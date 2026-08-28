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Революционно: Фен създаде третия екип на Манчестър Сити с помощта на AI

Революционно: Фен създаде третия екип на Манчестър Сити с помощта на AI

28 Август, 2026 19:29 466 0

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Иновативният конкурс на Пума позволи на привържениците да участват директно в дизайна на новата фланелка

Революционно: Фен създаде третия екип на Манчестър Сити с помощта на AI - 1
Снимка: Х
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Сити направи необичаен ход за сезон 2026/27, като даде възможност на своите фенове да създадат третия екип на отбора с помощта на изкуствен интелект. Конкурсът бе организиран съвместно с Пума, а след множеството предложения именно дизайнът на фотографа и привърженик на клуба Елиът бе избран чрез гласуване.

Фланелката е в бяло, като в центъра ѝ има хоризонтална лента, разделена на два цвята – светлосиньо и тъмносиньо. Елиът е използвал специалния инструмент “Puma AI Creator”, който превръща зададени от потребителя думи и идеи в дизайн за футболен екип.

„Фланелката е вдъхновена от тази на Сити от сезон 2013/14, която винаги съм обичал. Като фен винаги има екипи, които искаш да видиш пресъздадени, а този беше на първо място в моя списък“, разказва Елиът пред “NSS Sports”.

Той признава, че крайният резултат е комбинация между неговата идея и възможностите на AI. „Резултатът трябва да бъде разделен поравно между мен и изкуствения интелект. Имах ясна представа какво искам и накрая се получи точно както си го представях. Все още ми е трудно да повярвам, че това наистина се случи“, споделя фенът.


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