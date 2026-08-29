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Кремъл: Не виждаме перспектива за подобряване на отношенията с ЕС

Кремъл: Не виждаме перспектива за подобряване на отношенията с ЕС

29 Август, 2026 19:05 705 61

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • ес

Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела

Кремъл: Не виждаме перспектива за подобряване на отношенията с ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Европа прави изявления, внушаващи, че смята Русия за противник и дори враг", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков подчерта, че Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз.

Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела. "Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас", каза Песков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор
    да докараш две сродни реСпублики до война , се иска бая многоходовост , ама не от ЕС

    Коментиран от #13, #22, #35

    19:09 29.08.2026

  • 5 справка

    4 4 Отговор
    Перспективата е отчайваща и затова не се вижда.
    Държавна агресия е минавала за освободителна война, но при категорична победа с помощта на лоялни историчари.

    Коментиран от #36

    19:10 29.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 квалификация

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Безродниците":

    Невероятно откровено обявено самопризнание.

    19:12 29.08.2026

  • 9 Град София

    5 5 Отговор
    Какви отношения! Конфискувани 300 милиарда долара! Въоръжават Украйна с още 300 милиарда!

    Коментиран от #14

    19:12 29.08.2026

  • 10 Ами

    5 3 Отговор
    Първо се къпете какво е предназначението на тоалетната чиния.Жокер-не е мивка.
    После мислете за перспективите.

    19:13 29.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    То е много трудно да направиш преврат и да назначиш някоя кукла ,дори по телефона го назначиха оня Яйценюка и всичко това ...поне според Виктория Нюланд срещу налети 5 млрд.долара..

    Коментиран от #17, #52

    19:14 29.08.2026

  • 14 Лошо нема

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Град София":

    Това си е проблем на ушанките.

    19:15 29.08.2026

  • 15 Хахахахаха

    7 8 Отговор
    Никога не съм виждал такъв погром срещу коалиция от държави, цялото Нато седят и цял ден ревът след боя който ядът от руснаците, 150 млн държава съсипаха цялото Нато барабар с Украйна, такъв погром не съм виждал и чел в нито една война. Руснаците за два месеца съсипаха Украйна, днеска чета на укрите им е позволено по 6 яйца да могат си купуват, хляба станал с тройна цена хахахах

    Коментиран от #19

    19:15 29.08.2026

  • 16 Истината

    6 6 Отговор
    Навсякъде по света презират и мразят руснаците. От всякъде ги подритват и гонят.

    Коментиран от #21

    19:15 29.08.2026

  • 17 Пепи Волгата

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!

    19:16 29.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Като не

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    си излизал от социалистическата си панелка, откъде знаеш какво мислят по света за Русия?

    19:20 29.08.2026

  • 22 Виктория Нюланд

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Благодаря за комплимента!
    Направихме каквото можем по въпроса и се получи.
    А и за Европа, каквото казах, се получи също перфектно

    19:20 29.08.2026

  • 23 Европа или евразийска кенF

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Ами на този от снимката, цялата му рода е на Запад. Някои имат даже двойно гражданство.
    Същото е с всички депутати и приближени на Путлер, освен тези, които вече имат санкции и за семействата им.

    Коментиран от #27, #42

    19:21 29.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стойте си в мизерна Раша

    3 1 Отговор
    Никому не се запритрябвало.Даже и на копейките.

    19:22 29.08.2026

  • 27 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Европа или евразийска кенF":

    Каква рода бре:))първата му съпруга след развода заминава за Франция...Голямата рода:)))

    Коментиран от #37

    19:22 29.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Еми има Азия която задмина ЕС

    3 3 Отговор
    Така че улсуляците да ликвидрват еуропата

    19:24 29.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Tётя Мyтpaфановна

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Как пък една копейка не откликна на поканата на др. Путин, да заживей живота на мечтите си в мадараша. Две години стана от указа и нито един не дойде до посоль, поне от любопитство да попита.

    Коментиран от #32

    19:25 29.08.2026

  • 32 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Да не съм луда?

    19:27 29.08.2026

  • 33 СЛЕД ЕДНА ГОДИНА

    6 4 Отговор
    Европейците един по един ще са при Путин да целуват ръка.

    19:27 29.08.2026

  • 34 НАШИ ИСКАХТЕ ДВИЖУХА

    4 2 Отговор
    БРЕ КРЕМЪЛСКИ КРАСТАВ ПЕС ?

    СТИГА СИ ЛАЛ

    САБАКА КРАСТАВА.

