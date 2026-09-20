Важните новини във ФАКТИ на 20.09.2026 г.

Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО)

Преодолявахме с истински мерки и гръцката икономическа криза, и миграционната криза. Преодоляхме Ковид кризата заради финансовата ни дисциплина. Благодарение на най-добрата финансова дисциплина бяхме на първо място по усвояване на европейските фондове. Правили сме го години наред. Това заяви по време на академия "Нови умове"- Добрич и Силистра лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

Иван Василев: Информацията за мантинелите и Пеевски стъпва на документи за много обществени поръки

Министерството на иновациите дигиталната трансформация работи активно с Министерството на вътрешните работи (МВР) и с Държавна агенция „Национална сигурност“ през последните няколко седмици по редица техни разследвания, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред bTV, цитирани от БТА.

Крум Зарков: Трябва да се запитаме как си представят кандидатите за президент единството на нацията

Една президентска кампания е момент, в който, имайки предвид характеристиката на президентската институция, може да се говори за абстрактни въпроси, които обаче са жизнено важни за нашата нация. Това каза лидерът на БСП и съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова - Крум Зарков.

Андрей Гюров: Наша цел е да бъдем близо до хората. Да слушаме техните проблеми и да ги решаваме

„Мотивацията ми да се кандидатирам е, че България има нужда от един силен и независим президент. Един президент, на когото българските граждани могат да разчитат. След края на мандата на служебното правителство аз направих една обиколка из страната, срещнах се с много хора и видях няколко неща. Видях доверие, чух много думи за надежда, но видях и притеснение – притеснение от смяната на ориентацията на страната, от концентрацията на власт“. Това коментира в предаването „120 минути“ бившият служебен министър-председател и кандидат за президент Андрей Гюров.

Кирил Вълчев: Президентът и вицепрезидентът не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят

„Президентската институция не е барикада. Президентът и вицепрезидентът не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят. Трябва да изслушваш и да формираш мнение, след като си изслушал всичко.“ Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в ефира на bTV.

Андрей Янкулов за случая „Петрохан“: Поставя сериозни въпроси за действията на ДАНС и на прокуратурата

Случаят „Петрохан“ поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции, които през годините са получавали информация, свързана с групата около хижата. Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „На Фокус“.

„Това за мен е много сложен проблем, защото разкрива дефицити на доста нива“, каза Янкулов.

Автомобил излетя в канавка след челен сблъсък в Хасковско, двама са загинали

Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт „Маказа“, съобщават от Нова телевизия.

Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.

Ударът е бил силен, като една от колите е напуснала пътното платно, попаднала е в крайпътната канавка и се е преобърнала.

На място са загинали двама души. Те са жители на хасковското село Козлец. Най-малко петима други са ранени и са транспортирани за преглед и медицинска помощ в болници в Хасково и Кърджали. Заради тежката катастрофа движението в участъка беше временно преустановено. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Радан Кънев: Изходът от президентските избори не е предрешен, въпреки че Йотова е фаворит

Изходът от предстоящите президентски избори не е предрешен, въпреки че сегашният президент Илияна Йотова е фаворит. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев във Варна, цитиран от БНР.

В един и същи ден, и в един и същи час: ИК на Йотова- Вълчев и на Гюров - Кандев обявиха регистрация в ЦИК

В понеделник, 21 септември, от 11 часа в ЦИК съпредседателите на Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент, ще внесат над 9000 подписа за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври 2026 г, съобщават от "Фокус".

Близо 40 000 деца започват учебната година в българските неделни училища зад граница

Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на шест континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година МОН осигурява над 10 млн. евро. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище „Васил Левски“ в Саарбрюкен, цитирана от пресцентъра на образователното министерство.

През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 деца.

„Българските неделни училища зад граница са живи и будни средища, в които децата опознават своите корени. Тук те не само учат, но създават приятелства и усещат България близо до себе си, независимо колко далеч живеят от нея“, каза заместник-министър Панчева.

Тя поздрави учителите, родителите, ръководителя на училището Евелина Аврамова, както и председателя на дружеството „Приятели на България“ Антоний Ганев, към което е училището, за усилията им да създават силна и сплотена общност.

На учениците д-р Панчева пожела да пазят жива връзката си с България, с българския език и историята ни, защото те са нашата памет и онова, което ни свързва.

По време на празника беше представен и документалният филм за Александър Батенберг „Един германски принц в България, един български княз в Германия“, създаден от ученици и учители по програмата на МОН „Неразказаните истории на българите“.

С много емоция децата представиха музикални изпълнения и рецитали, а гостите се включиха в импровизиран час по история. Родители разказваха какво означава училището за техните семейства, а завършилите през миналата година получиха своите удостоверения.

Д-р Панчева връчи грамота и поздравителен адрес от името на министър Георги Вълчев.

