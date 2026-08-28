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Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна
  Тема: Украйна

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

28 Август, 2026 12:43 1 281 70

  • цру-
  • джон ратклиф-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • александър бортников

Изненадващата визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е била за среща с шефа на ФСБ Александър Бортников

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Москва, за да сподели с колегата си - директорът на руската разузнавателна служба СВР Александър Бортников, оценката на американското разузнаване за войната в Украйна. Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници.

Предупреждение, че Москва трябва да сложи край на войната

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Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната. Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.

Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, САЩ намалиха подкрепата си за Украйна. През по-голямата част от миналата година позицията на администрацията на Тръмп изглеждаше, че Украйна няма как да постигне военна победа срещу Русия. Сега обаче ситуацията на фронта се променя и Киев постига стратегически победи.

Личният разговор, който Ратклиф е провел с Бортников, е отразявал изказвания, които директорът на ЦРУ е правил и публично преди, пише "Ню Йорк Таймс”. Ратклиф заяви през миналия месец, че загубите на руските въоръжени сили са огромни и Москва не успява да напредва на фронта.

Ратклиф - по-неутрален посредник

Преди Ратклиф да се срещне с Бортников в Москва, той е разговарял с украинските си колеги, за да ги увери, че ще проучи руските позиции, но няма да прави отстъпки от името на Киев, пише американският вестник.

Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.

Някои от тези европейски длъжностни лица оказват натиск върху администрацията на Тръмп да включи представител на националната сигурност в групата от преговарящи, които настояват пред руснаците за сключване на мирно споразумение – някой, който би могъл да предаде същото категорично послание, което Ратклиф отправи тази седмица.

Украинците отдавна считат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за прекалено близки до руснаците. Те възприемат Ратклиф като потенциално по-неутрален посредник.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наглия

    59 9 Отговор
    Дойче зеле! Само ЛЪЖИ!

    Коментиран от #28, #51, #68

    12:44 28.08.2026

  • 2 Хихи

    52 7 Отговор
    ама и дойчезеле ли са били на разговора?!

    Коментиран от #42

    12:45 28.08.2026

  • 3 Хихи

    43 5 Отговор
    Заглавие - ДойчеЗеле- минавам направо на коментарите

    12:46 28.08.2026

  • 4 Факти

    52 14 Отговор
    Кървавия киевски режим агонизира, а сайта пуска сапунени михури! Кой , какво казал при " секретна" мисия за която знаят всички медии.

    12:46 28.08.2026

  • 5 Иван 1

    29 4 Отговор
    Мечтите са безплатни.

    12:47 28.08.2026

  • 6 болшевик

    18 5 Отговор
    Война без идеология, а война за интересите на олигархията, капиталистите и феодалите и от двете страни не води до нищо, само къде умират бедните за интереса на богатите.

    12:47 28.08.2026

  • 7 УдоМача

    20 5 Отговор
    Ще я прекрати като я завърши! :)))))))))))

    12:47 28.08.2026

  • 8 кико

    7 22 Отговор
    Фашистите от УКРАЙНА щте победят, щте има контранастъпление към Москва

    12:47 28.08.2026

  • 9 Факт

    11 24 Отговор
    Не е вярно, та нали още преди пет години руската армия превзе Киев за три дни !!!! 😂

    Коментиран от #19, #21

    12:48 28.08.2026

  • 10 ДаВи

    37 5 Отговор
    излиза, че американците знаят по-добре от руснаците какво се случва в Русия и на фронта? Немските фантазии край нямат!

    Коментиран от #16

    12:48 28.08.2026

  • 11 Хамър

    23 2 Отговор
    Когато САЩ те съветват очаквай удар с чук по кацпа.

    12:49 28.08.2026

  • 12 асенчо

    9 3 Отговор
    Демек, да приеме капитулация??

    12:49 28.08.2026

  • 13 Весел Патиланец

    20 7 Отговор
    А Вовата е показал небрежно на Раклиф ,къде го е ухапал петела 😂😂😂 .

