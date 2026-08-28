"Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна"

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Москва, за да сподели с колегата си - директорът на руската разузнавателна служба СВР Александър Бортников, оценката на американското разузнаване за войната в Украйна. Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници.
Предупреждение, че Москва трябва да сложи край на войната
Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната. Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.
Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, САЩ намалиха подкрепата си за Украйна. През по-голямата част от миналата година позицията на администрацията на Тръмп изглеждаше, че Украйна няма как да постигне военна победа срещу Русия. Сега обаче ситуацията на фронта се променя и Киев постига стратегически победи.
Личният разговор, който Ратклиф е провел с Бортников, е отразявал изказвания, които директорът на ЦРУ е правил и публично преди, пише "Ню Йорк Таймс”. Ратклиф заяви през миналия месец, че загубите на руските въоръжени сили са огромни и Москва не успява да напредва на фронта.
Ратклиф - по-неутрален посредник
Преди Ратклиф да се срещне с Бортников в Москва, той е разговарял с украинските си колеги, за да ги увери, че ще проучи руските позиции, но няма да прави отстъпки от името на Киев, пише американският вестник.
Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.
Някои от тези европейски длъжностни лица оказват натиск върху администрацията на Тръмп да включи представител на националната сигурност в групата от преговарящи, които настояват пред руснаците за сключване на мирно споразумение – някой, който би могъл да предаде същото категорично послание, което Ратклиф отправи тази седмица.
Украинците отдавна считат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за прекалено близки до руснаците. Те възприемат Ратклиф като потенциално по-неутрален посредник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наглия
Коментиран от #28, #51, #68
12:44 28.08.2026
2 Хихи
Коментиран от #42
12:45 28.08.2026
3 Хихи
12:46 28.08.2026
4 Факти
12:46 28.08.2026
5 Иван 1
12:47 28.08.2026
6 болшевик
12:47 28.08.2026
7 УдоМача
12:47 28.08.2026
8 кико
12:47 28.08.2026
9 Факт
Коментиран от #19, #21
12:48 28.08.2026
10 ДаВи
Коментиран от #16
12:48 28.08.2026
11 Хамър
12:49 28.08.2026
12 асенчо
12:49 28.08.2026
13 Весел Патиланец
Коментиран от #24
12:49 28.08.2026
14 Не можеше ли по телефона?
12:49 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами знаят
До коментар #10 от "ДаВи":Даже знаят колко стотинки имаш в джоба.
Упсс... евроцента.
12:50 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 3325125325125
12:50 28.08.2026
19 Техеран
До коментар #9 от "Факт":за 3 дни
12:50 28.08.2026
20 Москаль
До коментар #15 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":Още няма ...З ПЕТИЛЕТКИ от ТРИДНЕВНАТА!
Иначе,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!
12:51 28.08.2026
21 Сметах,сметах
До коментар #9 от "Факт":Вече трябваше да са превзели Вашингтон.
12:51 28.08.2026
22 Шопо
После може да анексира и курилските острови.
12:51 28.08.2026
23 успокой се, евраст
До коментар #15 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":ще получиш усложнения на маймунската шарка и ше хвърлиш топа
Коментиран от #30
12:52 28.08.2026
24 А куфарчето
До коментар #13 от "Весел Патиланец":Показа ли го?
12:53 28.08.2026
25 Пропагандата срещу Русия не спира
12:53 28.08.2026
26 !!!?
Коментиран от #34
12:54 28.08.2026
27 Шехерезад от 1001 нощи
12:54 28.08.2026
28 стоян
До коментар #1 от "Наглия":До 1 ком - сигурно ти настръхна козината от прочетеното че путин ще загуби войната- така ли е другар
Коментиран от #38, #44, #54
12:54 28.08.2026
29 Иван
Коментиран от #32, #36
12:54 28.08.2026
30 Оня с парчето
До коментар #23 от "успокой се, евраст":Лекувам те.Гледаш само напред и не се обръщай!Поемаш го.
Коментиран от #39
12:54 28.08.2026
31 Тоя оръфляк
12:55 28.08.2026
32 Атина Палада
До коментар #29 от "Иван":Джудже Путин май ходи в Аляска.
12:55 28.08.2026
33 Войната я зафана... Фашиста Пу ткин
ТРИДНЕВНИЯ Монгольяк... УЙДЕ
Ееееедехееее
12:56 28.08.2026
34 Американците
До коментар #26 от "!!!?":направиха тази война, за да източат и унищожат Европа! Като смучеш милиарди от Европа, няма да искаш да свършва войната! Виж друга опорка да се излагаш да тролиш!
12:57 28.08.2026
35 Факт
Коментиран от #52, #63
12:58 28.08.2026
36 Да де
До коментар #29 от "Иван":Затова Песков
Лъжеше и отричаше
Цял ден
Хаха хахахахаха хахахахаха
Няма по Проззти Парчета от Купейките.
В Аляска кой искаше
От Тръмп да отстрани Зеленски .?
