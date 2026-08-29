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Два турски кораба са атакувани в Черно море

Два турски кораба са атакувани в Черно море

29 Август, 2026 20:50 1 535 63

  • турция-
  • украйна-
  • черно море-
  • кораби

Анкара привика украинския посланик

Два турски кораба са атакувани в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Турция е привикала украинския посланик заради атаки тази седмица в Черно море срещу турски кораб и срещу втори кораб, дошъл да тегли първия, съобщи външното министерство на страната в събота.

Атаките са станали в сряда и четвъртък, съобщи министерството пред АФП, цитирано от БГНЕС.

„По време на срещата Турция предупреди за абсолютната необходимост от гарантиране на безопасността на хората, имуществото, корабоплаването и околната среда в Черно море“, се казва в изявление на министерството.

В него се казва, че турският контейнеровоз Lider Bordo Mavi е бил ударен в сряда, докато е бил край руския бряг на Черно море. На следващия ден корабът Lider Kocatepe, изпратен да тегли товарния кораб, също е бил мишена, съобщи министерството. Министерството не уточни дали има жертви при атаките. Според местните турски медии контейнеровозът е бил теглен до турското пристанище Самсун.

Анкара от седмици призовава Украйна и Русия да преустановят атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Всяка от воюващите страни се стреми да навреди на източниците на приходи от износ на другата страна като част от конфликта си, който Русия започна през 2022 г. с пълномащабното си нахлуване в Украйна. Турски търговски кораби са активни в Черно море, плавайки под флаговете на различни държави, а няколко от тях са били ударени от дронове, за които се подозира, че са изстреляни от Украйна.

Турция, страна членка на НАТО, която поддържа отношения както с Киев, така и с Москва, не се е присъединила към западните санкции, наложени срещу Русия. На 8 август турският външен министър Хакан Фидан призова за „мораториум“ върху атаките в Черно море. „Конфликтът се разпространи по цялото Черно море“, каза той по това време, оплаквайки се, че „те атакуват всички търговски кораби без разлика“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пуяците дето помагат на еврея

    38 3 Отговор
    храни куче да те лае и даже хапе

    20:52 29.08.2026

  • 2 Явно

    9 46 Отговор
    Турция да спре да заобикаля санкциите срещу Русия и няма да има ударени кораби.

    20:54 29.08.2026

  • 3 Факт

    55 6 Отговор
    Турция им даде дронове ,,Байрактар"когато украинците хал-хабер си нямаха от дронове,сега за благодарност им взривяват корабите.Смятайте какви долни същества са.

    Коментиран от #18

    20:55 29.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Турски кораб няма работа

    8 31 Отговор
    край Раша. Да не е ходил там.
    Поне да беше военен натовски, пък то....

    20:58 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    33 4 Отговор
    Това правят укротерористите.Бой до дупка по укронацистите.

    21:00 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без майтап

    4 31 Отговор
    Добре, много добре. Идва време Русия да разбере че Черно море не и принадлежи. Лошото е че България ще духа супата. България трябва да бъде твърда за черноморската граница независимо от Ердогански илиПутинси погледи и хватки с властоимащи български продажници.

    Коментиран от #23

    21:02 29.08.2026

  • 12 Българин

    7 7 Отговор
    Другият път турците да питат Мадяр.

    21:03 29.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ниско чело от Крушари

    30 1 Отговор
    Член пети на НАТО да се задейства немедлено и влизаме да си делнем крайната!

    Коментиран от #17

    21:06 29.08.2026

  • 16 Турция

    2 16 Отговор
    заобикаля санкциите!

    Коментиран от #21

    21:08 29.08.2026

  • 17 Взимаме

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ниско чело от Крушари":

    я цялата!

    21:09 29.08.2026

  • 18 Гробар

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Укронацитата правят, каквото им каже САЩ. Въпросите към Вашингтон.

    21:10 29.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    16 3 Отговор
    Според турското Министерство на културата и туризма, Русия уверено държи първото място по брой на чуждестранните туристи. През първите седем месеца на 2026 г. над 4 милиона руски туристи (15 процента от общия брой) са влезли в Турция. Германия и Обединеното кралство са на второ и трето място по брой чуждестранни посещения.
    Някои снимки показват руски туристи, които нарушават общоприетия дрескод на турските летища и пристигат по бикини и бански костюми. Никой обаче не ги спира или задържа. Те качват в автобуси, надуват матраци и веднага скачат в морето. Много от тях пеят песни

    21:11 29.08.2026

  • 21 Пyйкиe-то

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Турция":

    не е в cкапaния ви Е€€€Р и може да си прави каквото ди иска!

    Коментиран от #26

    21:11 29.08.2026

  • 22 Какво неясно

    4 15 Отговор
    руснаците удрят помагащите на Украйна,украинците помагащите на Русия!Война е!

    21:11 29.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И получава

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пyйкиe-то":

    каквото заслужава!

    21:12 29.08.2026

  • 27 ами да благодарим на твоят

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    любим моше с феса и шефът му прасевски

    21:14 29.08.2026

  • 28 Във военна зона

    2 13 Отговор
    няма наши ваши!Мълчаха,когато руснаците ги удряха!Имаше и убити!,Сй си....