    Коментиран от #24

    12:49 28.08.2026

  • 14 Не можеше ли по телефона?

    31 8 Отговор
    За какво да лети до Москва? Май е ходил да се МОЛИ на Путин да не пречуква украйната на цяло, а само да я лашка докато и се завие свят и ако е удобно да не дава сателитни данни на иранците, щото не остана здраво място по американските бази

    12:49 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами знаят

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДаВи":

    Даже знаят колко стотинки имаш в джоба.
    Упсс... евроцента.

    12:50 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 3325125325125

    17 3 Отговор
    само си изхабиха бензина за тоя голям самолет, ама нали го заредиха при нас беспарично ... руснаците баш от такъв акъл имаха нужда .... като не отбира от дума укр - да пее на фтоматичен !

    12:50 28.08.2026

  • 19 Техеран

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    за 3 дни

    12:50 28.08.2026

  • 20 Москаль

    6 13 Отговор

    До коментар #15 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":

    Още няма ...З ПЕТИЛЕТКИ от ТРИДНЕВНАТА!
    Иначе,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!

    12:51 28.08.2026

  • 21 Сметах,сметах

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Вече трябваше да са превзели Вашингтон.

    12:51 28.08.2026

  • 22 Шопо

    5 11 Отговор
    Зеленски ще победи Русия.
    После може да анексира и курилските острови.

    12:51 28.08.2026

  • 23 успокой се, евраст

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":

    ще получиш усложнения на маймунската шарка и ше хвърлиш топа

    Коментиран от #30

    12:52 28.08.2026

  • 24 А куфарчето

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Весел Патиланец":

    Показа ли го?

    12:53 28.08.2026

  • 25 Пропагандата срещу Русия не спира

    15 4 Отговор
    На крака се ходи да моли, а не да дава съвети!

    12:53 28.08.2026

  • 26 !!!?

    6 12 Отговор
    Американците предупредиха кремълския Ку Чи Син да прекрати войната, защото се страхуват, че ще я загуби и последиците за Европа и Света ще са по-страшни, тъй като разпада на "руския мир" ще доведе до огромна миграция от оскотели мужици и талибански терористи !!!?

    Коментиран от #34

    12:54 28.08.2026

  • 27 Шехерезад от 1001 нощи

    12 2 Отговор
    Абе тоа Ратклиф много скръбно гледа , на кръв и у.ина ,да не би набързо спецназ Ахмат да са го обидили и да са му взели каймето ?

    12:54 28.08.2026

  • 28 стоян

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Наглия":

    До 1 ком - сигурно ти настръхна козината от прочетеното че путин ще загуби войната- така ли е другар

    Коментиран от #38, #44, #54

    12:54 28.08.2026

  • 29 Иван

    9 5 Отговор
    Поредната пропагандна лъжа. Този , който отива на място в москва, няма как да е от печелившата страна. Колко глупаво звучи, да отидеш лично в столицата на отсрешната страна, за да я предупредиш , че губи! Винаги отива този , който губи , при този който печели! В случая САЩ , отидоха в Русия!

    Коментиран от #32, #36

    12:54 28.08.2026

  • 30 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "успокой се, евраст":

    Лекувам те.Гледаш само напред и не се обръщай!Поемаш го.

    Коментиран от #39

    12:54 28.08.2026

  • 31 Тоя оръфляк

    3 1 Отговор
    Каза ли на Вовата, защо Друзльо не спря войната за 24 часа?

    12:55 28.08.2026

  • 32 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Джудже Путин май ходи в Аляска.

    12:55 28.08.2026

  • 33 Войната я зафана... Фашиста Пу ткин

    4 2 Отговор
    Ше я приключи Воина ЗЕЛЕНСКИ!
    ТРИДНЕВНИЯ Монгольяк... УЙДЕ
    Ееееедехееее

    12:56 28.08.2026

  • 34 Американците

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "!!!?":

    направиха тази война, за да източат и унищожат Европа! Като смучеш милиарди от Европа, няма да искаш да свършва войната! Виж друга опорка да се излагаш да тролиш!