Хахахаха
Коментиран от #41
12:58 28.08.2026
37 осраински
12:58 28.08.2026
38 А що трябва да настръхва
До коментар #28 от "стоян":от евтини глупости и лъжи? 😄Подобни небивалици стават за някой глупак, но трябва да е голям.
12:59 28.08.2026
39 Оня с парчето
До коментар #30 от "Оня с парчето":?Кат тиго отперрем яко в дирр.никка щии хвръкнат зъркелите 👀 като на Асен Василев ,що мислиш че така гледа ?
12:59 28.08.2026
40 Дии
12:59 28.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Амии
До коментар #2 от "Хихи":не са били на разговорите, ама то няма и смисъл да бъдат, щото те и така знаят всичко, както сме се убедили много пъти досега
13:00 28.08.2026
43 осраински
13:01 28.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Убаво де,...
Май тиа узкоглазите ПЕН деле за нищо не стаят...
Коментиран от #50, #60
13:02 28.08.2026
47 Григор
Не ви ли омръзна да повтаряте глупавите внушения на "Дойче веле"?!
Коментиран от #64
13:03 28.08.2026
48 Без пилешки бутчета
Коментиран от #53, #56
13:03 28.08.2026
49 павела митова
13:04 28.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Подкрепям
До коментар #1 от "Наглия":DW е пропагандна машина.
Истината е, че на този самолет са натоварени над 30 ковчега на утрепани служители на ЦРУ ...
Ама Русия не е изкукала, като разпадащата се империя на злото, че да го огласява ...
13:05 28.08.2026
52 Няма край руският позор
До коментар #35 от "Факт":Няма!Това е краят на Путин и путинизма
13:06 28.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хасан Хаспела
До коментар #28 от "стоян":Не се занимавай с глупости СиСи ,ами пращай Десислава Димитрова -Георгиева ,до обере кратавиците ,че яко съм напращял .Знаеш ,че съм щедър и плащам като арабин ,дамо кеш !
13:06 28.08.2026
55 Ами
относно посещението на Директорът на ЦРУ в Москва.
Във вчерашните статии пишеше, че Ратклиф е предупредил.
Днес вече пишете, че Ратклиф е посъветвал.
Да не излезе начкрая, че Ратклиф е помолил.
13:06 28.08.2026
56 осраински
До коментар #48 от "Без пилешки бутчета":НЕ съм вярвал чччччччче може да има 55 годишн детстве,,,иккк
13:06 28.08.2026
57 Z Зомби
Коментиран от #69
13:07 28.08.2026
58 така, така
Формално, ако поводът на срещата са били всички тези, които са изложени, то самата среща нямаше да се състои. За обмяна на такива мисли не се налага да идва на килимчето директора на ЦРУ, еле пък като за него се знае, че е по-скоро русофоб, отколкото неутрален. Руснаците нямаше да го приемат въобще да си ръси указанията, насоките или препоръките.
Очевидно е друг поводът - от освобождаване на високо поставени офицерри на ЦРУ, попаднали в плен при руснаците, до молба и прошение руснаците да забавят и намалят атаките към 0срайна, чиято капитулация би означавала и загуба за американския бизнес и интерес. Да не забравяме, че 0срайна е продала земите си и недрата си - абе там няма вече кой-знае каква собственост на украинците.
Като отчета, че пратеника на Ватикана и Ратклиф отидоха да се кланят по едно и също време, то посещенията на тия двамата ми изглеждат съгласувани. Май някой много го боли, че от 0срайна нищо няма да остане, а това са директни загуби за ЕС, ЕК, САЩ и който там се сетите от желаещите.
Имат шанс да оформят договорняк, само защото Путин е на власт. Но ако има сделка и тя не се изпълни съвсем скоро, то руснака този път ще занули 0срайна енергетически баш преди зимата. Красота.
13:08 28.08.2026
59 Разговорът е бил
Тц.
Еми тогава аз да си ходя...
13:08 28.08.2026
60 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #46 от "Убаво де,...":Славков ,Лап.Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,кво само пелтечиш ,мррршоо !
13:08 28.08.2026
61 Санде Глухия
Ееееедехееее
13:08 28.08.2026
62 Гост
Значи, Путин не получавал вярна информация за войната от своите генерали, добре че дойде шефа на ЦРУ, да му отвори очите. Да се смееш ли, да плачеш ли...
13:10 28.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 анонимен
До коментар #47 от "Григор":Вярно! Ако Раткрийф е искал само да посъветва РФ да прекрати войната е могъл да го направи и от Вашингтон. Имало е друго послание,което не може да се предаде през обичайните канали- телефон, Кушнер и др.
13:11 28.08.2026
65 Бай онзи
13:11 28.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Правило
13:12 28.08.2026
68 Бай онзи
До коментар #1 от "Наглия":Dw=ДВ--Дезинформация винаги!!!
13:12 28.08.2026
69 анонимен
До коментар #57 от "Z Зомби":След изцепките на фашистите в Украйна, никой не вярва че руснаците са диваци и варвари.
13:13 28.08.2026
70 Ходил е
13:13 28.08.2026