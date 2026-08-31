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Внезапно наводнение в "Гранд каньон"

Внезапно наводнение в "Гранд каньон"

31 Август, 2026 06:38 2 679 9

  • гранд каньон-
  • наводнение-
  • буря

Има хора в неизвестност

Внезапно наводнение в "Гранд каньон" - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в Националния парк "Гранд каньон" в Съединените щати. Това съобщи Службата за националните паркове, цитирана от Франс прес.

От там уточняват, че около 14:30 ч., местно време в събота са били засегнати районът на каньона "Брайт Ейнджъл" и туристическата база "Фантъм Ранч", уточни БНР.

Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като към неделя сутринта, местно време, 62 души вече са били евакуирани.

Досега няма съобщения за пострадали.

Властите предупредиха, че се очакват още гръмотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    4 6 Отговор
    Там редко падат валежи
    Сега река Колорадо е с по високо ниво и явно
    некой заблуден индианец са а удавил.

    07:01 31.08.2026

  • 2 ВиК

    21 2 Отговор
    Въпреки че в бг имаше доста наводнения през последните години, в Непал и Гранд каньон са много по-важни.

    07:01 31.08.2026

  • 3 Тези хора съвсем

    35 3 Отговор
    " изтрещяха" Започват седмицата с " грандиозната " за България новина за някакво наводнение в Гранд каньон. Я, обяснете първо на повечето хора къде се намира този каньон и знаете ли колко българинът се интересува от това. Ще ви кажа - толкова колкото американецът се интересува от това, че в Струмяни няма вода.

    Коментиран от #4

    07:01 31.08.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Тези хора съвсем":

    Невежеството на някои българи
    не е порок.

    Коментиран от #9

    07:10 31.08.2026

  • 5 И НА КОЙ МУ ДРЕМЕ

    18 2 Отговор
    За тази ГРАНДЕ глупава новина.

    07:12 31.08.2026

  • 6 гова ни е журналистикита, дъъъно

    9 1 Отговор
    Всеки ден нарочно ни облъчват са какви ли не бедствия, инциденти и други негативни новини от къде ли не, коет реално това само ни натоварва и не ни засяга, нито ни интерусва. Но това явно е политика. А в България какво става, кажете бе хора?!
    Вчера в новините на БНР в 12,00 5 минути кореспондента на радиото в Кипър /???/ една бабиера Бранислава Бобанац, явно голяма връзкарка, гули ефирно време да ни заправя за пожари в Кипър - колко интересно и важно за нас?! Ядосах се и изключих. Както и една също бабиччка Елена Шаханова от Рим 25 години я издържаме/ всеки ден по 15 минути ни информира за италианското футболно първенство?! Я кореспондентивъв важни страни нямаме, в околните само една също баба Катя Пеев от Гърция, която едвам артикулира новони от гръцки вестиниц;и за пожари и цената на козето сирнье. Пълно падение. Пълно безхаберие.

    Коментиран от #7, #8

    07:29 31.08.2026

  • 7 Атина Паднала

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "гова ни е журналистикита, дъъъно":

    Журналистиката е оръжието на власта.

    07:42 31.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не пиши с главни Дъта

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Особено твоето.

    07:56 31.08.2026