Кремъл: Не виждаме перспектива за подобряване на отношенията с ЕС

"Европа прави изявления, внушаващи, че смята Русия за противник и дори враг", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Песков подчерта, че Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз.
Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела. "Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас", каза Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #22, #35
19:09 29.08.2026
5 справка
Държавна агресия е минавала за освободителна война, но при категорична победа с помощта на лоялни историчари.
Коментиран от #36
19:10 29.08.2026
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8 квалификация
До коментар #3 от "Безродниците":Невероятно откровено обявено самопризнание.
19:12 29.08.2026
9 Град София
Коментиран от #14
19:12 29.08.2026
10 Ами
После мислете за перспективите.
19:13 29.08.2026
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":То е много трудно да направиш преврат и да назначиш някоя кукла ,дори по телефона го назначиха оня Яйценюка и всичко това ...поне според Виктория Нюланд срещу налети 5 млрд.долара..
Коментиран от #17, #52
19:14 29.08.2026
14 Лошо нема
До коментар #9 от "Град София":Това си е проблем на ушанките.
19:15 29.08.2026
15 Хахахахаха
Коментиран от #19
19:15 29.08.2026
16 Истината
Коментиран от #21
19:15 29.08.2026
17 Пепи Волгата
До коментар #13 от "Атина Палада":Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!
19:16 29.08.2026
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19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Като не
До коментар #16 от "Истината":си излизал от социалистическата си панелка, откъде знаеш какво мислят по света за Русия?
19:20 29.08.2026
22 Виктория Нюланд
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Благодаря за комплимента!
Направихме каквото можем по въпроса и се получи.
А и за Европа, каквото казах, се получи също перфектно
19:20 29.08.2026
23 Европа или евразийска кенF
До коментар #18 от "Атина Палада":Ами на този от снимката, цялата му рода е на Запад. Някои имат даже двойно гражданство.
Същото е с всички депутати и приближени на Путлер, освен тези, които вече имат санкции и за семействата им.
Коментиран от #27, #42
19:21 29.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стойте си в мизерна Раша
19:22 29.08.2026
27 Атина Палада
До коментар #23 от "Европа или евразийска кенF":Каква рода бре:))първата му съпруга след развода заминава за Франция...Голямата рода:)))
Коментиран от #37
19:22 29.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Еми има Азия която задмина ЕС
19:24 29.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #18 от "Атина Палада":Как пък една копейка не откликна на поканата на др. Путин, да заживей живота на мечтите си в мадараша. Две години стана от указа и нито един не дойде до посоль, поне от любопитство да попита.
Коментиран от #32
19:25 29.08.2026
32 Атина Палада
До коментар #31 от "Tётя Мyтpaфановна":Да не съм луда?
19:27 29.08.2026
33 СЛЕД ЕДНА ГОДИНА
19:27 29.08.2026
34 НАШИ ИСКАХТЕ ДВИЖУХА
СТИГА СИ ЛАЛ
САБАКА КРАСТАВА.
19:28 29.08.2026
35 Какъв страхливец
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путулер вчера заплаши Англия с военни удари по английски военни заводи в Украйна. Що за военна сгратегия е това на 5атата година? Буахахахха
Колко вата измря за Путулер и неговата невиждана "стратегия" Буахахаха
19:29 29.08.2026
36 Какъв сграхливец
До коментар #5 от "справка":Путулер вчера заплаши Англия с военни удари по английски военни заводи в Украйна. Що за военна сгратегия е това на 5атата година? Буахахахха
Колко вата измря за Путулер и неговата невиждана "стратегия" Буахахаха
19:29 29.08.2026
37 Така ще да е
До коментар #27 от "Атина Палада":Песков има общо пет децата от три различни брака:
Елизавета (Лиза) Пескова: Париж, Франция
Николай Чоулс (Песков): Най-големият му син (от първия брак) - Обединеното кралство, след наложените санкции живее основно в Москва
Дени Песков: По-малкият син от втория брак на Песков живее и учи в Париж.
Мика Песков: Също от втория брак, като животът му е разделен между Москва и Западна Европа.
Надежда (Надя) Пескова: Най-малката му дъщеря (от брака му с фигуристката Татяна Навка) е непълнолетна и живее с родителите си в Москва.
Доведената дъщеря на Песков – Александра (Саша) (дъщеря на настоящата му съпруга Татяна Навка), притежава американско гражданство и живее в САЩ
Коментиран от #41, #48
19:31 29.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
19:33 29.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #37 от "Така ще да е":Я кажи сега за вашите осиновени деца с активния ти партньор ,че не хубаво човек само за другите да злослови ?
19:36 29.08.2026
42 Още живееш в миналия век.
До коментар #23 от "Европа или евразийска кенF":Запада не е това което беше. Палачинката се обръща.
Да радваха се хората че се присъединяваме към запада и разчитаха западните политици да ни отърват от комунистическата ни върхушка. Но когато те плеснаха и се прегърнаха с комунистите ни, стана ясно че България е пак от страната на булката, и просто комисарите отЕССС просто смениха комисарите от СССР.
Коментиран от #47
19:37 29.08.2026
43 Лесно е
19:37 29.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Шополиков
Коментиран от #57
19:37 29.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хихи!
До коментар #42 от "Още живееш в миналия век.":Тая тАпня сам ли я измисли?
19:38 29.08.2026
48 Атина Палада
До коментар #37 от "Така ще да е":Децата му си живеят основно в Русия..Дъщеря му от единия брак има апартамент във Франция и поделя времето си между Франция и Русия. За деца на съпругите му от бивши бракове,не зная..Говоря за неговите биологични .
19:39 29.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Иво
19:40 29.08.2026
52 Факти
До коментар #13 от "Атина Палада":Трудно е да изкараш милион на 3 месечен протест в люта зима. Даже е невъзможно. Нито курабийки, нито милиарди могат да задържат толкова огромна маса толкова дълго време в преспите сняг. Но да съсипеш Русия е лесно, особено когато цялата власт е в ръцете на един uguom.
19:40 29.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А вътрешни тоалетни
Без крадените?
19:41 29.08.2026
55 СМУКА ЛИ СМУКА ЛИ МУ ГО
До коментар #53 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":Боклук с боклук.
19:43 29.08.2026
56 Иво
До коментар #53 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":бедни са рашките още нямат асфалтови пътища даже
Коментиран от #58
19:43 29.08.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Шополиков":Ти па кво сглобяваш бре Чушкопек с 3гнезда ?
19:43 29.08.2026
58 Ачо
До коментар #56 от "Иво":Иво ,Иво искам да те любя мнго дълго и най вече диво 👈!!!
19:45 29.08.2026
59 Голям майтап
19:46 29.08.2026
60 !!!?
Кремъл смята Европа за приятелска, но тя пък смятало Московския Улус за противник, че даже за враг !!
Ами, на такова инфантилно изказване само Копейка може да клъвне...!!!
19:48 29.08.2026
61 МНОГО СКОРО БЕДНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
19:49 29.08.2026