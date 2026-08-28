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Холанд скърби за смъртта на своя крал

Холанд скърби за смъртта на своя крал

28 Август, 2026 19:06 737 8

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  • ерлинг холанд-
  • осло

Нападателят на Манчестър Сити отдаде почит на монарха, който почина на 89-годишна възраст

Холанд скърби за смъртта на своя крал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Норвегия потъна в траур след кончината на крал Харалд V, който почина на 89 години в университетската болница „Риксхоспиталет“ в Осло след повече от 35 години на престола. Новината предизвика множество реакции и от света на спорта.

Сред най-открояващите се бе посланието на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд. Нападателят отдаде почит на монарха в социалните мрежи: „Почивай в мир, крал Харалд. Благодаря ти за всичко, което означаваше за Норвегия. За мен беше чест да се срещна с теб“.

Въпреки напредналата си възраст Харалд V продължаваше да изпълнява част от официалните си задължения. Сред тях бе и срещата с националния отбор по футбол след завръщането му в страната след достигането до четвъртфиналите на Световното първенство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колю Копринката

    4 5 Отговор
    Крал, крал... и колко да е крал? Бая има още да краде, че да ни стигне с Румбата!

    Коментиран от #4

    19:10 28.08.2026

  • 2 Име

    2 2 Отговор
    Не знаех това момче до световното тази година, но по външни белези ми изглежда по-близо то маймуните!

    Коментиран от #6, #8

    20:03 28.08.2026

  • 3 нннн

    1 0 Отговор
    Само Холанд ли скърби? Избройте всички скърбящи!

    20:06 28.08.2026

  • 4 Аххмед

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колю Копринката":

    Изглежда обърка имената ,бре.🤣

    Коментиран от #7

    20:08 28.08.2026

  • 5 Зарко

    0 0 Отговор
    аз скърбя за зеленият наркоман но за това не пишат.

    20:10 28.08.2026

  • 6 Софийски селянин,Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Ей как само се изгрухтя като свиня,момчето е типичен норвежец.
    Не като тук при нас кръстоска от различни раси и етноси.
    Казвам го с чиста съвест защото ние сме точно в средата на Балканският полуостров.
    Всеки който е минал си е оставил семето...

    20:13 28.08.2026

  • 7 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аххмед":

    Със сигурност е искал да каже за Борисов Толупа Шиши и сие..

    20:16 28.08.2026

  • 8 Алекс

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Сложи си една снимка да те видим какъв хубавец Си..!
    От моите надблюдения през последните 30 и кусур години масово много българи са меко казано доста мургави..
    Че не мога да ги различа от ромляните..

    20:23 28.08.2026

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