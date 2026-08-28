Холанд скърби за смъртта на своя крал

Норвегия потъна в траур след кончината на крал Харалд V, който почина на 89 години в университетската болница „Риксхоспиталет“ в Осло след повече от 35 години на престола. Новината предизвика множество реакции и от света на спорта.
Сред най-открояващите се бе посланието на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд. Нападателят отдаде почит на монарха в социалните мрежи: „Почивай в мир, крал Харалд. Благодаря ти за всичко, което означаваше за Норвегия. За мен беше чест да се срещна с теб“.
Въпреки напредналата си възраст Харалд V продължаваше да изпълнява част от официалните си задължения. Сред тях бе и срещата с националния отбор по футбол след завръщането му в страната след достигането до четвъртфиналите на Световното първенство.
Hvil i fred, Kong Harald. 🇳🇴 pic.twitter.com/9fzZNc1EAx— Erling Haaland (@Erling) August 28, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колю Копринката
Коментиран от #4
19:10 28.08.2026
2 Име
Коментиран от #6, #8
20:03 28.08.2026
3 нннн
20:06 28.08.2026
4 Аххмед
До коментар #1 от "Колю Копринката":Изглежда обърка имената ,бре.🤣
Коментиран от #7
20:08 28.08.2026
5 Зарко
20:10 28.08.2026
6 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #2 от "Име":Ей как само се изгрухтя като свиня,момчето е типичен норвежец.
Не като тук при нас кръстоска от различни раси и етноси.
Казвам го с чиста съвест защото ние сме точно в средата на Балканският полуостров.
Всеки който е минал си е оставил семето...
20:13 28.08.2026
7 От Каспичан,
До коментар #4 от "Аххмед":Със сигурност е искал да каже за Борисов Толупа Шиши и сие..
20:16 28.08.2026
8 Алекс
До коментар #2 от "Име":Сложи си една снимка да те видим какъв хубавец Си..!
От моите надблюдения през последните 30 и кусур години масово много българи са меко казано доста мургави..
Че не мога да ги различа от ромляните..
20:23 28.08.2026