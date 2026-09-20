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Четири европейски гиганта следят 15-годишния вундеркинд на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел

Четири европейски гиганта следят 15-годишния вундеркинд на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел

20 Септември, 2026 08:18 636 4

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Младият нападател вече е бил забелязан в Париж

Четири европейски гиганта следят 15-годишния вундеркинд на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Четири от най-големите клубове в световния футбол – Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен, проявяват сериозен интерес към 15-годишната сензация на Манчестър Юнайтед Джей-Джей Габриел. Според информация на BBC, младият нападател вече е бил забелязан в Париж, преди да отпътува за Барселона.

Младият състезател е категоричен в намерението си да напусне „Олд Трафорд“, като вече официално е поискал от ръководството на „червените дяволи“ да прекрати състезателната му регистрация. Габриел и неговите представители са недоволни от факта, че той все още не е получил шанс за изява и официален дебют в представителния мъжки отбор на клуба.

Ключов детайл около евентуален преминаване на континента е фактът, че Габриел има право да получи паспорт от Европейския съюз благодарение на ирландския си произход по бащина линия. Това правно облекчение би му позволило да осъществи трансфер в европейски клуб още преди навършването на пълнолетие (18 години).

За момента от Манчестър Юнайтед са категорични, че нямат намерение да разтрогват договора на таланта си, който е валиден до края на настоящия сезон.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 0 Отговор
    Истински англо-саксонец!

    08:22 20.09.2026

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    За този съм чел някъде преди доста месеци.
    В Германия бе забранено да се пускат играчи под 16 години, но сигурно скоро ще ги навърши. Това за варианта Байерн.
    В Реал трудно ще го пуснат титуляр, камо ли да играе. В Барса е по-възможно.
    ПСЖ има финансите.

    08:36 20.09.2026

  • 3 Език мой, враг мой

    1 0 Отговор
    Вундеркинд = дете-чудо.
    Не затривайте българският с чуждици!

    08:46 20.09.2026

  • 4 Бръм

    1 0 Отговор
    Вундеркинд - силен е в математиката, или физиката? Явно е спечелил много състезания, затова го търсят. Браво!

    08:55 20.09.2026

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