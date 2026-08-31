Христо Янев за Карвахал в ЦСКА: Говорим си някакви пълни небивалици

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от победата с 3:1 над Черно море в седмия кръг на efbet Лига, но разкритикува отбора за спада в темпото след силното начало. На пресконференцията наставникът похвали включването на Леандро Годой, коментира реакциите на привържениците и предстоящите европейски мачове. Той отхвърли и слуховете за привличане на Дани Карвахал, определяйки ги като „небивалици“.

Янев отчете качествата на съперника, но подчерта, че очаква по-постоянно представяне от футболистите си.

„Доволен съм от това, че победихме много добър отбор. Започнахме мача добре. Играхме много добър футбол. Не съм доволен от това, че след това свалихме темпото и енергията на отбора не беше същата, както ни се искаше да бъде до края на мача“, започна наставникът.

Специалистът бе категоричен, че отпускането след доброто начало е проблем, който трябва да бъде отстранен.

„На каквото и да го отдаваме, трябва да го променим. Не е нещо, което искам, не е нещо, което ще ни носи позитиви, не е нещо, което ще ни отведе далеч“.

Попитан за указанията на почивката и по-ниското качество на играта през второто полувреме, треньорът обясни, че не всички задачи са били изпълнени.

„Говорим си неща, които са полезни за отбора, неща, които трябва да направим като план и като изпълнение. Някои от тях се получиха, други не. Но това е нещо напълно нормално. Онова, от което съм доволен, ви го казах току-що“.

Янев не се съгласи с предположението за припряност в действията на Леандро Годой и даде положителна оценка на включването му.

„Не бих казал. Днес Годой се включи много добре и направи точно онова, което искахме от него. Влезе, запази колкото е възможно повече топки, спечели единоборства и вкара много красив гол“.

Наставникът отказа да тълкува разнопосочните скандирания от трибуните и заяви, че вниманието му остава насочено към работата.

„От първия ден, в който се намирам в ЦСКА, съм тук, за да работя. Не съм тук да тълкувам каквото и да било. Продължавам да работя. И докато съм на тази позиция, ще направя всичко по силите си ЦСКА да изпълни плана, който има поставен пред мен“.

По отношение на жребия в Лигата на конференциите Янев призна класата на съперниците, но видя в тези срещи възможност отборът да покаже качествата си.

„В интерес на истината, жребият е тежък като отбори, които ни се паднаха. Добри отбори, които са разпознаваеми в Европа. За всички българи е хубаво, че ще има толкова силни противници, срещу които ще играем. Надявам се ние в тези мачове да покажем, че имаме стойност. Най-накрая да усетим насладата от това, че сме в Европа, и да направим така, че клубът да извлече максимум ползи от тези мачове. Това е нещо, което е бонус за всички нас и за нашата работа“.

Треньорът уточни, че конкретният подход за следващия съперник, който е Спартак във Варна, ще бъде определен след по-подробен анализ на противника.

„Първо ще трябва да ги погледнем като противник, защото до този момент не сме имали възможност да гледаме техни мачове. След това ще подходим по начина, който намерим за добре в този мач“.

След това Янев категорично заяви, че за първи път чува за евентуален трансфер на Дани Карвахал в отбора и, че испанският защитник не влиза в плановете му:

„Няма да го взимам в отбора. За първи път чувам нещо подобно. Това е нещо в сферата на фантастиката, хора. Говорим си някакви пълни небивалици в момента.“

.Попитан как футболисти като Сенси и Гбамен са се озовали в ЦСКА, треньорът подчерта личната си работа по привличането им:

„Отделил съм един месец от труда си, за да бъдат тези футболисти в отбора.“

Наставникът допълни, че научава за слуховете от журналистите, и ги насочи към хората, разпространили информацията:

„Не е ставало въпрос за това нещо, трябва да видя за какво става въпрос. Който ги е пуснал, да го попитате какво има предвид. От вас разбирам за нещо подобно.“

.На директния въпрос дали преминаването на Карвахал в ЦСКА е реалистично Янев отговори недвусмислено:

„Реалистично ли е? Не, трябва да бъдем честни помежду си.“