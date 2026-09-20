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Олимпийският шампион Франция без грешка на осминафиналите на Евроволей 2026

Олимпийският шампион Франция без грешка на осминафиналите на Евроволей 2026

20 Септември, 2026 22:53 733 1

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  • матис ено-
  • трево клевено

"Петлите" се наложиха категорично над Португалия

Олимпийският шампион Франция без грешка на осминафиналите на Евроволей 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийският първенец Франция продължи безпроблемно похода си на Европейското първенство по волейбол за мъже.

В първия мач от директните елиминации "петлите" се наложиха категорично над Португалия с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:21) и се класираха за четвъртфиналите.

Най-резултатни за победителите бяха Матис Ено и Трево Клевено, които завършиха с по 12 точки. За португалците най-много се отличиха Алешандре Ферейра и Лауренсо Гарсия Мартинес - също с по 13 точки, но усилията им се оказаха недостатъчни.

На четвъртфиналите Франция ще срещне тима на Румъния, който поднесе голямата изненада на осминафиналите, елиминирайки Украйна с 3:0 гейма.


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  • 1 Ха ха

    1 0 Отговор
    Румъния разкатала великата Украйна!?!?!Зеленски няма ли война да ѝ обяви?Или Румъния си е платила ,та Украйна полегнала.

    00:07 21.09.2026

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