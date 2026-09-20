Лукас Петков игра цял мач за Елверсберг при ремито срещу Шалке 04 в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков записа пълни 90 минути за своя Елверсберг при нулевото равенство 0:0 като гост на Шалке 04 в среща от 4-ия кръг на германската Бундеслига.

Петков, който е сред извиканите в състава на България за предстоящите сблъсъци в турнира Лига на нациите, бе изключително активен в предни позиции и отправи три удара към вратата на домакините, но така и не съумя да се разпише.

Завърналият се в елита тима на Шалке 04 за втори път за сезона прави реми 0:0 у дома след това срещу шампиона Байерн (Мюнхен). Звездата и ветеран в атаката Един Джеко отново не успя да донесе първи домакински триумф на „кралско-сините“, след като капитанът на гостите Лукас Пинкерт блокира най-опасното му положение.

Спечелената точка позволи на новака Елверсберг да събере актив от 7 точки, с което се присъедини към групата отбори на Байер Леверкузен, Аугсбург, Майнц 07 и Вердер Бремен.

На върха в подреждането преди триседмичната пауза за националните отбори е Борусия (Дортмунд) с пълен актив от 12 точки – с 2 повече от преследвачите Байерн (Мюнхен) и Фрайбург.