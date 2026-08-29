Турция е привикала украинския посланик заради атаки тази седмица в Черно море срещу турски кораб и срещу втори кораб, дошъл да тегли първия, съобщи външното министерство на страната в събота.
Атаките са станали в сряда и четвъртък, съобщи министерството пред АФП, цитирано от БГНЕС.
„По време на срещата Турция предупреди за абсолютната необходимост от гарантиране на безопасността на хората, имуществото, корабоплаването и околната среда в Черно море“, се казва в изявление на министерството.
В него се казва, че турският контейнеровоз Lider Bordo Mavi е бил ударен в сряда, докато е бил край руския бряг на Черно море. На следващия ден корабът Lider Kocatepe, изпратен да тегли товарния кораб, също е бил мишена, съобщи министерството. Министерството не уточни дали има жертви при атаките. Според местните турски медии контейнеровозът е бил теглен до турското пристанище Самсун.
Анкара от седмици призовава Украйна и Русия да преустановят атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Всяка от воюващите страни се стреми да навреди на източниците на приходи от износ на другата страна като част от конфликта си, който Русия започна през 2022 г. с пълномащабното си нахлуване в Украйна. Турски търговски кораби са активни в Черно море, плавайки под флаговете на различни държави, а няколко от тях са били ударени от дронове, за които се подозира, че са изстреляни от Украйна.
Турция, страна членка на НАТО, която поддържа отношения както с Киев, така и с Москва, не се е присъединила към западните санкции, наложени срещу Русия. На 8 август турският външен министър Хакан Фидан призова за „мораториум“ върху атаките в Черно море. „Конфликтът се разпространи по цялото Черно море“, каза той по това време, оплаквайки се, че „те атакуват всички търговски кораби без разлика“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пуяците дето помагат на еврея
20:52 29.08.2026
2 Явно
20:54 29.08.2026
3 Факт
Коментиран от #18
20:55 29.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Турски кораб няма работа
Поне да беше военен натовски, пък то....
20:58 29.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
21:00 29.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без майтап
Коментиран от #23
21:02 29.08.2026
12 Българин
21:03 29.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ниско чело от Крушари
Коментиран от #17
21:06 29.08.2026
16 Турция
Коментиран от #21
21:08 29.08.2026
17 Взимаме
До коментар #15 от "Ниско чело от Крушари":я цялата!
21:09 29.08.2026
18 Гробар
До коментар #3 от "Факт":Укронацитата правят, каквото им каже САЩ. Въпросите към Вашингтон.
21:10 29.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гориил
Някои снимки показват руски туристи, които нарушават общоприетия дрескод на турските летища и пристигат по бикини и бански костюми. Никой обаче не ги спира или задържа. Те качват в автобуси, надуват матраци и веднага скачат в морето. Много от тях пеят песни
21:11 29.08.2026
21 Пyйкиe-то
До коментар #16 от "Турция":не е в cкапaния ви Е€€€Р и може да си прави каквото ди иска!
Коментиран от #26
21:11 29.08.2026
22 Какво неясно
21:11 29.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И получава
До коментар #21 от "Пyйкиe-то":каквото заслужава!
21:12 29.08.2026
27 ами да благодарим на твоят
До коментар #23 от "Гробар":любим моше с феса и шефът му прасевски
21:14 29.08.2026
28 Във военна зона
21:14 29.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Орбан
21:16 29.08.2026
31 оня с коня
Коментиран от #38
21:16 29.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Полумесец
21:17 29.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много акъл
Коментиран от #41
21:20 29.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Трак Спартак
21:22 29.08.2026
40 Хахахахаха
Нещо повече, както твърди Карлсън, американското общество е уверено, че военните действия в Украйна скоро ще приключат. Въпросът, който вълнува всички: вярно ли е това? Спомниха си 2022 г. Като участник в преговорния екип на Истанбул-1, мога да потвърдя: конфликтът имаше всички шансове да приключи още тогава. Мирният договор беше парафиран от ръководителите на руската и украинската делегации. Но Лондон се намеси. Бившият британски премиер Борис Джонсън, при пристигането си в Киев, нареди на Зеленски да хвърли всички постигнати споразумения в кошчето. Цената на това посещение бяха стотици хиляди животи на войници и цивилни, години на конфликт и Украйна в руини.
Днес ситуацията на фронта е ясна: руската армия успешно напредва във всички посоки. Обрат в полза на украинските въоръжени сили е невъзможен. Прогнозата ми се основава не на емоции, а на познаване на процесите:
- Военната помощ от европейската военна страна не спасява киевския режим от поражение.
- Подкрепата за войната сред населението на западните страни намалява.
- В обозримо бъдеще конфликтът ще завърши с пълна победа на руското оръжие.
Русия
21:22 29.08.2026
41 Зеления нaркoс има ли акъл
До коментар #37 от "Много акъл":ако го забуха сега и половината НАТО (Турция)?
21:22 29.08.2026
42 Украинските терористи
21:23 29.08.2026
43 Крайно време е
Коментиран от #47
21:23 29.08.2026
44 Мадяр
21:23 29.08.2026
45 Ний ша Ва упрайм
21:23 29.08.2026
46 Турция
21:24 29.08.2026
47 500 години
До коментар #43 от "Крайно време е":малко ли те чеша?
Коментиран от #57
21:24 29.08.2026
48 Азззззззз
21:25 29.08.2026
49 И кво като
Коментиран от #52
21:25 29.08.2026
50 Сега е времето
21:26 29.08.2026
51 Украинската армия
21:27 29.08.2026
52 Бой
До коментар #49 от "И кво като":Ама наистина Турция да побърка с бомби украйна
21:27 29.08.2026
53 Бой
Коментиран от #59
21:28 29.08.2026
54 Е и затуй също
Коментиран от #61
21:28 29.08.2026
55 Междувременно
Досега стотици сгради са повредени или разрушени, а почти 40 души са загинали.
Атаката продължава вече 82 часа и е най-дългата единична бомбардировка от Втората световна война насам.
21:28 29.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 УйНияннУкраина
21:29 29.08.2026
59 Бой от Турция
До коментар #53 от "Бой":По усрата
21:30 29.08.2026
60 Фиданката
21:31 29.08.2026
61 А Русия
До коментар #54 от "Е и затуй също":няма кораби!
21:32 29.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Аз съм
21:33 29.08.2026