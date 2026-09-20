Четири европейски гиганта следят 15-годишния вундеркинд на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел

Четири от най-големите клубове в световния футбол – Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен, проявяват сериозен интерес към 15-годишната сензация на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел. Според информация на BBC, младият нападател вече е бил забелязан в Париж, преди да отпътува за Барселона.

Младият състезател е категоричен в намерението си да напусне „Олд Трафорд“, като вече официално е поискал от ръководството на „червените дяволи“ да прекрати състезателната му регистрация. Габриел и неговите представители са недоволни от факта, че той все още не е получил шанс за изява и официален дебют в представителния мъжки отбор на клуба.

Ключов детайл около евентуален преминаване на континента е фактът, че Габриел има право да получи паспорт от Европейския съюз благодарение на ирландския си произход по бащина линия. Това правно облекчение би му позволило да осъществи трансфер в европейски клуб още преди навършването на пълнолетие (18 години).

За момента от Манчестър Юнайтед са категорични, че нямат намерение да разтрогват договора на таланта си, който е валиден до края на настоящия сезон.