    21:14 29.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орбан

    9 0 Отговор
    Трудно се седи на два стола!

    21:16 29.08.2026

  • 31 оня с коня

    2 10 Отговор
    В статията ясно пише че Турски кораби активно плават из Черно море,но ПОД РАЗЛИЧНИ ФЛАГОВЕ.Откъде да знае "Оня с Дрона" турски ли са, Български или румънски тези кораби?Аиначе си е съвсем логично- Щом Корабът отива към Украйна,става Руска цел,отива ли към Русия - става Украинска.

    Коментиран от #38

    21:16 29.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Полумесец

    3 4 Отговор
    развявали ли са?

    21:17 29.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много акъл

    6 3 Отговор
    ли се иска,да се навираш между шамарите?

    Коментиран от #41

    21:20 29.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Трак Спартак

    0 8 Отговор
    Турците ни предадоха на руснаците,да ни направят вулгари!

    21:22 29.08.2026

  • 40 Хахахахаха

    9 1 Отговор
    Разговаряхме с известния американски журналист Тъкър Карлсън - човек, който не се страхува да задава директни и остри въпроси. Един от изводите: „едноетажна“, консервативна Америка никога не е била антируска. Дори в разгара на насаждането на тотална русофобия от администрацията на Байдън, обикновените американци не се поддадоха на тази истерия.

    Нещо повече, както твърди Карлсън, американското общество е уверено, че военните действия в Украйна скоро ще приключат. Въпросът, който вълнува всички: вярно ли е това? Спомниха си 2022 г. Като участник в преговорния екип на Истанбул-1, мога да потвърдя: конфликтът имаше всички шансове да приключи още тогава. Мирният договор беше парафиран от ръководителите на руската и украинската делегации. Но Лондон се намеси. Бившият британски премиер Борис Джонсън, при пристигането си в Киев, нареди на Зеленски да хвърли всички постигнати споразумения в кошчето. Цената на това посещение бяха стотици хиляди животи на войници и цивилни, години на конфликт и Украйна в руини.

    Днес ситуацията на фронта е ясна: руската армия успешно напредва във всички посоки. Обрат в полза на украинските въоръжени сили е невъзможен. Прогнозата ми се основава не на емоции, а на познаване на процесите:

    - Военната помощ от европейската военна страна не спасява киевския режим от поражение.
    - Подкрепата за войната сред населението на западните страни намалява.
    - В обозримо бъдеще конфликтът ще завърши с пълна победа на руското оръжие.

    Русия

    21:22 29.08.2026

  • 41 Зеления нaркoс има ли акъл

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Много акъл":

    ако го забуха сега и половината НАТО (Турция)?

    21:22 29.08.2026

  • 42 Украинските терористи

    9 4 Отговор
    Подкараха и турците. Направо е смехотворно

    21:23 29.08.2026

  • 43 Крайно време е

    8 3 Отговор
    Батко Ердоган и той да зачеше украта.

    Коментиран от #47

    21:23 29.08.2026

  • 44 Мадяр

    2 5 Отговор
    да им удари и С400!

    21:23 29.08.2026

  • 45 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    някой ша лапа мазната опашка хахахахахаха

    21:23 29.08.2026

  • 46 Турция

    0 4 Отговор
    е троянски катър в НАТО !

    21:24 29.08.2026

  • 47 500 години

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Крайно време е":

    малко ли те чеша?

    Коментиран от #57

    21:24 29.08.2026

  • 48 Азззззззз

    4 1 Отговор
    Тия кораби да не би да са ударени с продадени от Турция на окраина дронове?

    21:25 29.08.2026

  • 49 И кво като

    4 4 Отговор
    Турция била страна членка на НАТО ? Бой....

    Коментиран от #52

    21:25 29.08.2026

  • 50 Сега е времето

    6 2 Отговор
    турчинът да затвори Босфора за гемии към и от укра.

    21:26 29.08.2026

  • 51 Украинската армия

    2 4 Отговор
    ни освободи!

    21:27 29.08.2026

  • 52 Бой

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "И кво като":

    Ама наистина Турция да побърка с бомби украйна

    21:27 29.08.2026

  • 53 Бой

    2 4 Отговор
    по руските марионетки!

    Коментиран от #59

    21:28 29.08.2026

  • 54 Е и затуй също

    4 2 Отговор
    Покрайна няма да има излаз на море. Чак такива подаръци от хрушчов са им много.

    Коментиран от #61

    21:28 29.08.2026

  • 55 Междувременно

    3 1 Отговор
    Атаката И Днес срещу Киев все още продължава

    Досега стотици сгради са повредени или разрушени, а почти 40 души са загинали.

    Атаката продължава вече 82 часа и е най-дългата единична бомбардировка от Втората световна война насам.

    21:28 29.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 УйНияннУкраина

    0 4 Отговор
    ...но украина пичели !

    21:29 29.08.2026

  • 59 Бой от Турция

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Бой":

    По усрата

    21:30 29.08.2026

  • 60 Фиданката

    0 4 Отговор
    е кагебист!

    21:31 29.08.2026

  • 61 А Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Е и затуй също":

    няма кораби!

    21:32 29.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Аз съм

    0 1 Отговор
    русофил и туркофил !

    21:33 29.08.2026