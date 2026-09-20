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Българските шахматисти с победа над Република Северна Македония, дамите отстъпиха пред Китай на Олимпиадата в Самарканд

Българските шахматисти с победа над Република Северна Македония, дамите отстъпиха пред Китай на Олимпиадата в Самарканд

20 Септември, 2026 21:56 394 3

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В понеделник предстои шестият кръг от турнира

Българските шахматисти с победа над Република Северна Македония, дамите отстъпиха пред Китай на Олимпиадата в Самарканд - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националните отбори на България записаха победа и загуба в петия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

При мъжете българският състав постигна категоричен четвърти успех, налагайки се с 3,5:0,5 точки над тима на Република Северна Македония. Пълни точки за победата донесоха Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров, които надиграха съответно Емил Ристески, Тони Лазов и Филип Панчевски. Единственото реми регистрира Момчил Петков с черните фигури срещу Антон Златков. С актив от 8 мач-точки българите се утвърдиха сред първите 25 отбора в класирането, където с пълен актив от 10 точки водят Узбекистан, Германия и Индия.

При дамите България допусна първо поражение в надпреварата, отстъпвайки с 1:3 пред мощния тим на Китай. На трета и четвърта дъска Белослава Кръстева (с белите) и Габриела Антова (с черните) стигнаха до ремита срещу Лу Миаои и Чжай Мо. На първите две дъски обаче Нургюл Салимова загуби от Чжу Цзинър, а Надя Тончева отстъпи на Сун Юсин. Въпреки загубата, българките остават на високото седмо място в подреждането с 8 мач-точки.

В понеделник предстои шестият кръг от турнира, който ще отбележи преполовението на най-престижното шахматно състезание в света.


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