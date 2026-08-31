Внезапно наводнение в "Гранд каньон"

Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в Националния парк "Гранд каньон" в Съединените щати. Това съобщи Службата за националните паркове, цитирана от Франс прес.

От там уточняват, че около 14:30 ч., местно време в събота са били засегнати районът на каньона "Брайт Ейнджъл" и туристическата база "Фантъм Ранч", уточни БНР.

Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като към неделя сутринта, местно време, 62 души вече са били евакуирани.

Досега няма съобщения за пострадали.

Властите предупредиха, че се очакват още гръмотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района.