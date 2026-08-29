Кремъл: Не виждаме перспектива за подобряване на отношенията с ЕС

"Европа прави изявления, внушаващи, че смята Русия за противник и дори враг", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков подчерта, че Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз.

Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела. "Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас", каза Песков.