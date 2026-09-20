Резултати от Втора лига - 10 кръг:
Несебър - Берое Стара Загора 4:3
Марек Дупница - Рилски спортист 1:3
Пирин Благоевград - Фратрия 1:2
Янтра Габрово - Локомотив Горна Оряховица 0:1
Етър Велико Търново - Черноморец Бургас 2:4
21 септември - понеделник, 17:00
Спортист Своге - Вихрен Сандански
21 септември - понеделник, 19:00
Спартак Плевен - Лудогорец II
Добруджа Добрич - ЦСКА II
21 септември - понеделник, 19:30
Монтана - Хебър Пазарджик
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