Тържеството беше уважено от генералния консул на България във Франкфурт на Майн Диана Попова. Сред гостите бяха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност“ в агенцията Валерий Радолов, Кадир Четин от Министерството на образованието и културата на Саарланд, Ивон Бикел – представител на местната власт в Дудвайлер, както и представители на дружество „Приятели на България“.

Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка

Синхронът в атаките на ГЕРБ и „Прогресивна България“ срещу Васил Терзиев издава нещо много по-важно от поредната политическа престрелка в София. Издава подготовка за местните избори през 2027 г.

И това е логично. София ще бъде един от големите залози на тези избори.

На 17 септември „Прогресивна България“ излезе с декларация срещу управлението на Терзиев, като го обвини в поредица от проблеми - от чистотата и синята зона до инвестиционните приоритети на общината.

От другата страна ГЕРБ също засилва атаките.

Но защо толкова рано?

Защото задачата няма да бъде лесна. Пък и смятат Терзиев за мека цел по Петрохан.

Димитър Петров: Ако може бюджетният дефицит през следващата година да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно

Кампанията за президентски избори, която вече очевидно започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество - визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция.

Екшън край София: Мечки нападнаха туристи, разпънали палатка в гората

Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над софийското село Локорско, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС.

Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си, и са я атакували.

Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява, допълват от Нова телевизия.

Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива

Всички, които днес изказаха мнение, смятат, че тези мерки не са ефективни и са хвърлени напразно. Аз мисля точно обратното на правителството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти във връзка с мерките срещу високите цени на горивата., цитиран от "Фокус"

"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“, заяви лидерът на ГЕРБ. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Омбудсманът предупреждава: Помощите за отопление на два транша могат да оставят хора без дърва

Омбудсманът реагира след репортаж на bTV по зрителски сигнал за проблеми с изплащането на помощите за отопление. Според обществения защитник разделянето на сумата на два транша, като вторият се получава след Нова година, може да затрудни закупуването на дърва и въглища преди началото на отоплителния сезон.

Манолова: Правим "табло на срама", за да се засрамят веригите от надценките, които слагат

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, заяви пред bTV новият председател на комисията Мая Манолова.

Гюров: Очакването на хората е за президент, който е независим. И може да защитава техните интереси

Българите трябва да изберат не само между Йотова или Гюров, а те трябва да изберат между миналото и бъдещето за развитието на страната.

Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2

Малко повече от месец преди президентските избори и пет дни преди началото на предизборната кампания кандидатите заявяват готовност за конструктивен сблъсък на идеи. Все още обаче не са ясни имената на всички претенденти за поста, припомнят от bTV.

Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата: Те трябва да са таргетирани и временни

Мерките за подкрепа заради високите цени на горивата трябва да са "таргетирани и временни“. Това заяви бившият министър на енергетиката и кмет на столичния район "Средец“ Трайчо Трайков в ефира на bTV, цитиран от "Фокус".

Бивш зам.-шеф на ДАНС: Въпросът е дали взривовете в "ЕМКО" са в следствие на руско активно мероприятие

"Установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва контраразузнавателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руско разузнаване. Не чух да се предприемат мерки за координация и активна комуникация с партньорите по тази линия. Без такова взаимодействие стигането до обективната истина е невъзможно. Необходимо е да се даде отговор на този въпрос - дали тези взривове са в следствие на руско активно мероприятие на българска територия. Това трябва да е във фокуса на вниманието на службите към момента".

Терзиев: Случайностите идват преди политически събития

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че „случайностите“ около случая „Петрохан-Околчица“ се случват преди политически събития, докато Софийската градска прокуратура съобщи, че по досъдебното производство продължават да постъпват експертизи и материали по разследването.

Дунав остава критично плитък край Видин

Река Дунав продължава да се отдръпва в българския си участък и край Видин оставя лодки на стотици метри от водата. Ниските нива вече месеци затрудняват корабоплаването, а местни хора казват, че не помнят реката да е изглеждала толкова плитка.

Мирчев: КСНС трябва да се свиква редовно

Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква редовно, а през последните осем месеца не е бил свикван нито веднъж, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в ефира на БНТ. По думите му това е важно на фона на рисковете за сигурността и икономическата обстановка в страната. Законът за КСНС предвижда редовните заседания да се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

България и Сърбия с нов граничен пункт

Мерки срещу километричните опашки на границата ни предприема западната ни съседка – да бъде изграден нов пропускателен пункт, който да поеме част от трафика от и към Сърбия.

Сандов: Познавах само Ивайло Иванов-Ивей като министър

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че по време на мандата си е познавал само Ивайло Иванов-Ивей, след като Софийската градска прокуратура го привлече като обвиняем по случая „Петрохан“.