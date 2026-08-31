Внезапно наводнение в "Гранд каньон"

Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в Националния парк "Гранд каньон" в Съединените щати. Това съобщи Службата за националните паркове, цитирана от Франс прес.
От там уточняват, че около 14:30 ч., местно време в събота са били засегнати районът на каньона "Брайт Ейнджъл" и туристическата база "Фантъм Ранч", уточни БНР.
Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като към неделя сутринта, местно време, 62 души вече са били евакуирани.
Досега няма съобщения за пострадали.
Властите предупредиха, че се очакват още гръмотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
Сега река Колорадо е с по високо ниво и явно
некой заблуден индианец са а удавил.
07:01 31.08.2026
2 ВиК
07:01 31.08.2026
3 Тези хора съвсем
Коментиран от #4
07:01 31.08.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "Тези хора съвсем":Невежеството на някои българи
не е порок.
Коментиран от #9
07:10 31.08.2026
5 И НА КОЙ МУ ДРЕМЕ
07:12 31.08.2026
6 гова ни е журналистикита, дъъъно
Вчера в новините на БНР в 12,00 5 минути кореспондента на радиото в Кипър /???/ една бабиера Бранислава Бобанац, явно голяма връзкарка, гули ефирно време да ни заправя за пожари в Кипър - колко интересно и важно за нас?! Ядосах се и изключих. Както и една също бабиччка Елена Шаханова от Рим 25 години я издържаме/ всеки ден по 15 минути ни информира за италианското футболно първенство?! Я кореспондентивъв важни страни нямаме, в околните само една също баба Катя Пеев от Гърция, която едвам артикулира новони от гръцки вестиниц;и за пожари и цената на козето сирнье. Пълно падение. Пълно безхаберие.
Коментиран от #7, #8
07:29 31.08.2026
7 Атина Паднала
До коментар #6 от "гова ни е журналистикита, дъъъно":Журналистиката е оръжието на власта.
07:42 31.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не пиши с главни Дъта
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Особено твоето.
07:56 31.08.2026