо Тодор ви направи централа, която не просто работи и носи печалби, а е проектирана и изградена с ум и затова работи дори и при тези критични условия. Дядото е бил прозорлив и е започнал изграждането и на АЕЦ"Белене", но поради некадърност нищо не беше изградено. Затова дядо Тодор е казал като умре да го заровят с дупето нагоре.
13:21 28.08.2026
7 Шапкаря
Коментиран от #9
13:21 28.08.2026
8 Благодарение на социализма
Коментиран от #15
13:25 28.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 осраински
13:26 28.08.2026
11 Феникс
13:29 28.08.2026
12 Маринов
13:30 28.08.2026
13 Слава на Евроатлантическа България
АЕЦ Козлодуй в България строен от руснаци със руска технология и руски реактори, по стар с четвърт век от румънската АЕЦ, още работи и спасяваме румънците въпреки, че тоталитарния ЕС ни затвори четири ядрени реактора.
Само се замислете - къде е Киро на кирия ..
13:30 28.08.2026
14 За нещастие сме
13:32 28.08.2026
15 Сесесере
До коментар #8 от "Благодарение на социализма":То за тва нашите родители цял живот са блъскали и нямат една стотинка, щото има много заводи, повечето нарязани на скрап от същите тия комунисти!
13:32 28.08.2026