Три гола на Бруно Фернандеш подпечатаха първата победа на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш се оказа най-важната фигура за успеха на Манчестър Юнайтед с 5:2 над завърналия се във Висшата лига Ипсуич Таун, след като вкара три гола и подаде за още един. За „червените дяволи“ това е първи успех във втория им мач през сезона, но трябваше да минат през изоставане от 0:1 в началните минути, предаде БТА.

За Юнайтед и техния мениджър Майкъл Карик победата беше много важна, още повече след поражението с 0:2 от Хъл Сити на старта. Хъл Сити също е новак, влезе през плейофите и от много експерти е сочен като претендент номер 1 за изпадане.

В 29-ата минута Юнайтед изоставаше вече с 0:1 след като Лейф Дейвис вкара много красиво попадение от воле, като топката се удари в горната греда и се спря в мрежата. Но Фернандес, играчът на годината във Висшата лига през миналия сезон, изравни с мощен удар с левия крак в края на контраатака в 40-ата минута, реализира от дузпа за втория си гол в 61-ата минута, за да направи резултата 3:1, и завърши хеттрика си седем минути по-късно, пращайки топката от чиста позиция.

Второто попадение, които се превърна в пълен обрат, беше автогол на Джейкъб Грийвс в 56-ата минута. Този автогол дойде след удар на Хари Магуайър, който игра с топката в атака. Не беше отсъдено нарушение за игра с ръка, само защото Магуайър не вкара директно от удара си, а топката се отклони от защитника на Ипсуич Джейкъб Грийвс. 56-ата минута, а Фернандеш подаде на Брайън Мбемо в 82-ата минута, който излезе сам срещу вратаря и го прехвърли.

Чуба Акпом оформи крайното 5:2 за домакините в добавеното време, но „трактористите“ от Източна Англия също като Юнайтед имат три точки.

Друга новина, важна за привържениците на „Дяволите“, беше завръщането на Маркъс Рашфорд в игра. След повече от 18 месеца той излезе за първи път като титуляр. При предишния мениджър на клуба Рубен Аморим той не попадаше в сметките и изкара периоди под наем в Астън Вила и в Барселона. Но Майкъл Карик за момента подсказва, че ще разчита на него. За 28-годишния английски национал днешното участие е първо от декември 2024-а година с екипа на Юнайтед.