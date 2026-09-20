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Александър Зверев класира Германия за Финалите на Купа „Дейвис“ след триумфа на US Open

Александър Зверев класира Германия за Финалите на Купа „Дейвис“ след триумфа на US Open

20 Септември, 2026 22:24 245 0

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Великобритания също си осигури място в Болоня

Александър Зверев класира Германия за Финалите на Купа „Дейвис“ след триумфа на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 2 Александър Зверев победи Дино Прижмич с 6:2, 6:4, изпращайки Германия на финалите на отборния турнир по тенис за мъже Купа „Дейвис“. Успехът идва само седмица след като германецът вдигна трофея на Откритото първенство на САЩ.

Зверев се наложи за 1 час и 17 минути пред родна публика в Хале, с което донесе непреодолима преднина от 3:1 за своя състав срещу Хърватия. В събота той спечели първия си мач в два сета срещу Матей Додич, след което Даниел Алтмайер отстъпи на Прижмич за 1:1. Авансът на домакините бе възстановен от Кевин Кравиц и Тим Пютц, които надиграха тандема Никола Мектич / Мате Павич със 7:5, 6:2 на двойки.

Това отвори пътя за Зверев да подпечата билета на германците за финалната осмица, която ще се проведе от 24 до 29 ноември в Болоня. „Мисля, че имаме отбор, с който можем да стигнем далеч. Просто съм щастлив да играя за Германия“, заяви той след успеха. Зверев се включи в двубоите въпреки минималната почивка след триумфа си в Ню Йорк срещу Бен Шелтън. За разлика от него, Шелтън загуби и двата си мача за САЩ, а американците отпадат след поражение с 2:3 от Чехия.

Великобритания също си осигури място в Болоня, след като Хенри Патън и Нийл Скупски донесоха трета точка на двойки срещу Еквадор (6:3, 6:4 над Гонсало Ескобар и Диего Идалго). Последният финалист ще бъде излъчен между Испания и Чили, като испанците водят с 2:0. Места на финалите вече си осигуриха още Австрия, Република Корея и Канада, а действащият шампион и домакин Италия продължава по право.


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