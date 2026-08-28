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Алваро Мората се завръща у дома

Алваро Мората се завръща у дома

28 Август, 2026 20:16 424 0

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  • футболни новини

Испанският голмайстор избра мадридския регион за ново предизвикателство във Втора дивизия

Алваро Мората се завръща у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След години, изпълнени с футболни приключения из Европа, Алваро Мората отново стъпва на испанска земя. 33-годишният нападател официално се присъединява към Леганес, като ще носи екипа на тима през следващия сезон във Втора лига. Новината бе потвърдена от клуба, а трансферът се реализира под формата на наем от италианския Комо.

Желанието на Мората да се установи отново в родината си и близо до Мадрид се оказа ключово за избора му. Именно географската близост до испанската столица наклони везните в полза на Леганес, въпреки интереса от други клубове. Нападателят пристигна рано тази сутрин в базата на отбора, където финализира всички детайли по договора си.

Въпреки че финансовите условия на сделката остават в тайна, е ясно, че Леганес ще поеме по-голямата част от заплатата на Мората. Самият футболист е направил сериозен компромис, като е приел намаление на възнаграждението си, за да сбъдне желанието си да играе отново в Испания.

След престоя си в Галатасарай и последвалия трансфер в Комо, Мората се завръща с амбицията да помогне на Леганес в борбата за промоция в елита. Опитът и головият нюх на испанеца ще бъдат безценни за отбора, който се стреми към по-високо класиране и завръщане сред най-добрите.

С този трансфер Мората не просто се връща у дома, но и поема ново предизвикателство, което може да се окаже решаващо за бъдещето на Леганес.


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