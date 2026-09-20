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Матеуш Куня спаси Манчестър Юнайтед от поражение срещу Фулъм с гол в 89-ата минута

Матеуш Куня спаси Манчестър Юнайтед от поражение срещу Фулъм с гол в 89-ата минута

20 Септември, 2026 20:36 399 0

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  • матеуш куня-
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  • крейвън котидж-
  • футбол

За домакините това бе второ реми за кампанията

Матеуш Куня спаси Манчестър Юнайтед от поражение срещу Фулъм с гол в 89-ата минута - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед измъкна драматично равенство 1:1 при гостуването си на Фулъм в среща от 7-ия кръг на английската Висша лига. Двата тима премериха сили на стадион „Крейвън Котидж“ в Лондон, а пълният комплект точки бе отнет от домакините в самото корито на мача.

След нулево първо полувреме, в което чистите положения липсваха, Фулъм намери път към вратата на съперника в 63-ата минута. Аржентинският защитник на гостите Лисандро Мартинес имаше нещастието да прати топката в собствената си мрежа, давайки аванс на домакините.

Лондончани обаче не съумяха да удържат крехката си преднина до последния съдийски сигнал. В 89-ата минута Матеуш Куня се оказа най-съобразителен в наказателното поле и възстанови равенството за крайното 1:1.

За Фулъм това бе второ реми за кампанията, като тимът продължава да търси първата си победа от началото на сезона и заема предпоследната позиция в класирането. Манчестър Юнайтед също записа второ равенство през годината и се намира на 12-о място с едва 2 спечелени точки от последните си 3 шампионатни двубоя.


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