    12:57 28.08.2026

  • 35 Факт

    3 2 Отговор
    Русия казва че воювала с НАТО, но огромен натовски самолет кацна без никакви проблеми в Москва. Ба ти смешните руснаци!!!!!! 😂

    Коментиран от #52, #63

    12:58 28.08.2026

  • 36 Да де

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Затова Песков
    Лъжеше и отричаше
    Цял ден
    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Няма по Проззти Парчета от Купейките.

    В Аляска кой искаше
    От Тръмп да отстрани Зеленски .?

    Хахахаха

    Коментиран от #41

    12:58 28.08.2026

  • 37 осраински

    3 2 Отговор
    Ауууу ами сега.Диларите на дойчовците са по добри от зеленските

    12:58 28.08.2026

  • 38 А що трябва да настръхва

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    от евтини глупости и лъжи? 😄Подобни небивалици стават за някой глупак, но трябва да е голям.

    12:59 28.08.2026

  • 39 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с парчето":

    ?Кат тиго отперрем яко в дирр.никка щии хвръкнат зъркелите 👀 като на Асен Василев ,що мислиш че така гледа ?

    12:59 28.08.2026

  • 40 Дии

    3 5 Отговор
    В момента в който Украйна си направят собствена балистична ракета, нещата рязко ще се забързат. Идва зимата и ще има глад и студ в мАсква и по цялата Магучая.

    12:59 28.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Амии

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    не са били на разговорите, ама то няма и смисъл да бъдат, щото те и така знаят всичко, както сме се убедили много пъти досега

    13:00 28.08.2026

  • 43 осраински

    3 1 Отговор
    Чудя се и се питам Защо Путин не пусне един орешник в леговището на нацистите наречено ДВ

    13:01 28.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Убаво де,...

    2 0 Отговор
    Тия 22 ядрени монгольяк Републики на подземната бункерна старуха и жлътурето на Ким,... КОГА АДЖЕБА,..ше победат 20 ПАТИ по манечката Украйна ?!?
    Май тиа узкоглазите ПЕН деле за нищо не стаят...

    Коментиран от #50, #60

    13:02 28.08.2026

  • 47 Григор

    4 1 Отговор
    "Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна"
    Не ви ли омръзна да повтаряте глупавите внушения на "Дойче веле"?!

    Коментиран от #64

    13:03 28.08.2026

  • 48 Без пилешки бутчета

    0 1 Отговор
    Не съм вярвал,че ще бъда свидетел на края на Магучя.Перфектно изпълнен план от страна на Тръмп и Зеленски!

    Коментиран от #53, #56

    13:03 28.08.2026

  • 49 павела митова

    2 2 Отговор
    Представете си какво мислят хора като Лавров, Путин и други подобни за един адвокат от малък град, съдебен съветник като Джон Ратклиф. Никакви езици, никаква литература, само бегли познания за занаятите на ЦРУ. Ратклиф смята, че пътуването в чужбина е пролетна ваканция в Юкатан. Ратклиф е празен костюм .

    13:04 28.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Подкрепям

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наглия":

    DW е пропагандна машина.

    Истината е, че на този самолет са натоварени над 30 ковчега на утрепани служители на ЦРУ ...

    Ама Русия не е изкукала, като разпадащата се империя на злото, че да го огласява ...

    13:05 28.08.2026

  • 52 Няма край руският позор

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Няма!Това е краят на Путин и путинизма

    13:06 28.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    Не се занимавай с глупости СиСи ,ами пращай Десислава Димитрова -Георгиева ,до обере кратавиците ,че яко съм напращял .Знаеш ,че съм щедър и плащам като арабин ,дамо кеш !

    13:06 28.08.2026

  • 55 Ами

    3 1 Отговор
    Забелязвам известна градацията в творчеството на DW,
    относно посещението на Директорът на ЦРУ в Москва.
    Във вчерашните статии пишеше, че Ратклиф е предупредил.
    Днес вече пишете, че Ратклиф е посъветвал.
    Да не излезе начкрая, че Ратклиф е помолил.

