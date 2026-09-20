Роселин Бачевски напред към четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс

Роселин Бачевски продължава към четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория до 90 килограма националът ни, който е дебютант на такъв форум, се класира за Топ 5 на Стария континент. Неговият противник Йозеф Костур (Словакия) не се качи на ринга заради здравословни проблеми и така българинът продължава напред в турнира.

На 22 септември Бачевски го чака изключително изпитание. В „Асикс Арена“ за място на полуфинал и минимум бронзово отличие младият ни талант ще се изправи срещу боксиращия за Испания кубинец Емануел Рейес. 33-годишният ветеран е трети от Олимпийските игри в Париж 2024 и трикратен бронзов медалист от световни първенства.

За съжаление Венелина Поптолева отпадна от шампионата. В категория до 54 килограма Вени допусна драматично поражение с 2:3 гласа (28:29, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28) от чехкинята Ленка Бернардова. Националката ни започна отлично срещата и бе убедителна в първия рунд. Вторият премина равностойно, но отиде в полза на съперничката ѝ, а в третата част Поптолева изпусна инициативата и съдиите посочиха чехкинята за победител.

Нови две битки с българско участие очакват феновете на бокса във вечерната сесия на ринг Б. Около 19:00 часа капитанът Ергюнал Себахтин ще срещне европейския вицешампион при 23-годишните Максим Рудик. Двубоят е в категория до 50 килограма. Около 19:45 часа пък Румен Руменов (65 кг) ще запише първи мач на европейско първенство срещу силния представител на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

Може да гледате срещите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ. Желаещите да подкрепят националите ни от трибуните могат да го направят, закупувайки билет от платформата на Kupibileti.bg.