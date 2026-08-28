Холанд скърби за смъртта на своя крал

Норвегия потъна в траур след кончината на крал Харалд V, който почина на 89 години в университетската болница „Риксхоспиталет“ в Осло след повече от 35 години на престола. Новината предизвика множество реакции и от света на спорта.

Сред най-открояващите се бе посланието на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд. Нападателят отдаде почит на монарха в социалните мрежи: „Почивай в мир, крал Харалд. Благодаря ти за всичко, което означаваше за Норвегия. За мен беше чест да се срещна с теб“.

Въпреки напредналата си възраст Харалд V продължаваше да изпълнява част от официалните си задължения. Сред тях бе и срещата с националния отбор по футбол след завръщането му в страната след достигането до четвъртфиналите на Световното първенство.

Hvil i fred, Kong Harald. 🇳🇴 pic.twitter.com/9fzZNc1EAx — Erling Haaland (@Erling) August 28, 2026