    13:06 28.08.2026

  • 56 осраински

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Без пилешки бутчета":

    НЕ съм вярвал чччччччче може да има 55 годишн детстве,,,иккк

    13:06 28.08.2026

  • 57 Z Зомби

    1 2 Отговор
    Масква ще се срути на главите на управляващите там. Ей това ще стане.След това следващият им президент ще трябва да докаже че, не са чак такива диваци и варвари

    Коментиран от #69

    13:07 28.08.2026

  • 58 така, така

    3 1 Отговор
    Ма много фантазия, много филми са гледали тия от ДВ.

    Формално, ако поводът на срещата са били всички тези, които са изложени, то самата среща нямаше да се състои. За обмяна на такива мисли не се налага да идва на килимчето директора на ЦРУ, еле пък като за него се знае, че е по-скоро русофоб, отколкото неутрален. Руснаците нямаше да го приемат въобще да си ръси указанията, насоките или препоръките.

    Очевидно е друг поводът - от освобождаване на високо поставени офицерри на ЦРУ, попаднали в плен при руснаците, до молба и прошение руснаците да забавят и намалят атаките към 0срайна, чиято капитулация би означавала и загуба за американския бизнес и интерес. Да не забравяме, че 0срайна е продала земите си и недрата си - абе там няма вече кой-знае каква собственост на украинците.
    Като отчета, че пратеника на Ватикана и Ратклиф отидоха да се кланят по едно и също време, то посещенията на тия двамата ми изглеждат съгласувани. Май някой много го боли, че от 0срайна нищо няма да остане, а това са директни загуби за ЕС, ЕК, САЩ и който там се сетите от желаещите.
    Имат шанс да оформят договорняк, само защото Путин е на власт. Но ако има сделка и тя не се изпълни съвсем скоро, то руснака този път ще занули 0срайна енергетически баш преди зимата. Красота.

    13:08 28.08.2026

  • 59 Разговорът е бил

    1 1 Отговор
    Айде спрете бе!
    Тц.
    Еми тогава аз да си ходя...

    13:08 28.08.2026

  • 60 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Убаво де,...":

    Славков ,Лап.Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,кво само пелтечиш ,мррршоо !

    13:08 28.08.2026

  • 61 Санде Глухия

    2 0 Отговор
    Сите знаем, че пръвите 13 годин от... З ДНЕВНАТА Движуха на ЦАЛИВАЧА ,..са най- трудните,... после...З дня у Киев и седмица у Лиса бон
    Ееееедехееее

    13:08 28.08.2026

  • 62 Гост

    2 1 Отговор
    Eх, каквото и да кажеш за дойчевеле, все ще е малко!
    Значи, Путин не получавал вярна информация за войната от своите генерали, добре че дойде шефа на ЦРУ, да му отвори очите. Да се смееш ли, да плачеш ли...

    13:10 28.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Григор":

    Вярно! Ако Раткрийф е искал само да посъветва РФ да прекрати войната е могъл да го направи и от Вашингтон. Имало е друго послание,което не може да се предаде през обичайните канали- телефон, Кушнер и др.

    13:11 28.08.2026

  • 65 Бай онзи

    2 0 Отговор
    През 1945г и Сталин не си довърши работата докрай и вижте как всичко се повтаря.Бой до омекване на кафето!!

    13:11 28.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Правило

    0 0 Отговор
    Дв тудно се ориентира в такива ситуации...

    13:12 28.08.2026

  • 68 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наглия":

    Dw=ДВ--Дезинформация винаги!!!

    13:12 28.08.2026

  • 69 анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Z Зомби":

    След изцепките на фашистите в Украйна, никой не вярва че руснаците са диваци и варвари.

    13:13 28.08.2026

  • 70 Ходил е

    0 0 Отговор
    да прибере главата на Линдзито и да му направи тестове за идентифициране

    13:13 28.08.2026

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