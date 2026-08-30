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Марк Маркес спечели Гран При на Арагон в клас MotoGP

Марк Маркес спечели Гран При на Арагон в клас MotoGP

30 Август, 2026 17:38 506 0

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Маркес, който вчера беше най-бърз и в спринта, познава отлично и трасето, и настилката, тъй като вече има осем победи

Марк Маркес спечели Гран При на Арагон в клас MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанецът Марк Маркес от отбора на Дукати спечели състезанието за Голямата награда на Арагон в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като финишира първи с време 41:10.969 минути, предаде БТА.

Втори се нареди друг испанец – Педро Акоста, който кара за отбора на КТМ Ред Бул, а днес имаше изоставане от 1.754 секунди от победителя. Третата позиция е за Марко Бецеки (Италия) от отбора на Априлия, чието време е с 3.629 секунди по-слабо от това на първенеца.

Маркес, който вчера беше най-бърз и в спринта, познава отлично и трасето, и настилката, тъй като вече има осем победи тук. Той не се отчая и изглеждаше уверен и в моментите, когато не беше начело. Бецеки поведе до 6-ата обиколка и опита да вземе ранна преднина.

Акоста държеше първата позиция до средата на дистанцията, когато Маркес наложи много силно темпо, а след това тотално доминираше в последните километри. Четвъртото и петото място днес са за брата на Маркес – Алекс, и за Хорхе Мартин, а топ 6 допълва Фермин Алдехер.

Хорхе Мартин е начело в генералното класиране за Световния шампионат с 256 точки, пред Маркес, който събра 237 и изпревари Бецеки, слязъл 3-и с 232.

В Клас Мото 2 Алонсо Перес от отбора на Грезини беше най-бърз с време 35:04.377 минути, следван от следван от Исар Гевара и Давид Алонсо (Колумбия). В генералното класиране начело е Мануел Гонсалес (Испания) с 207.5 точки, пред Гевара със 175 и Сена Агиус (Австралия) със 149.

Испанци доминираха и в Мото 3. При най-слабите машини първи е Максимо Киес с 33:15.478 минути, пред Давид Алманса и аржентинеца Марко Морели. В световния шампионат Киес увеличи преднината си на 256 точки, следван от Алваро Карпе и Алманса.


Испания
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