Новини
Свят »
Оман »
Нападнаха танкер в Ормузкия проток

Нападнаха танкер в Ормузкия проток

31 Август, 2026 06:48 1 011 6

  • танкер-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • ормузки пролив

Властите разследват случая, но все още не е ясно кой стои зад атаката

Нападнаха танкер в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Танкер беше подложен на нападение в Ормузкия проток, край бреговете на Оман, където е бил ударен с неидентифициран снаряд, съобщи британската служба за морски търговски операции, цитирана от ДПА.

Според съобщението инцидентът е станал вчера, на 12 морски мили (малко над 20 км) северно от град Хасаб. Засега няма данни за пострадали или за екологични щети, според същия източник.

Властите разследват случая, но все още не е ясно кой стои зад атаката.

Иран продължава до голяма степен да блокира движението през Ормузкия проток чрез заплахи и атаки срещу кораби в резултат на войната си със САЩ. Този воден път е жизненоважен за износа на петрол, газ и торове от държавите в Залива. Преди войната той беше свободен за корабоплаване.

В допълнително изявление британската служба за морски търговски операции съобщи, че атаките, опитите за атаки и тормозът от страна на Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран в Ормузкия проток продължават, включително прелитания на дронове, целенасочено наблюдение на търговски кораби и периодични радиообаждания. Това показва, че Иран възнамерява да поддържа натиск върху корабите, преминаващи през протока.

Търговският трафик остава по-нисък от преди войната, макар и с леко увеличение спрямо последните най‑ниски нива.


Оман
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолаха

    2 5 Отговор
    Къде се вре?

    06:58 31.08.2026

  • 2 Уффф

    6 0 Отговор
    А, пък повярвах на Тръмп, че Ормузкият проток е отворен.

    07:01 31.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Не е неиндетифициран ,а е еврейски ,тази "държава" изчезва и тези които в управляват правят всичко възможно да подпалят не само близкия изток ,с и целия свят за да се спасят ,кой каквото е посял това ше жъне

    07:09 31.08.2026

  • 4 Чии е кораба ма

    4 0 Отговор
    Шматко недоносена!
    А. Нападателят е ясен! Това е Путин, според агенция «Маруца!

    07:10 31.08.2026

  • 5 Сзо

    2 0 Отговор
    Нормално е да стане нещо. Петрола беше паднал до 85 долара, а сега е над 90. Някой печели яко.

    07:12 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.