    19:28 29.08.2026

  • 35 Какъв страхливец

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путулер вчера заплаши Англия с военни удари по английски военни заводи в Украйна. Що за военна сгратегия е това на 5атата година? Буахахахха
    Колко вата измря за Путулер и неговата невиждана "стратегия" Буахахаха

    19:29 29.08.2026

  • 36 Какъв сграхливец

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "справка":

    Путулер вчера заплаши Англия с военни удари по английски военни заводи в Украйна. Що за военна сгратегия е това на 5атата година? Буахахахха
    Колко вата измря за Путулер и неговата невиждана "стратегия" Буахахаха

    19:29 29.08.2026

  • 37 Така ще да е

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Песков има общо пет децата от три различни брака:
    Елизавета (Лиза) Пескова: Париж, Франция
    Николай Чоулс (Песков): Най-големият му син (от първия брак) - Обединеното кралство, след наложените санкции живее основно в Москва
    Дени Песков: По-малкият син от втория брак на Песков живее и учи в Париж.
    Мика Песков: Също от втория брак, като животът му е разделен между Москва и Западна Европа.
    Надежда (Надя) Пескова: Най-малката му дъщеря (от брака му с фигуристката Татяна Навка) е непълнолетна и живее с родителите си в Москва.
    Доведената дъщеря на Песков – Александра (Саша) (дъщеря на настоящата му съпруга Татяна Навка), притежава американско гражданство и живее в САЩ

    Коментиран от #41, #48

    19:31 29.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    3 2 Отговор
    Русия отряза клона, на който стои. Китайското робство не й се отразява добре. Ще става все по-зле.

    19:33 29.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Така ще да е":

    Я кажи сега за вашите осиновени деца с активния ти партньор ,че не хубаво човек само за другите да злослови ?

    19:36 29.08.2026

  • 42 Още живееш в миналия век.

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Европа или евразийска кенF":

    Запада не е това което беше. Палачинката се обръща.
    Да радваха се хората че се присъединяваме към запада и разчитаха западните политици да ни отърват от комунистическата ни върхушка. Но когато те плеснаха и се прегърнаха с комунистите ни, стана ясно че България е пак от страната на булката, и просто комисарите отЕССС просто смениха комисарите от СССР.

    Коментиран от #47

    19:37 29.08.2026

  • 43 Лесно е

    5 1 Отговор
    Изтегляте се от чуждата държава, която нападнахте.

    19:37 29.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Шополиков

    3 1 Отговор
    Че вие сте враг на всяка цивилизация бе прим.итив. Изостанали в развитието си при.мати които една кола не могат да сглобят. Никой не ви иска .

    Коментиран от #57

    19:37 29.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хихи!

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Още живееш в миналия век.":

    Тая тАпня сам ли я измисли?

    19:38 29.08.2026

  • 48 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Така ще да е":

    Децата му си живеят основно в Русия..Дъщеря му от единия брак има апартамент във Франция и поделя времето си между Франция и Русия. За деца на съпругите му от бивши бракове,не зная..Говоря за неговите биологични .

    19:39 29.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Иво

    1 2 Отговор
    ти не си фактор бе русоляв ПЕС

    19:40 29.08.2026

  • 52 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Трудно е да изкараш милион на 3 месечен протест в люта зима. Даже е невъзможно. Нито курабийки, нито милиарди могат да задържат толкова огромна маса толкова дълго време в преспите сняг. Но да съсипеш Русия е лесно, особено когато цялата власт е в ръцете на един uguom.

    19:40 29.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А вътрешни тоалетни

    2 1 Отговор
    когИ?
    Без крадените?

    19:41 29.08.2026

  • 55 СМУКА ЛИ СМУКА ЛИ МУ ГО

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    Боклук с боклук.

    19:43 29.08.2026

  • 56 Иво

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    бедни са рашките още нямат асфалтови пътища даже

    Коментиран от #58

    19:43 29.08.2026

  • 57 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шополиков":

    Ти па кво сглобяваш бре Чушкопек с 3гнезда ?

    19:43 29.08.2026

  • 58 Ачо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Иво":

    Иво ,Иво искам да те любя мнго дълго и най вече диво 👈!!!

    19:45 29.08.2026

  • 59 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Няма нищо по-лесно от това... Изтеглете се от Украйна и веднага ще си подобрите отношенията с ЕС в противен случай си оставате орки, фанатици играещи по свирката на един побъркан рус орк в кремъл.

    19:46 29.08.2026

  • 60 !!!?

    1 0 Отговор
    Ти да видиш !
    Кремъл смята Европа за приятелска, но тя пък смятало Московския Улус за противник, че даже за враг !!
    Ами, на такова инфантилно изказване само Копейка може да клъвне...!!!

    19:48 29.08.2026

  • 61 МНОГО СКОРО БЕДНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ

    1 0 Отговор
    Ще са на опашка за руските ресурси.

    19:49 29.08.2026