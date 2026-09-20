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Ювентус с чист успех над Аталанта

Ювентус с чист успех над Аталанта

20 Септември, 2026 21:03 506 0

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  • аталанта-
  • серия а-
  • франсиско консейсао-
  • бремер-
  • зеки челик-
  • едон жегрова-
  • футбол

За „бианконерите“ това е втора победа от началото на сезона

Ювентус с чист успех над Аталанта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус постигна важен успех с 2:0 над Аталанта в двубой от 5-ия кръг на италианската Серия А. С този триумф грандът от Торино се завърна към победи в първенството, след като в предишните си два мача бе спечелил едва една точка. За „бианконерите“ това е втора победа от началото на сезона, която ги изкачи на 6-ото място в подреждането.

Срещата премина равностойно, но домакините се възползваха максимално от по-добрите си голови възможности и отбелязаха по едно попадение във всяко полувреме. Франсиско Консейсао откри резултата в 28-ата минута с точен удар от движение след асистенция на Зеки Челик.

През втората част Ювентус затвърди превъзходството си. В 77-ата минута Бремер засече с глава центриране от корнер на Едон Жегрова и подпечата крайното 2:0.

За Аталанта това бе четвърто поредно поражение в шампионата, което смъква тима от Бергамо до 12-ата позиция в класирането.


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